「トランプ2.0」でオラクルとともに急浮上…パランティア「異色の経営者」の実像

アメリカを分断するICEの活動

2026年が明けてからのアメリカでは、ミネソタ州ミネアポリスで起きた2件のアメリカ市民殺害事件によって、不法移民取締り部隊であるICEを巡る議論や反対運動が止まらない。その影響は、ICE関連の予算審議を政府「閉鎖」の交渉材料にまでした。

あるいは、全米随一のナショナルイベントであるスーパーボウルのハーフタイムショーを文化戦争の最前線に変えた。ヘッドライナーでプエルトリコ系のバッド・バニーは全曲をスペイン語で歌いアメリカにおける移民や非白人の意味を暗に訴えた。一方、その同じ時間にYouTubeでは、昨年創立者のチャーリー・カークが銃殺された右派政治ネットワーク団体ターニングポイントUSAの主催で、MAGA支持のアーティストによるオルタナティブショーが配信された。ナショナルイベントがトランプ2.0の移民政策を巡る代理戦争の場となった。

それほどまでにICEの活動はアメリカを分断させている。そのICEによる不法移民の捕物帖を背後で支えているのがパランティア。データ統合によって政府や巨大企業におけるシステム間の連携を高めることで有用性を増大させるのを得意とする。ICEとの間では、移民の識別と強制送還を「効率化」するためのImmigrationOSの構築を請け負っている。

ピーター・ティールが2003年に始めた、このデータ統合・解析企業パランティアは、トランプ2.0の発足以来、FAA（連邦航空局）、CDC（疾病対策センター）、ファニーメイなどとの間で約3億ドルの契約を獲得し、S&Pの2025年トップパフォーマンス株となった。イーロン・マスクのDOGEが破壊した「旧弊に染まった行政政府」をデジタルでメイクオーバーするべく乗り出してきているのがパランティア、といえばよいか。

結果、昨年はエヌビディアとともに、トランプ2.0で最も名を挙げたシリコンバレーのテック企業となった。これまでも軍や諜報機関、警察組織などと連携しデジタル監視インフラの推進者としてセキュリティ業界では有名な存在だったが、それが一気に一般の人びとにも知られる会社になった。エヌビディアがいわゆる「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるテック株の7社――他の6社はアップル、アマゾン、アルファベット、メタ、マイクロソフト、テスラ――の一つであることを踏まえれば、パランティアは、前回〈ネットフリックスとの「買収泥仕合」に突入したエリソン家の野望…大富豪一族が描く「新メディア王国の未来図」〉で触れたラリー・エリソンのオラクルとともにトランプ2.0での急浮上組といえる。

もっぱら市場における人びとの嗜好を追いかけているばかりの他のシリコンバレー企業と比べてパランティアは、公的なセキュリティ分野に参入し地政学的理解や文明的認識などに基づく戦略性の下で、ビッグ・データやAIをいかに活用するのが効果的か、試行錯誤しながら開発を重ねてきた。それが同社をバレーの中で際立ってユニークな会社にしている。

アレックス・カープとは何者か

その文明的洞察を同社で導いているのが、CEOのアレックス・カープ。ティールのスタンフォード・ロースクール時代の同期で、法学博士を取得後、ドイツに渡りフランクフルト大学で社会学博士号を修めた異色の経営者だ。渡独したのはドイツのような西洋文明の最先端にいた国が、20 世紀前半、どうして文明の破壊につながるような所業に至ったのか、強い関心を持っていたためだった。

パランティア創業時のティールとカープの考え方では、国をテロから守るために役立つシステムを作ることが目的だった。その際、公共のセキュリティと市民の自由のバランスが取られたシステムの開発を試みる。セキュリティとフリーダムが相反するのではなく同時に追求できるような、そんなバランスのある未来を探ることを目指した。国家の安全は確かに大事だが、その一方で個人の自由も重要だからだ。デジタルによる「監視」や「追跡」はしばしば安全と自由のトレードオフに悩まされるが、この拮抗状態に適切な解決策を与えるべく起業し、状況にコミットし続けようと考えた。

創業当時は今とは違って、ティールは右、カープは左、と政治的立場は真逆だったが、しかし、ともに911同時多発テロ事件以後のアメリカで、テロとの戦いから個人のプライバシーが犠牲になることを憂慮していた。放っておけば、セキュリティのためにプライバシーや自由がやせ細る事になりかねない状況で、そのような事態を回避しつつ、それでもアメリカをテロの危機から救うためのシステムを作ろうと考えた。

直接関わったからといって全ての問題が解決されるとは考えていないし、新たに問題が生じるかもしれない。だが、それも予め見越したうえで問題に対処する。最善を目指しながらも次善を繰り返す実践の中で理想と現実のギャップを埋める。そのためにも自ら起業しインサイダーになる必要があった。現実的な制約の中で、使える「実装」を優先し、目の前にある問題の解決に介入することを選んだ。

詳しくは後述するが、もともと911を受けて、テロ対策のデータ統合サービスを始めた会社がICEを支えているということは、テロリストをあぶり出す警察システムを援用して不法移民を逮捕しているわけで、これはトランプの言うところの「不法移民はテロリスト」をそのまま実践しているようなもの。

パランティアは、911後のデータ統合ソフトウェアから始まり、その間にシリコンバレーを襲った「ビッグ・データ」や「AI」といったブームを取り込みながら自らのシステムを洗練させていった。

もっとも、ICEに採用される以前から、ニューオリンズやロサンゼルスなど各地の地方警察とも契約を交わし、デジタル監視システムの実装や運用に関与している。つまり、「外国人のテロ対策」→「アメリカ市民の犯罪対策」→「不法移民の強制送還対策」といった具合にデジタル監視対象を拡大してきた。予測警察や人種プロファイリングの実践者であり、それゆえ常に論争の的となってきた。

パランティアの関心がAIに向かった理由

データ統合とは散在する情報をつなぎ合わせる、いわば「配管」の仕事で、テック業界ではそれほど重視されていなかった。その業務をドメインとしてわざわざ設立されたのだから、パランティアにとって会社のミッションこそが重要だった。そしてだからこそ、カープのような、コンピュータサイエンスの学位もなければビジネスに従事したこともない、法学博士&社会学博士の保持者が、創立に関わりCEOの任につく意味があった。

それは、情報革命によって長期的に生じる「文明の構造的変貌」のなかで、西洋文明が凋落するのを避ける、という、長期的な使命について、自信をもって自らの言葉で語ることのできる知性がこの会社のトップには不可欠だったからだ。

ある意味、イーロン・マスクやジェフ・ベゾスが、地球の閉鎖性に危機感を覚えて地球の外の宇宙を目指すのに近い。ティールとカープの想像力を刺激したのは911同時多発テロ事件だった。アメリカはあの惨事によって本土攻撃をされる可能性があることが明らかになった。

よく言われるように、マスクとベゾスがSFに刺激されて宇宙を目指すという、第三者が聞いたなら冗談にしか聞こえないようなことに不退転の決意で私財を投じたのになぞらえれば、カープとティールは、SFではなくスパイ小説に刺激されて、情報革命以後の、諜報活動と軍事作戦が相互乗り入れし、外交と軍略が短絡され、サイバー攻撃による「領網」侵犯が常態化する時代の国家防衛とは何か、という主題に未来を賭けたといえそうだ。

興味深いのは、マスクやベゾスが思い浮かべるSFが1950年代から60年代の黄金期のSFであり、つまりは冷戦時代の想像力の産物に向けた憧憬であるのに対して、カープやティールが想定するスパイ小説は、冷戦後の多極化した世界における多元的諜報活動を主題とするものであったことだ。それを未来的といえばよいのか、それとも冷戦以前の多元的列強時代が想起される点で「過去への回帰」といえばよいのか、判断しかねるところではあるのだが。

とまれ、当初はデータ統合という地味な仕事を行う「配管工」という位置づけだったが、その配管がひととおり済んだところで、統合されたデータを活用するためにAIの導入が囁かれる段になり、パランティアの関心もAIに向かった。汎用性の高いAIはPCやインターネットに続く「情報革命」の新たなフェーズであり、それゆえこれまでとはゲームのルールも変わる。パランティアもその波に乗り遅れまいと考えている。

【後編を読む】シリコンバレーの人々が「中国」を敵視するワケ…「思想的支柱」アレックス・カープの頭の中

【つづきを読む】シリコンバレーの人々が「中国」を敵視するワケ…「思想的支柱」アレックス・カープの頭の中