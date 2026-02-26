X投稿が反響

ミラノ・コルティナ五輪期間中、スピードスケート中継の解説で人気となった高木菜那さんが、現地イタリアへ持参したお菓子のエピソードが反響。ネット上のファンから驚きの声が寄せられた。

高木さんは約3週間の渡航のために、日本から大好物の「三陸産 茎わかめ」を持参。マネージャーが管理するインスタグラムでは、帰りの航空便のトランジットの最中にもバッグから取り出し、「一体何袋買って持参したんでしょうか、、、恐るべし」「#PRではありません」「#リアル愛用品」などと投稿されていた。

24日、菓子メーカー「壮関」公式Xがこの投稿のURLとともに「元スピードスケート選手の高木菜那さんが茎わかめを持ったお写真を、マネージャーさんがInstagramで投稿してくださいました！ なんとオリンピック期間中も現地で食べてくださっていたそうで…本当に嬉しいです ありがとうございます！」と反応した。

これには高木さんも驚き。「ミラノに茎わかめ持参したら、まさかくきりんがシェアしてくれました くきりんはやっぱり美味し…間違えた！ 茎わかめはやっぱり美味しいです笑」と引用リポストしていた。

思わぬ展開がX上で反響を呼び、ファンからは「茎わかめ持参のエピソード最高ですね」「宣伝効果大ですからCM来たり」「オリンピック期間中も食べてたなんて、まさにガチ勢ですね」「あたしの最近のおやつが、、、品薄になってしまう」などの声が並んだ。



（THE ANSWER編集部）