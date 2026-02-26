°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡×¤Î¼ÂÂÖ¡Ä´¶¾ð¤Î¥¢¥Ã¥×¤È¥À¥¦¥ó¡Ö¤É¤³¤«¤éÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¡×
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡½¡½¡£
ÉÂµ¤¤Ï¤É¤¦¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡© À¸¤¤Å¤é¤µ¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡© ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬°å³Ø¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¡© Ì¿¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¡ÄÉÂµ¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÀ¤³¦¤Î¸«Êý¡×¡£
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀ¤³¦¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¡¢Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¤â¤Î¤´¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
ÍÌ¾¿Í¤ÎÀº¿À¾ã³²
²Î¼ê¤Î¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡Ê¥Ð¥¤¥Ý¡¼¥é¡¼¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢2018Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÊÆ1°Ì¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò19¶Ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¹ç¤ï¤»¤Æ2²¯Ëç°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿²ÎÉ±¥Þ¥é¥¤¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï2001Ç¯¤«¤éÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿´ÍýÎÅË¡¤ÈÌôÊª¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÉÔÌ²¾É¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤ó¤ËÌ²¤ì¤º¤Ë¿²¾²¤ÇÌå¡¹¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿²¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È°ìÅ¾¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÚ¤ì¤òµ¯¤³¤·¡¢Èá¤·¤¯¸ÉÆÈ¤Êµ¤Ê¬¤Ë´Ù¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸«¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¿²¤º¤Ë»Å»ö¤ò¤·Â³¤±¤ë¤Î¤¬µ¤Ê¬¤Î¥¢¥Ã¥×¤·¤¿í¯¾õÂÖ¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤Î¤¬µ¤Ê¬¤Î¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤¦¤Ä¾õÂÖ¡¢¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¡Ö´¶¾ð¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÉÂµ¤¡×¤È¤·¤Æ¡Öí¯¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢ºî²È¤Î¡Ö¤É¤¯¤È¤ë¥Þ¥ó¥Ü¥¦¡×¤³¤ÈËÌÅÎÉ×¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îí¯¤¦¤ÄÉÂÂÎ¸³¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1990Ç¯Âå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Öí¯¤¦¤ÄÉÂ¡×¤«¤é¡ÖÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡×¤Ø¤ÎÌ¾Á°¤ÎÊÑ¹¹--ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Î¡Ö¤¦¤Ä¡×¤«¤é¤ÎÆÈÎ©--¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Àº¿À°å³Ø¤Î¸½¾õ¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤Î¥¢¥Ã¥×¤È¥À¥¦¥ó¡¢¤É¤³¤«¤éÉÂµ¤¤«
´¶¾ð¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿¾õÂÖ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Æ·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë²¿¤«ÉÔ¹¬¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¶¯¤¤µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡¢ÉÂÅª¤Ê¡Ö¤¦¤Ä¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢í¯¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤à¤·¤íµ¤Ê¬¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¡£¶âÁ¬Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤íí¯¾õÂÖ¤Î¤Û¤¦¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¡Öí¯ÉÂ¡Ê¥Þ¥Ë¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê½Å¤¤¡Ê¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¡Ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥í¡¼¥Þ»þÂå¤ÎµÏ¿¤ò¸½Âå¤ÎÀº¿À²Ê°å¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ëí¯ÉÂ¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤À¡¢¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ËÌÅÎÉ×¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢í¯¾õÂÖ¤Î¤È¤¤Ë¡¢µÞ¤Ë±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢Åê»ñ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ1²¯±ß°Ê¾å¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
í¯¾õÂÖ¤Î¿ÇÃÇ´ð½à
¤µ¤Æ¡¢¸½Âå¤ÎÀº¿À°å³Ø¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊDSM-5TR¡Ë¤Ç¤Ï¡¢í¯¾õÂÖ¡Êí¯ÉÂ¡¦·Úí¯ÉÂ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ë¤Ï¤³¤¦ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¡¼«Âº¿´¤ÎÈîÂç¤ä¸ØÂç
2¡¡¿çÌ²¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦´¶¤¸
3¡¡¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
4¡¡¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨¤¬¤ï¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë
5¡¡Ãí°Õ»¶Ì¡¤Ç¤¹¤°¤Ëµ¤¤¬¤½¤ì¤ë
6¡¡¼Ò²ñÅª³èÆ°¡¢»Å»ö¡¢³Ø¶È¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë²á¾ê¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤ê¡¢¾ÇÁç´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë
7¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Çã¤¤µù¤ê¡¢Åê»ñ¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ë¸åÀè¹Í¤¨¤º¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë
°Ê¾å¤Ëµó¤²¤¿¾É¾õ¤Î¤¦¤Á¡¢3¤Ä¤«4¤Ä°Ê¾å¤¬¡¢¤Õ¤À¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤Û¤Ü4Æü´ÖËèÆüÂ³¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö·Úí¯¾õÂÖ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬1½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¡¢ÌÑÁÛ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Æþ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Öí¯¾õÂÖ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿í¯¾õÂÖ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æþ±¡¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É½Å¤¤¤Î¤¬¡ÖÁÐ¶ËÀ¾ã³²µ·¿¡×¡¢ÄÌ±¡¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Ê¤é¡Ö¶·¿¡×¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥Þ¥é¥¤¥¢¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤òÄ¾ÀÜ¿Ç»¡¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤ÜÉÔÌ²ÉÔµÙ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤ËË×Æ¬¤·¤ÆÅ°Ìë¤·¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦µ¤¤â¾¯¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¾¯¤·¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¼ñÌ£¤À¤±¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¾õÂÖ¤ò¡¢·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿··¿¤¦¤ÄÉÂ¡×¤Î¾É¾õ¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¶·¿¤Ï¡¢¡Ö¿··¿¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
