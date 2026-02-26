◆米大リーグオープン戦 ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、キャンプ敵地のダイヤモンドバックス戦で今季初登板。予定の２回を投げ切ることはできず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点だった。防御率２０・２５。最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）を計測した。

初回だけで２７球を要した。ＷＢＣドミニカ共和国代表の１番ペルドモに９６・５マイル（約１５５・３キロ）直球を右前打とされると、２番タワは四球。１死一、二塁からＷＢＣプエルトリコ代表の４番アレナドにはスプリットを捉えられ、左翼線への適時二塁打を許した。なおも１死二、三塁で５番バルガスには高めの９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球を痛打され、右翼線への２点二塁打とされた。その後のピンチは連続三振で切り抜けたが、いきなり３点を失った。

２回は先頭のジョーンズを新球カットボールで空振り三振に仕留めたが、続くガルシアを四球で歩かせて１死一塁となった時点で球数３６球となり、交代を告げられた。３６球のうちストライク１７球、ボール１９球と制球が不安定だった。

この日は２番手捕手ラッシングとバッテリーを組む中で、サイン伝達機器「ピッチコム」を利用して自ら球種を選択した。「特にオープン戦だったので、自分の試したいボールを優先的に投げたかったからです」と説明。カットボールなど確認したいことがあり、初回の投球については「スプリットを本来なら多分投げるんですけど、どういう反応になるのかとか、そういうところを見たかった。甘く入ってしまって打たれたかなという感じです」と振り返った。

ＷＢＣには出場せず、ドジャースでの調整に専念する朗希は今季、先発再転向で開幕ローテ入りを目指している。渡米１年目の昨季はレギュラーシーズンでは５月から右肩痛で長期離脱したことから１０試合（８先発）で１勝１敗、防御率４・４６にとどまったが、シーズン終盤のリハビリの過程で一時的な救援転向を決断。ポストシーズンでは不振のリリーフ陣を救い、主にクローザーとして９試合で２ホールド３セーブ、防御率０・８４と球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献していた。