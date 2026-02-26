◆オープン戦 タイガース４―４ブルージェイズ（２５日、米フロリダ州レークランド＝パブリックスフィールドアットジョーカーマーチャントスタジアム）

ＷＢＣ台湾代表でタイガースの李灝宇内野手（２３）が、２５日（同２６日）本拠でのオープン戦のブルージェイズ戦に「８番・三塁」で先発。３打数１安打１得点で、順調な調整ぶりをアピールした。

ＷＢＣ参加は、悩んだ末の決断だったという。「代理人を通じて、代表チームから話が来た時は、このキャンプで結果を出すことが自分にとって一番大事なので、キャンプを離れることについて迷いがあった。少し考えたけど、参加することを決めた。貴重な体験になると思ったし、こういう機会は誰もが得られるものではない。代表チームが私を選んでくれたことを名誉に感じたから」と２３歳は語った。

タ軍の有望選手である李は昨年１１月にメジャー４０人枠入りし、今春が２度目のメジャーキャンプ。メジャー昇格を目指して大事な時間を過ごしている。二塁と三塁を守り、昨年３Ａでは打率２割４分３厘、１４本塁打、６１打点、２２盗塁と持ち前のパワーとスピードを発揮した。

２０１９年、１８歳以下の代表チームに選ばれ、愛媛県松山市で行われた強化合宿に参加して以来の日本。「当時から知っている選手や、米国で一緒にプレーしたことがある選手もいるので、楽しみ。日本に着いてチームに合流したら、より実感できると思う」

ここまでオープン戦４試合に出場。来月１日にチームを一時離脱し、日本に向かう予定だ。