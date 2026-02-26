「うつ病患者の3人に1人は治らない」「”3分の早歩き”が脳機能を回復させる」元キックボクサー日本王者・異色の精神科医が断言する《うつ病治療の知られざる実態》

「私の目標はうつ病をノックアウトすることです」

そう語るのは、元プロキックボクシング日本チャンピオンという異色の経歴を持つ精神科医であり、青葉こころのクリニック院長の鈴木宏氏だ。

鈴木氏は精神科医になる以前、麻酔科医として勤務しながらプロキックボクサーとして11年間リングに立ち続けていた。医師としてのキャリアと並行しながら、日々の激しいトレーニング、そして試合のプレッシャーと向き合い続けた。

リングに上がる直前の極度の緊張、敗戦後の虚無感。その落差は激しく、一時的な抑うつ反応を経験したこともたびたびあったという。

メンタルの揺らぎを、理屈ではなく体感として理解している。この経験が、後に精神科の医師に転向する伏線となった。

「2004年にプロキックボクサーを引退し、ゼロからの再出発となりました。キックボクサー時代は常に自分の心と向き合う毎日。勝てば喜び、負ければ絶望。その経験を、次の人生に活かしたいと思いました。

麻酔科は生理学を扱うため、いわば“体のプロフェッショナル”。それなら次は“心のプロフェッショナル”を目指そうと考え、精神科を選びました」（鈴木氏、以下同）

1/3のうつ病が治らないという現代医療の限界

鈴木氏は、都内精神科病院勤務を経て、東京大学医学部附属病院精神神経科で研鑽を積んだ。臨床の現場で鈴木氏が痛感したのは、治療の難しさだった。

「患者さんの治療は長期に及び、治らないケースも多い。麻酔科とはまったく違う世界でした」

鈴木氏は、現在の日本の精神医療についても、強い危機感を抱いている。

「日本のメンタルケアは『底に穴の空いたバケツで水をすくっているようなもの』。つまり、対策がまったくの不十分で根本的改善に至っていません。

日本では、メンタル不調による経済損失は年間7.6兆円と言われています。休職者数が増加しているだけでなく、出勤しても仕事のパフォーマンスが著しく低下することが企業活動を圧迫しています。メンタル改善により通常就労が可能になれば、この損失の多くは回避できます」

しかし、ここで直面するのが現代医療の限界だった。

「2006年に発表された研究によれば、薬物療法を含む初回治療でうつ病が良くなる患者さんは36.8％。また、1年間で4段階の治療を尽くしても約33％は治らないことがわかっています。この研究結果は20年経った現在も覆っていません。

うつ病を改善するための新薬はいくつも開発されていますが、劇的な改善に結びついているとはいえません」

英国では当たり前の「運動療法」が普及しない日本

この「薬物療法の限界」に直面したとき、突破口として見出したのが「運動療法」だった。

「精神科で臨床経験を積む中で、なかなかメンタルが改善しない患者さんに多く接してきました。国内外の数多くの論文を読み漁るうちに、うつ病には運動療法が効果的というエビデンスが蓄積されていることを知りました。

そこで、うつ病の運動療法に応用できそうな研究を行なっている信州大学大学院スポーツ医科学講座の能勢博教授のもとで研究を志願しました」

能勢教授の条件は『研究フィールドを自分で作ること』。つまり、『研究の対象となる患者さんと、実践する場所を自力で確保すること』という厳しいものだった。

そこで鈴木氏は豊島区と連携し、運動療法拠点を立ち上げるプロジェクトを始動。その実践拠点のために2009年、青葉こころのクリニックを開業するという形でこの高いハードルをクリアした。

運動療法が日本で広まっていない理由について、鈴木氏はこう語る。

「実はうつ病と運動の関係は1980年代から研究されています。たとえば英国ではうつ症状が軽症〜中等症の患者に対し、運動を第一選択とするガイドラインが存在します。

ただし、日本ではほとんど普及していないのが現状です。理由は単純で、精神科医に運動生理学の知識が乏しいからです。研究レベルで運動生理学を学んだ精神科医は稀有です。ゆえに、日本の医療現場には具体的な「運動処方」のノウハウがありません。

単に『運動してください。散歩してください』では気晴らしに過ぎず、運動生理学に基づく『運動療法』とは一線を画するもので、治療になりません。

適切な「強度」の運動を症状に合わせて「運動処方」してこそ初めて効果が出ます。ただし、「運動はもろ刃の剣」でもあります。寝たきりで希死念慮の強い患者に運動を強いれば、苦痛を増すだけです。

状態次第では、運動はむしろ回復を遅らせるストレス因子になり得ます。だからこそ、状態を見極める精神医学と、負荷を調整する運動生理学の両方が必要なのです」

週合計60分の「早歩き」で筋肉から出る「乳酸」が脳のガソリンになる

そこで鈴木氏が提唱しているのが、運動生理学と精神医学に基づいた科学的な運動療法である『インターバル速歩』。

『インターバル速歩』は信州大学大学院スポーツ医科学講座の能勢博特任教授が開発した、様々な身体的効果のエビデンスのある運動法だ。鈴木氏は同大学院にて、精神科医として10年間に及ぶ研究に従事。インターバル速歩を精神科領域に応用することに成功した。

「インターバル速歩とは、少しきつさを感じる最大酸素摂取量70％程度（軽く息が弾む速度）の早歩き3分、その後ゆっくり歩行3分を交互に行なう運動療法。極めてシンプルです。

この早歩きによって『乳酸』が筋肉で作られます。かつて『疲労物質』と言われていたこの『乳酸』が、実は脳の修復を司るガソリンになります。乳酸が脳に運ばれて、脳の栄養剤とも呼ばれる『脳神経成長因子（BDNF）』の分泌を促すスイッチが入り、脳機能を回復させるのです。週合計60分の早歩きを行なうことでうつ症状に対しての効果が確認されています」

鈴木氏によれば、2023年に発表された南オーストラリア大学の大規模研究では、うつ病に対して運動療法が薬物療法やカウンセリングより1.5倍も効果があるとわかったという。

しかし、厚生労働省の調査によると、週に2日30分以上何らかの運動、散歩なども含めてしている人は国民全体で30パーセント。現役世代の20代から50代に限って言うと、1割から2割しかいない。

これは裏を返せば、「運動不足」がうつ病リスクを高めているとも言える。

「運動療法」のうつ病再発率は薬物療法の「約5分の１」

さらに注目すべきは再発率だ。薬物療法が38％に対し、運動療法は8％の再発率であることが報告されている。うつ病は再発率の高い疾患であることを踏まえれば、この差は極めて大きい。

鈴木氏のクリニックでは延べ5000人以上に運動療法を推奨。長期にわたって寝たきりだった人もインターバル速歩による運動療法により、旅行に行ける状態にまで回復した症例も経験した。

「誤解してほしくはないのですが、私は決して薬物療法を否定していません。併用により薬の量を最小化できるメリットがあり、精神医療の限界を補完する現実的手段が運動療法なのです」

精神科の病院やクリニックが足りていないからこそ、セルフケアを社会実装する必要がある。

鈴木氏は昨年12月から講演会をするなど、運動療法の普及活動を本格化させた。「運動」でうつになる人を減らす社会をつくる。それが自らの使命だという。

「キックボクサー時代、何度も打ちのめされながら立ち上がってきた。その泥臭い経験と、最先端の「運動生理学」が結びついたとき、うつ病という強敵を倒すための『処方箋』が見えたのです」

「うつ病をノックアウトする」

その挑戦は、メンタルに悩む人が増え続けている日本社会を変える可能性を秘めている。

※運動療法はすべてのうつ病患者に適応するわけではなく、必ず主治医の診断と指導のもとで行う必要があります（鈴木氏）。

【こちらも読む】「大多数の精神科医は投薬の専門家に過ぎず、精神療法は独学」...和田秀樹氏も驚愕した「日本の心療内科」の「ヤバすぎる実態」

鈴木宏（すずき・ひろし）

精神科医・医学博士。青葉こころのクリニック院長。精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、麻酔科標榜医。元プロキックボクシング日本王者、元WMC世界5位。麻酔科医とキックボクサーの「二足のわらじ」を経て、精神科医へ転向。東京大学医学部附属病院精神神経科などで勤務後、研究を実践するフィールド作りのために青葉こころのクリニックを開院。院長を務めながら、信州大学大学院スポーツ医科学講座にて運動生理学と「うつ病の運動療法」を研究。精神医学と運動療法を融合させ、「インターバル速歩」を精神科領域に応用した。運動によるメンタル疾患の予防・改善をライフワークとしている。著書に『ドクターキック』（三五館シンシャ）がある。

【こちらも読む】「大多数の精神科医は投薬の専門家に過ぎず、精神療法は独学」...和田秀樹氏も驚愕した「日本の心療内科」の「ヤバすぎる実態」