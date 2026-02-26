◎全国の天気

全国的に天気が回復して、日差しが戻りそうです。ただ、関東や東北の太平洋側は雲がとれにくい見込みです。関東の雨は明け方までですが、日中も沿岸部を中心に雲が広がるでしょう。九州南部や沖縄は夕方以降、にわか雨がありそうです。

◎予想最高気温

平年より高いところが多く、東海から九州は広く4月並みの暖かさとなるでしょう。大阪は17℃、名古屋は19℃まで上がる予想です。一方、仙台は7℃、東京は13℃で前日と同じくらい。こちらは北風が冷たく感じられそうです。風は強めに吹くため花粉症の方はお気をつけください。

◎週間予報

・大阪〜那覇

この先は周期的に雨が降りそうです。27日(金)は広い範囲で雨が降るでしょう。28日(土)は天気が回復へ向かい、3月1日(日)は晴れ間が戻りそうです。その後、週明けは再び雨雲が広がるでしょう。気温は平年より高い日が多い見込みです。

・札幌〜名古屋東京も27日(金)は17℃と、4月並みの気温でしょう。28日(土)は北海道や東北北部で雨や湿った雪が降りそうです。3月スタートの1日(日)は広い範囲で晴れるでしょう。3日(火)は東北や東日本で雨や雪となりそうです。