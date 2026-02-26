本田響矢、日曜劇場『ＧＩＦＴ』出演決定 大注目の若手俳優が“夢を失った”車いすヤンキー役で新境地
堤真一が主演を務める4月スタートの日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）に、本田響矢が“夢を失った”車いすヤンキー役で出演することが決定。また、車いすラグビー選手役として、細田善彦、円井わん、越山敬達、八村倫太郎、やす、水間ロン、冨手麻妙、ノボせもんなべの出演も発表された。
【写真】“ブレイズブルズ”のメンバーで細田善彦・円井わんら出演
本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間や家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じるのは、27年ぶりに日曜劇場で主演を務める堤真一。さらに、ブルズに所属する輝きを失った孤高のエース・宮下涼役で山田裕貴、取材をきっかけにブルズと関わっていく雑誌記者・霧山人香役で有村架純、車いすラグビー“ブルズ”のヘッドコーチ役で吉瀬美智子、ライバルチーム「シャークヘッド」のヘッドコーチ役で安田顕が出演する。
このたび、本田響矢が日曜劇場に初出演することが決定した。本田は昨年出演し話題となったテレビドラマで第124回ザテレビジョン ドラマアカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞するなど、ネクストブレイク間違いなしの今をときめく若手俳優だ。
そんな本田が今作で演じるのは、高校で素行不良となり、バイク事故をきっかけに車いす生活を送ることになった朝谷圭二郎（あさや・けいじろう）。今もなお悪事を働き、親のすねをかじり続けている圭二郎に、伍鉄らがどのように関わっていくのか注目だ。
本田は自身の役柄について、「圭二郎は、高校生の時のバイク事故をきっかけに車いす生活になり、心を閉ざし、誰にでも噛みついてしまうような性格になってしまった男です。もともと素直でまっすぐで熱かった圭二郎が、車いすラグビーと出会い、そこから繋がる人たちと出会い、どう成長していくのか、ぜひ見て頂けたら嬉しいです」と語った。
また、「ブレイズブルズ」でキャプテンを務める立川夏彦（たちかわ・なつひこ）を演じるのは、『アンチヒーロー』（2024）以来の日曜劇場出演となる細田善彦。立川は穏やかで物腰が柔らかく、もめ事を嫌う平和主義者。チーム内のお兄さん的存在で、他選手たちの精神的支柱となっている。
君島キャサリン秋子（きみしま・キャサリン・あきこ）を演じるのは、現在放送中のNHK朝ドラにも出演する円井わん。キャサリンは学者の父の都合でオーストラリアから日本に帰ってきた帰国子女。リーダーシップがあり、分析力が高く広い視野を持つため、チーム全体に的確な指摘をしてくれる陰の立役者だ。
坂東拓也（ばんどう・たくや）を演じるのは、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞受賞、また2026年の第49回日本アカデミー賞で優秀作品賞を受賞した映画『国宝』で主人公のライバル役の幼少期を演じた越山敬達。坂東は「ブレイズブルズ」の中で最年少。涼のことをリスペクトしており、涼に近づこうとプレーを真似るが、自信がなく無力感を抱いている。
中山好太郎（なかやま・こうたろう）を演じるのは、『御上先生』に生徒役で出演し話題となった八村倫太郎。中山は生粋の陽キャでプライドが高い一面もあるが、練習には真面目に取り組んでいる。
「ブレイズブルズ」最年長の竹松健治（たけまつ・けんじ）役は、お笑いコンビ・ずんのやす。ポーカーフェイスながら俯瞰でチームを見ている李武臣（リ・ウーチェン）役に水間ロン。
さらに、子どもを持つ親でありながら怖いもの知らずで、いまだにギャルの雰囲気が残っている嬉里弥生（うれり・やよい）役に冨手麻妙。練習中の声掛けを中心にチームを盛り上げる久保田一信（くぼた・かずのぶ）役で、お笑い芸人のノボせもんなべが出演する。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、TBS系にて4月より毎週日曜21時放送。
※本田響矢のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■朝谷圭二郎役・本田響矢
朝谷圭二郎役の本田響矢です。舞台が車いすラグビーということで、身体に馴染ませるために去年の7月から準備に入りました。現役で活躍されている車いすラグビー選手の方々、スタッフの方々からのご指導のもと、漕ぎ方から繊細で巧みな技まで細かく教わりながら、全力で車いすと役と日々向き合っています。
圭二郎は、高校生の時のバイク事故をきっかけに車いす生活になり、心を閉ざし、誰にでも噛みついてしまうような性格になってしまった男です。もともと素直でまっすぐで熱かった圭二郎が、車いすラグビーと出会い、そこから繋がる人たちと出会い、どう成長していくのか、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。
人は生きていく中で、気づかないところでたくさんのギフトをもらっていて、実は贈ってたりもしている。そんな素敵な瞬間瞬間を、このドラマを通して観てもらえたら嬉しいです。そして、熱く、胸高鳴る車いすラグビーの世界を楽しんでください！
