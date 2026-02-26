お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、自身の母について「常識に縛られていないところがすごく面白い」と評した。

【映像】又吉の美人母と姉

又吉は2月24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。大阪に住む母について聞かれると「母は独特の感性というか、意外なことを言ったりすることも多いんで」と口を開いた。

例として「僕、30歳までテレビとかに出る機会がなかったんですけど、それまでは母はすごくやさしく応援してくれるというか、こちらにプレッシャーをかけることもなく、応援してくれていたんですけれども」と前置き。そして「30歳になってテレビに出してもらうようになった時に電話がかかってきまして…」と驚くべきエピソードを明かした。

「お母さんは人前で話すのがすごい苦手だ、と。直樹も苦手なはず。あんな大勢の前でお話するのは大変やと思うから、もうあなた1人は養える貯蓄はあるから、帰ってきなさい」と思いも寄らない言葉をかけられたことを打ち明けると、黒柳は大爆笑。

又吉も「普通逆じゃないですか。やっと出れたので、そこから応援してもらいたかったんですけど…もういいから帰ってこいと」と困惑顔。

黒柳が「でも素晴らしいお母様ですよね。個性的？」と聞くと、又吉は「そうですね。常識にあまり縛られていないところがすごく面白いなと思います」とやさしく笑った。

（『徹子の部屋』より）