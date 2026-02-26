中国当局の軍部反腐敗闘争が最高位層まで拡大し、2022年以降に粛清されたか公式の席上から姿を消した中国軍の高位将官は100人以上にのぼるという分析が出た。

米国シンクタンク「戦略国際問題研究所（CSIS）」は24日（現地時間）に公開した「中国軍粛清データベース」において、2022年から今年までに粛清されたか粛清の可能性が提起された中国軍の上将（大将）・中将級将官は少なくとも101人になると集計した。

このうち36人は公式に粛清の事実が発表されており、残りの65人は主要会議などの公式日程に参加しなかったり調査を受けたりするなど、異常な兆候が捉えられた人物たちだ。このうち11人は退役後に粛清対象に入った。粛清は中国共産党中央軍事委員会と傘下部署、陸・海・空軍とロケット軍、各兵種と戦区、軍事学校など軍全般にわたって行われたとCSISは分析した。

習近平中国国家主席は2012年の執権以降、反腐敗を旗印に軍高位職を継続的に整理してきており、特に2023年前後にその対象と強度が大きく拡大したと評価される。年度別に見ると、2022年に1人だった粛清・失踪将官は2023年に14人、2024年に11人と増え、昨年には62人へと急増した。今年に入っても将官11人が通常出席対象だった会議に姿を現さなかった。2人は粛清・失踪時期を特定しにくい事例に分類された。

CSISは2022年当時に上将だったか、その後に上将へ昇進した47人のうち41人（87%）が粛清されたか粛清の可能性があると分析した。また、習主席が2020年以降に昇進させた上将・提督35人のうち32人が調査を受け、このうち29人は粛清されるか失踪状態にあると集計された。CSISの分析を検討した中国軍の専門家、マサチューセッツ工科大学のテイラー・フレイべル教授は、上将に限定せず範囲を広げれば中国軍の高位指導者のポストは計176個あると説明した。CSISが把握している粛清対象101人が占めていたポストはこのうち約52%に該当するということだ。また別の核心的なポスト52個のうち23個は臨時・代行体制で運営されており、12個は空席状態であることが把握された。正式に任命されたポストは11個にとどまり、6個は情報が確認されなかった。

CSISは、このような大規模な粛清が指揮体系にボトルネックを招き、一部の作戦に支障をきたす可能性があると指摘した。フレイべル教授はニューヨーク・タイムズ（NYT）に対し、「（粛清作業の）第一段階がちょうど終わったと見ることができる」とし、「今後さらに多くの混乱があるだろう」と述べた。米国中央情報局（CIA）の分析官出身であるブルッキングス研究所のジョン・カルバー非常任シニアフェローも「高位将校一人につき数十、数百人の下級将校が繋がっている」とし、「少なくとも2〜3年間は波及効果が続くだろう」と展望した。