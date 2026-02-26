なぜ、戦争が終わっても故郷に帰れないのか…メディアが報じなかった「根本的理由」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

極秘裏の大西洋上にて

ナチス・ドイツの潜水艦「Uボート」の攻撃を避け、極秘裏に英国から大西洋を横断した巨大な最新鋭戦艦が穏やかな波の中で静かに浮かんでいた。

1941年8月。北大西洋のカナダの東端ニューファンドランド沖。世界最強と讃えられる軍艦は「プリンス・オブ・ウェールズ」だ。艦名の由来は英国王室の称号であり、その名にふさわしい威容を放っていた。

この戦艦は就役直後の1941年5月、ドイツの巨大戦艦「ビスマルク」に大打撃を与えたことなどで知られていた。

だが、この日、「プリンス・オブ・ウェールズ」の甲板上では、また別の運命的な出来事が進行していた。そこには、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトと、イギリス首相ウィンストン・チャーチルという、20世紀を代表する二人の指導者が秘密裏に集まっていたのだ。

誰の目にも触れぬこの洋上で、両首脳は数日間にわたり会談を重ねた。その結果、8月14日、のちに世界秩序を大きく変える宣言が誕生することになる。

それが、「大西洋憲章」だ。

大西洋憲章は、1939年9月のドイツによるポーランド侵攻以来続いていた第2次世界大戦において、英米両国が戦争の目的と戦後の世界構想を初めて明示した、歴史的共同宣言だった。とりわけ注目すべきは、戦争が終結した後の世界が、いかなる原則で再編されるべきかが明記されていた点である。

この合意は、のちの国際連合の理念にもなり、冷戦構造における自由主義圏の礎ともなった。

ひいては後年、太平洋に浮かぶ一つの小島、硫黄島とその島民たちの運命をも、大きく左右することになる。大西洋憲章が交わされたその瞬間、まだ戦火の予感すらなかった島の未来は静かに変わり始めたのだ。

勝っても領土を広げず

なぜ、硫黄島の島民たちは、戦争が終わっても故郷に戻ることができなかったのか。

彼らの大戦末期の「一時的な避難」は戦後、「恒久的な追放」へと姿を変えた。だが、その根本的な理由を報じたメディアは、ほとんど存在しない。

仮に報じられたとしても、たいていは1984年にまでしか遡らない。つまり、中曽根康弘首相の諮問機関「小笠原諸島振興審議会」の下に設けられた「硫黄島問題小委員会」が、「火山活動などにより定住は困難」と結論づけた年だ。4年間の議論を経て出されたその判断に基づき、帰島を認めない政府方針が内閣総理大臣決定された。

この決定がいまも生きているため、旧島民たちは半世紀を超えても故郷の地を踏むことが許されない。多くの場合、メディアはそう伝える。そして「政府の火山活動の判断が壁になっている」との論調で終わる。

だが、私はそこに疑問を抱いた。

果たして、それが本当の理由なのだろうか。

私は国に対する情報開示請求を行い、小委員会の議事録を精査した。加えて、国立公文書館に眠る膨大な公文書に目を通した。

その結果、驚くべき事実にたどり着いた。実は1979年、つまり小委員会が議論を始めた時点で、すでに政府は「帰島は認めない」との方針を固めていたのである。

では、硫黄島への帰島が不可能とされた決定的な瞬間は、いったいいつ訪れたのか。

その謎を追う私の旅路は、意外な場所に導かれることになった。それが、硫黄島から実に1万キロも離れたカナダ沖の大西洋だった。

この洋上で定められた大西洋憲章のなかでも特に重要なのが、第1項と第2項だ。第1項には〈両国は領土的其の他の増大を求めず〉と明記され、第2項では〈両国は関係国民の自由に表明せる希望と一致せざる領土的変更の行はるることを欲せず〉とある。

これは、英米が戦争に勝っても、自らの領土を広げることはしないという誓いだった。いかなる軍事的勝利があっても、それによって他国の領土を一方的に奪うことはしない。まさに「領土不拡大」の原則の誕生だ。

この原則は、当時植民地支配が常識だった世界にあって、極めて革新的な理念だった。だがその理念は、やがて皮肉なかたちで、硫黄島民たちを「故郷なき流民」へと変えてしまうのだった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

【つづきを読む】「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」…日本人が知らない、硫黄島の「村が消えた日」