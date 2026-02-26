《値上がり益と優待の両取り》をかなえるプロ厳選優待株20…「隠れ半導体」銘柄に「ほぼ現金」優待も

そもそも株主優待とは、企業が株主に「優待品」を贈る制度のこと。優待品はその企業に関係した商品が多く、たとえば日本マクドナルドホールディングスの株主になれば、バーガー類などの引換券がもらえる。

こうした株主優待を実施している企業は約1600社あり、株価上昇が期待でき、かつ株主優待をもらえる銘柄を探すのも、個人投資家の楽しみの一つ。プロが厳選した優待銘柄を一挙に紹介していく。表も合わせてご覧いただきたい。

権利確定直前「ニチレイ」は旬の銘柄

自社製品の詰め合わせを贈ってくれる株主優待もある。たとえば、冷凍食品大手のニチレイだ。

「今年から株主優待を開始した、いまが旬の銘柄です。権利確定は3月末日なので、仕込むのにちょうどいいでしょう。詰め合わせの内容はニチレイの高品質な冷凍食品の数々になると予想されています。冷凍食品は賞味期限も長く、まさに生活防衛の銘柄と言えるでしょう」（350以上の優待銘柄を保有する個人投資家で弁護士の澤井康生氏澤井氏）

同様に、味の素も100株で自社製品の詰め合わせ1500円相当が送られてくる。

「味の素は株主優待だけでなく、大きな株価上昇も期待できます。というのも、調味料などの世界進出が好調なだけでなく、実は隠れた半導体銘柄でもあるからです。半導体に使われる層間絶縁材という材料の世界シェアトップは味の素です。

同社は'30年までに半導体などのバイオ＆ファインケミカル事業と、食品事業の利益比率を1対1にするという目標を掲げています。これからの成長が期待できる銘柄です」（ファイナンシャルリサーチ代表の深野康彦氏）

家計を支える「お米がもらえる銘柄」

カタログギフトがもらえる銘柄もある。代表的なのが不動産会社のヒューリックだ。300株を2年以上継続して保有すると、6000円相当のカタログギフトがもらえる。

「日本管財ホールディングスは年に2回もカタログギフトがもらえます。保有期間が3年未満だと1回2000円相当、3年以上だと3000円相当です。半年に1回、お米なりお肉なり、好きなものを選ぶ楽しみがあるのがなによりも魅力ですね」（深野氏）

ユニークな株主優待を実施している企業もある。たとえば、ホンダ系の車やバイクの部品を製造しているエフ・シー・シーの200株の優待。

「こちらは静岡の会社ということもあり、株主優待は地元の特産品が送られてきます。冬は日本三大みかんの一つに数えられるブランド温州みかんの三ヶ日青島みかん。夏は地元の高級茶葉の新茶です。みかんが段ボールでドサッと届いた時の満足感は格別なものがあります」（深野氏）

株主優待で人気なのが、お米をもらえる銘柄だ。なかでも前出の澤井氏がおすすめするのが、医療機器メーカーのテクノメディカだ。

「1年に1回、新潟県産の新米コシヒカリ2kgが送られてきます。優待でお米がもらえる銘柄は数多くありますが、ここは最低投資金額が25万円ほどと手が出しやすく、なおかつ会社の事業が安定しているものは少ない。堅実に家計を支えてくれる銘柄です」

「権利確定の1ヵ月前に仕込みを」

最後に電子マネーがもらえる銘柄も紹介しよう。なかでもおすすめなのが、通信会社のソフトバンクだ。

「100株保有で『PayPayマネーライト』という電子マネーが1000円分もらえます。PayPayはどこでも使えますから、ほぼ現金に近い優待と言えるでしょう。株価が低いので手軽に購入できるのが魅力です」（深野氏）

ここまで優待銘柄を紹介してきたが、優待銘柄特有の値動きがあるので、購入する際にはその点に注意したい。

「株主優待銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価がどんどん上がる傾向にあります。株主優待を目当てに、権利確定日ギリギリに買うと、高値摑みとなり、受け取った優待の価値以上に株価が下がってしまう……ということも珍しくありません。遅くとも権利確定の1ヵ月前に仕込むといいでしょう」（深野氏）

物価高が続くときだからこそ、日々の生活に実益があり、なおかつ中長期の資産形成にもつながる株主優待を、賢く取り入れていきたい。

「週刊現代」2026年3月2日号より

