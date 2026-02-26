●きょう26日(木)は日ざしも届き、最高気温は各地18度前後。日中は季節先取りの春の陽気に

●スギ花粉大量飛散のおそれ。一段と入念な花粉症対策を

●あす27日(金)は天気下り坂。朝から夜遅くにかけて雨は強弱を繰り返しながら降り続く見通し



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

県内は昨夜まで少々厚い雲に覆われていましたが、この時間にかけてところどころで晴れ間が出てきました。

きょう26日(木)はこの先も穏やかな空模様が続き、日中はしっかりと日ざしが届く予想です。

最高気温は19度に達するところもあり、きょう26日(木)は春本番の暖かさとなりそうです。

ただし、この気温の上昇とともにきょう26日(木)も花粉が大量に飛散するおそれがあります。





花粉の飛散は最上級ランクの「極めて多い」見通しのところが多くなっています。

きのう25日(水)より気温が高い分、さらに入念な対策が必要です。

日中の空気の入れ替えや、洗濯物の外干しを控えて部屋の中に花粉を入れない工夫を徹底していきましょう。





一方で、あす27日(金)は再び天気が下り坂となります。

新たな低気圧や前線の接近により、あす27日(金)の朝からまとまった雨雲が流れ込む予想で、雨は強弱を繰り返しながら夜遅くまで降り続く見通しです。

早いテンポで変わる天気と、雨が降らないときには大量に飛散する花粉に十分気を付けてお過ごしください。





県内は午前を中心によく晴れて、日ざしがしっかり届くでしょう。

午後は時間とともに雲の量が増えていきますが、きょう26日(木)のうちは天気の崩れる心配はないと見込んでいます。





最高気温は各地18度前後と広く4月並みの暖かさ。日中は薄めの上着一枚で過ごせるような春の陽気となりそうです。



あす27日(金)は朝から天気が崩れ出し、午後はところどころで本降りになると見込んでいます。

週末は晴れ間が多くなるものの、来週前半は再びぐずついた空模様になる予想です。

雨が降ったり止んだりで来週にかけて天気は変わりやすくなりますが、最高気温が15度を超える季節先取りの暖かさはまだしばらく続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）