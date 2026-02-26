不安を解消するバイブル『自転車反則金時代到来! 最新法改正＆安全ガイド』発売開始!!

いよいよ4月1日から新規導入される自転車の青切符制度。その施行を前に不安になっている人は多いハズ。結論から言うと、当面は厳しい状況が続くと思われ、自転車に乗るすべての人は細心の注意が必要となってくる!!

文：ベストカー編集部／写真：ベストカー編集部

青切符制導入で自転車乗りの意識改革が必須!!

2026年4月1日から、自転車に青切符制が導入されます。マスコミの報道などで耳にしたことがあるかもしれませんが、自転車の事故発生件数自体は緩やかな減少傾向にあります。ではなぜ自転車に青切符制が新規導入されるのか？ それについて警察庁では、「重傷を負ったり死亡したりという自転車の重篤な事故の75％が道路交通法に違反しているケースとなっている」というデータをかなり危険視。自転車の違反を取り締まることにより重篤な事故を減らすことができると判断したわけです。

何をすれば違反になるのかを知っておくことが重要になる

警察庁では青切符制の導入に100種類を超える自転車の違反とその反則金を公表しましたが、違反をして取り締まられた場合、青切符制の対象となるのは16歳以上。そのため未成年であっても16歳以上であれば反則金の対象となりますので注意が必要です。

青切符制の導入で厄介なのは、長年自転車乗ってきた世代です。極端な話、これまで何のお咎めもなく運転してきたものが突然違反の対象になるということで、意識改革が必須となります。例えば横断歩道を自転車で通行するということは原則禁止です。これまで何の疑いもなくやってきたことが違反になる典型例です。

自転車にとっての暗黒時代をどう生き抜くかをベストカーが伝授します!!

警察庁では青切符制導入後も基本的なスタンスは、指導・警告で、切符を切ることを優先としないと公表しましたが、4月1日以降は、警察の自転車の取り締まりが強化されるのは必至で、それに伴い青切符を切られるケースが増えてきます。

その一方で青切符制が導入される以前は、自転車の違反＝赤切符でした。そのため自転車の違反で取り締まられた場合は、刑事罰となり、いわゆる前科がつきました。それが青切符制が新たに導入されることにより、反則金を支払うことによってすべての処理が終わるというかたちに変化します。

2026年4月1日以降、自転車の違反取り締まりが強化されるのは必至

自転車新時代に必須のバイブル!!

自転車への青切符導入という新時代到来に際し、日本のナンバーワンクルマ雑誌の「ベストカー」は、「自転車反則金時代到来! 最新法改正＆安全ガイド」を敢行しました。これは、自転車の利便性、手軽さという魅力をこれまでどおり実践するための新時代のバイブル的存在となります。

本書では青切符制のA to Zをわかりやすく解説

自転車を安心・安全、かつ楽しく乗るための方法を伝授いたします。自転車とクルマとの共存共栄、自転車の違反に関する詳細、運転免許を持っていてても難解な違反の解説、弁護士 永岡孝裕氏により「有事の際の対処法」などなど盛りだくさんで展開。

「ベストカー」の人気漫画家山本マサユキ氏による自転車ルールが学べる自転車マンガ、自転車で楽しむプロ、中山順司氏の特別寄稿原稿など、法規関係解説、反則金などのちょっとお堅い話から、ライトな話まで一冊に盛り込んでいます。

山本マサユキ先生の書き下ろし自転車マンガ

【商品概要】

『2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来! 最新法改正＆安全ガイド』

定価：1650円（税込み） 発売日：2026年2月26日

判型：B5判／ページ数：96ページ

ISBN978-4-06-543287-7

発行所：講談社BECK／講談社

編：ベストカー

定価：1650円（税込み） 発売日：2026年2月26日

自転車青切符新時代到来!! アナタの不安を一発解消!!（6枚）