なんと去年の6倍の地域も…！地獄の花粉の季節を乗り切るには「酢とタコ」を採りなさい

花粉症を引き起こす免疫メカニズムとは

毎年毎年この季節は「花粉の飛散量が去年以上」というニュースを目にするが、なんと今年は秋田県では例年の6倍！北陸・甲信越では2倍の飛散量だと気象庁が予測を出している。

花粉症の人にはとんでもないバッドニュースである。勘弁して欲しいが、一方で花粉症がなぜ起こるのか、そのメカニズムもかなり詳しくわかり始めた。

立川パークスクリニック院長で感染症や免疫を扱う血液専門医の久住英二医師に話を聞いた。

「最近、免疫細胞は攻撃するだけではなく、攻撃をしないという選択もしているらしいということが分かってきました」

T細胞と呼ばれる免疫細胞は、Th1細胞とTh2細胞の2種類があり、それぞれが異なる攻撃パターンを有する。それにブレーキをかけるのが制御性T細胞（Treg）である。

「白血球も、細菌を食い散らすだけと思われていた細胞にも2系統あることがわかったり、樹状細胞という免疫の司令塔となる細胞にも2系統あることがわかったりしている。免疫はバランスで成り立っているんです」

そこでT細胞が細菌を感知する受容体のうち、特定の受容体を刺激するとリンパ球のバランスがTh2からTh1の方に戻ることがわかった。

「この受容体の刺激に関係するのが酢酸菌です。酢酸菌が産生する酢酸は腸管粘膜のIgA産生を高め、アレルゲンに対するバリア機能を強化します。また制御性T細胞の活性を高めることでアレルギー反応を抑制する作用があります」

この免疫バランスのキーとなるのが、酪酸菌・酢酸菌といった発酵菌なのだ。

にごり酢で発酵のための菌を補充

「腸内細菌を整える」とよく言われるが、実は人によって腸内細菌の種類や数はまったく違う。

「腸内細菌を変えることで、腸の働きって結構変わるんですよ。お腹を壊して医者に行くと、よくビオフェルミンを出されると思いますが、あれは乳酸菌。他にもミヤリ菌の入ったミヤBMという薬がありますが、これは酪酸菌。ビオスリーという酪酸菌と乳酸菌の両方が入ってる薬もあります。面白いことに人によってビオフェルミンが効いたり、ビオフェルミンが効かなかった人にミヤBMが効いたりと、違うんです」

腸内環境は千差万別。つまり万人に効くような腸内細菌薬はない。

「実は市販薬は4割ぐらいの人にしか効かないと言われています。全員には効かなくても一定の人に効果があれば、これは有効だといって差し支えない」

アレルギー抑制の鍵となる短鎖脂肪酸を作り出すのは、発酵食品。一般的なヨーグルトや糠漬けは乳酸発酵で、酢酸菌や酪酸菌はあまり含まれない。

「にごり酢というろ過をしていない酢があります。これには酢酸と酪酸がたっぷり含まれています。花粉症でお悩みの方は、試してみてもいいと思います」

こうした菌はすでに腸内に棲みついているので、彼らに栄養を与えることで増やすのも手だ。

「そのためには食物繊維を取ることですね。昔からよく言われますけど食物繊維は細菌が分解して短鎖脂肪酸を作るので、積極的にとるようにしましょう」

タコやイカで免疫アップ？

短鎖脂肪酸とは別にアレルギーを抑えると考えられているのがタウリン。ドリンク剤に何千mg配合と書かれている、アレだ。

「タウリンってアミノ酸なんですよ。一般的にアミノ酸はタンパク質の一部になるイメージですが、タウリンはタンパク質の原料にならずに、タウリンはタウリンとして体の中に存在しています。また、肝臓で作られることがわかっています」

タウリンには細胞内の浸透圧を調整し、細胞が正常に働けるようにする作用がある。

「それ以外にもタウリンを欠乏させると、免疫の働きが低下することがわかっています」

タウリンはアミノ酸なので、取りすぎることによる毒性はない、とも。

「タウリンを食べさせるとネズミが長生きしたという論文も出ています。メカニズムはまだ明確ではないけれども、健康に重要な働きをしていることは間違いありません」

花粉症の薬は「抗ヒスタミン剤」がほとんどで、かゆみやぐずつきを抑える効果はあるものの、免疫そのものを調整する機能はない。薬と並行してにごり酢やイカタコで腸内を整え、細胞を元気にし、花粉症の悪化を押さえることを考えよう。

立川パークスクリニック https://tachikawa-pax-clinic.tokyo/

