「奇跡すぎるってw」1歳男児が“カレー”で起こしたミラクルに母親＆SNSが驚がく「これもうアートじゃん」
母親が「奇跡すぎるってw」と驚いた、子ども服の汚れ写真がXに投稿され、表示回数289万件超え、10万「いいね！」が付く反響を巻き起こしている（25日午後7時時点）。
【写真】「完成度高すぎるwww」母親＆SNSが驚がく、1歳男児が“カレー”で起こしたミラクルな“汚れ”
母親・おみみさん（@om_t0508k）が「ねえwwwちょっと待って??www犬の形になってるんだけどwwwプードルやんwww奇跡すぎるってwww」とのコメントとともに、息子・たっくん（1）が付けたカレーのシミ汚れを収めた写真を投稿した。
そのシミが、見事なまでにプードルにそっくり。高い鼻やふわふわの巻き毛、しっぽの様子などがわかる形をしており、まさにミラクルなまでの完成度の高いシミができあがっている。
この投稿にユーザーからは「これは芸術点高すぎますね…ｗｗ 綺麗なプードルのシルエットすぎて、逆に汚いことを忘れそうになりますwwww」「これもうアートじゃんwww完成度高すぎるwww」「これは芸術家な大人になるぞ」「綺麗なプードルのシルエットすぎて、逆に汚いことを忘れそうになりますwwww」などの驚きの声があった。
またイギリスを拠点として活動する匿名アーティスト、バンクシーにちなんで「天才児童現る。次世代のバンクシー、いやワンクシー」との称賛の声も集まっていた。
