仕事をしていると、思わず「やめてくれ……」と頭を抱えたくなる瞬間が誰しも1度はあるでしょう。ふまじめ会社員ぬんちゃんさんは、そんな職場あるあるを描いた漫画『仕事で言いたい。やめてくれ』をInstagramに投稿した。



【漫画】「仕事で言いたい。やめてくれ」を読む

同作は、思わず舌打ちしたくなる「仕事中のやめてほしいこと」をあげている。まずはExcelなどの表計算ソフトでの「不要なセル統合」だ。データの見やすさを考えるとセル統合は効果的だが、それによって行削除や並べ替えができないトラブルが多発してしまう。



続いて「編集権限がない共有データの送信」だ。ファイルを開こうとすると「アクセス権が必要です」と表示され、リクエストを送る手間が発生する。「至急確認お願いします！」といわれても、これでは話にならない。



また、「チャットツールでどのメールでも全員宛に送る」のも問題だ。特に確認依頼などは、全員を宛先にするとメールの確認が面倒になってしまう。



読者からは、「わかりみが深い」「共感しかない」などの声があがっている一方、「新人なので勉強になりました」という声もあった。そんな同作について、作者のふまじめ会社員ぬんちゃんさんに話を聞いた。



ー同作のなかで、最もやめてほしいと思う行動はどれですか？



「毎回全員にメンションをつける」は本当に辞めて欲しいです！最初のうちは全てチェックしていたのですが、毎回全員宛にメンションがあるので、「今回もどうせ自分宛じゃないだろう」とスルーしてしまい、自分宛の大事な依頼をスルーしてしまった経験があります……。



ー同作に掲載されているもの以外で、やめてほしいと思う行動はありますか？



定時間際に今日締め切りの仕事の依頼を投げてくるのは辞めて欲しいです！取引先都合の緊急事項等やむを得ない状況であれば仕方ないですが、「頼むのを忘れてた！」と言われたことがあり、流石にイラっとしました。笑



ー実際にやめてほしいと伝えたことはありますか？



定時間際の仕事依頼については「急にお願いしてきた場合は対応できないので早めに言ってください」と伝えたことがあります。



私はお願いしやすい雰囲気があるようで、入社当初はこういった理不尽を受けることがありました。この時はみんなの前で毅然とした態度で強めに伝えたので、それ以降はなくなりました。勇気を出して伝えてよかったなと思っています！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）