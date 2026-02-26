◇オープン戦 ドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年2月25日 アリゾナ州スコッツデール）

ドジャース・佐々木朗希投手（24）が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックスとのオープン戦で今春実戦に初登板。1回1/3を投げ3安打3失点、2四球で降板。予定していた2回を投げきることができず、降板後は反省の言葉を口にした。

初回、先頭に右前打を許すと、次打者を四球で歩かせいきなり得点圏に走者を背負った。その後、1死からアレナド、バルガスと2者連続で適時二塁打を浴び失点。その後は2者連続三振でしのいだ。

2回は先頭・ジョーンズを空振り三振に仕留めたものの次打者を四球で歩かせ、ここで降板。この日は36球を投げ、最速は98・6マイル（約158・7キロ）だった。

降板後、佐々木は「良かったところと悪かったところがしっかり分かれて、良かったところは少なかったですけど、球数を投げられたこと、まずケガがなく終わったことは良かったです」と振り返った。

その上で投球内容について「カットというかスライダー、そのボールとツーシームを今日は何球か投げて、ブルペンではフォークが一番良くなかったのですが、試合ではフォークが一番良くて、真っすぐとかは、逆にブルペンの方が良かったかなってところがもったいなかった」と反省の言葉を口にした。

制球の乱れに関しては「この時期は荒れというか、まとまりがないと思うので、徐々にコントロールはまとまっていくと思うので、それよりもスピード感とか、逆に腕振れたかなとか、きれいに投げすぎようとした感じはあったので、強く（腕を）振っていったなかで全力に近い中でフォームを固めていったりゾーンでまとめていくことが大事なので、今日はそこができなかったのでもったいなかった」と続けた。