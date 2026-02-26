¡ÚÆ»Èø½¨²ð¡ßn-buna¡Ê¥è¥ë¥·¥«¡Ë¡Û¡Ö¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ïºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×´©¹ÔµÇ°ÂÐÃÌ
2·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö½ñ´Ê·¿¾®Àâ¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¡×¡£¼ÂºÝ¤ÎÉõÅû32ÄÌ¤È¼ê»æÌó£±£·£°Ëç¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿°ÛÎã¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¡Ö¥è¥ë¥·¥«¡×¤Ç¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë£î¡¾£â£õ£î£á¡Ê¥Ê¥Ö¥Ê¡Ë¤µ¤ó¡£¼«¿È¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾®Àâ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦£î¡¾£â£õ£î£á¤µ¤ó¤¬·É°¦¤¹¤ëºî²È¤Î°ì¿Í¡¢Æ»Èø½¨²ð¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Èø¤µ¤ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÜºº»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¿Ê¤á¤ëÆæ²ò¤¥²¡¼¥à¡Ö£Ä£Å£Ô£Å£Ã£Ô£É£Ö£Å £Ø¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢ÆÉ¤à½çÈÖ¤Ç·ëËö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾®Àâ¡Ø£Î¡Ù¡Ø£É¡Ù¤Ê¤É´ûÂ¸¤Î·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë£î¡¾£â£õ£î£á¤µ¤ó¤È¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î·Á¤ò³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤ëÆ»Èø¤µ¤ó¡¢°Û¿§¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Î©²Ö¤â¤â¡¡»£±Æ¡§·ª¸¶Ï¯¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
£î¡¾£â£õ£î£á¡Ê¤Ê¤Ö¤Ê¡Ë
Æó¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦¥è¥ë¥·¥«¤Î¥®¥¿¡¼¤È³Ú¶ÊÀ©ºîÃ´Åö¡£¡Ç12Ç¯¤è¤êVOCALOID¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍâÇ¯Åê¹Æ¤·¤¿¡ÖÆ©ÌÀ¥¨¥ì¥¸¡¼¡×¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤«¡¢¡Ç17Ç¯¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îsuis¤È¤È¤â¤Ë¥è¥ë¥·¥«¤ò·ëÀ®¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖÀ²¤ë¡×¤ä¡Ø¥Á¡£¡ÝÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ý¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡Ö¤Ø¤Ó¡×¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2·î26Æü¤Ë¡Ö½ñ´Ê·¿¾®Àâ¡×¤Î¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤ò¾å°´¤·¡¢Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î²»³Ú¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬3·î4Æü¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Æ»Èø½¨²ð¡Ê¤ß¤Á¤ª¡¦¤·¤å¤¦¤¹¤±¡Ë
¡Ç75Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡Ç04Ç¯¡¢¡ØÇØ¤Î´ã¡Ù¤Ç¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Âç¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤ÇËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾Þ¡¢¡Ø¥«¥é¥¹¤Î¿Æ»Ø¡Ù¤ÇÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡ÊÄ¹ÊÔµÚ¤ÓÏ¢ºîÃ»ÊÔ½¸ÉôÌç¡Ë¡¢¡ØÎ¶¿À¤Î±«¡Ù¤ÇÂçé®½ÕÉ§¾Þ¡¢¡Ø¸÷ÇÞ¤Î²Ö¡Ù¤Ç»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡¢¡Ø·î¤È³ª¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Û¤«¡¢¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ëSCRAP¤Ë¤ß¤º¤«¤é´ë²è¤ò¤â¤Á¤³¤ó¤À¡ÖDETECTIVE X¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÜºº»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯ÈÈºá·¿ÁÜºº¥²¡¼¥à¡Ë¤ä¡¢ÆÉ¤à½çÈÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëËö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥É¤Î¾®Àâ¡ØN¡Ù¡ØI¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
ÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡¢¾®Àâ¤È¸ÀÍÕ¤Î²ÄÇ½À
Æ»Èø¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁÏ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö½ñ´Ê·¿¾®Àâ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ºîÉÊ¤Î¼êÂ¤ò¤à¤ê¤ä¤êÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¼ê»æ¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ìÄÌ¤º¤Ä¡¢Éõ¤ò³«¤±¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬¶Ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¡Ö¾®Àâ¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¹¤é¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¼Â¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¡£ÃæÈ×¤È½ªÈ×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ïáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢¼ê¤Ë¤È¤ë¿Í¤Î¿ô¤À¤±³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±ýÉü½ñ´Ê¤Î·Á¼°¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ï¸Åº£ÅìÀ¾¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÃ¯¤â¼ÂºÝ¤ÎÉõÅû¤ÈÊØäµ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡¢ËÜ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤È¼ê´Ö¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¿È¤ËÝî¤ß¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤¬¶¯°ú¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸³Ø¤Ë¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤òÀÚ¤ê³«¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿ÀãÆ»¤ËºÇ½é¤ËÂÀ×¤ò¤Ä¤±¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤Ë»÷¤¿»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Èø¡¡¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¡Ö£Ä£Å£Ô£Å£Ã£Ô£É£Ö£Å £Ø¡×¤Î´ë²è¤ò¤¿¤Á¤¢¤²¤¿¤È¤¤â¡¢Æ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¿ôÆüÁ°¤Ë¡Ø£Ä£Å£Ô£Å£Ã£Ô£É£Ö£Å £Ø £Ã£Á£Ó£Å £Æ£É£Ì£Å ¨¤£² ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆæ²ò¤¥²¡¼¥à¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Èø¤µ¤ó¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Å¸³«¤¬½Å¸ü¤Ê¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÄ´ºº¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤·¤ÆÄ´½ñ¤ä¿·Ê¹µ»ö¡¢Ï¿²»²»À¼¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬À¸¡¹¤·¤¤¡£¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤ÇËÍ¤¬¤á¤¶¤·¤¿¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ä½ÐÍè»ö¤¬¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤µ¤»¤ëÀâÆÀÎÏ¤ò¡Ø£Ä£Å£Ô£Å£Ã£Ô£É£Ö£Å £Ø¡Ù¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ»Èø¡¡¤¢¤ì¤ÏÈÈºá·¿ÁÜºº¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤¯¡¢¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÈÎÇä²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬À©ºîÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²»À¼ÊÔ½¸¤â³Ú¶ÊÀ©ºî¤âÁ´ÉôËÍ¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥³¥¹¥È¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇä¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤¬¤â¤Î¤ò¤¤¤¦º£¤Î»þÂå¡¢ÀäÂÐ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Î»ý¤Ä¿·¤·¤µ¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¾®Àâ¤È³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¤¬½ñ¤¤¤¿»í¤ò¡¢Èà¤¬¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ö²¿¼Ô¤«¤ËÊ¸ÄÌ¤òÄÌ¤·¤ÆÅººï¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»í¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥è¥ë¥·¥«¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¼Âºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î²Î»ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î·Á¼°¤ò¤È¤ë°Ê¾å¡¢ËÍ¼«¿È¤¬²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÅººï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏËÍ¼«¿È¤ÎÁÏºîÏÀ¤âµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÊª¸ì¤òËÂ¤°°Ê¾å¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ëºî¶È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¤É¤¦¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¾®Àâ¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ»Èø¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ»Èø¡¡¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î»í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¾¯Ç¯¤Î¿´¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤«¤é°úÍÑÊÊ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¡Ò¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤«¤é°î¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç½ñ¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡Ó¤ÈÀë¸À¤·¤¿¸å¤Ë¤¹¤°¡Ò¤½¤ì¤Ç¡¢¼¡¤Ï²¿¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ó¤ÈÀèÀ¸¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤òµá¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬ËÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ã¤Æ¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦ÅÒ¤±»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡£ÅÒ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¥ë¥Ð¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦»í¤ÇÈà¤¬¡ÒÌ£¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤º¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤ËÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¬Êª»ö¤ÎÌ£¤ò·è¤á¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÔ°Â¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤À³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤¬¡¢¤½¤ÎÄûÀµÀþ¤Ò¤È¤Ä¤«¤é´¶¤¸¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´°À®¤µ¤ì¤¿»í¤À¤±¤òÆÉ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²áÄø¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ë¡¢´¶¤¸Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤½¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤È¤¡¢¾¯Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£»°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¹½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»í¤ò½ñ¤¯²áÄø¤Ç¼«Ê¬¤Î³ëÆ£¤ÎÀ×¤ò¤¹¤Ù¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë»í¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Î²¼½ñ¤¤òÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯Ç¯¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤ò¿·¤¿¤Ë½ñ¤²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»Èø¡¡¤É¤Î»í¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¿Éíå¤Ê¼«¸Ê¾Ê»¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÈÂÐÏÃ¤·¤¿¤ê·ö²Þ¤·¤¿¤ê¡¢º®Íð¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»í¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯Î×¾ì´¶¤Ï¡¢¤¢¤Î·Á¼°¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½¤Íå¡×¤È¤¤¤¦»í¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤¢¤ë°ìÀá¤À¤±¤¬½ñ¤¤Ê¤°¤ë¤è¤¦¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»úÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ï¡¢²Î»ì¤Ë¿·¤·¤¤³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡³ÈÄ¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤ËËÍ¤¬¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤È¤·¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«ÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ»Èø¡¡¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»¤Ç¤â³ÈÄ¥¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö½¤Íå¡×¤Ï»í¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È²¿¤«¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¥á¥í¥Ç¥£¤ËÉÔ»×µÄ¤ÊÉâÍ·´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö½¤Íå¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö½Õ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢»í¤ò¸«¤ë¤È¼Â¤Ï¡ÖÀ²¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¸ÀÍÕ¤¬²»¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡£Ê¡¾£Ð£Ï£Ð¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¸ì¤Î²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¿´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È¤¡¢Åìµþ¼°¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ê¤é¡Ö¤³¢ª¤³¢«¤í¢ª¡×¤ÎÃæ¹â·¿¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ö¤³¢ª¤³¢«¤í¢«¡×¤ÎÈø¹â·¿¤ÇÈ¯²»¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ¡Ö¤³¢«¤³¢ª¤í¢ª¡×¤È¥á¥í¥Ç¥£¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤ï¤¶¤È°ãÏÂ´¶¤òºî¤ë¤È¤«¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ»Èø¡¡¥Ö¥ì¥¹¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ç¤â¡¢¤ï¤¶¤ÈÊÑÄ´¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤Ø¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤Ü¤ä¤±¤¿¤è¤â¤®¤Î¹á¤ê¡×¤Î¡Ö¤«¤ª¡×¤È¡Ö¤ê¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë·ä´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¹á¤ê¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤·¡¢¡Ö¶õ¤ò¶Ä¤°¡×¤Î¡Ö¤¢¡×¤È¡Ö¤ª¤°¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤Î¥Ö¥ì¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¼ó¤ò¾å¤Ë·¹¤²¤¿»Ñ¤òÁÛÁü¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£ºîÃæ¤ÇÀèÀ¸¤¬¡Ö·Ý½Ñ¤È·Ý»ö¤Ï°ã¤¦¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤£î¡¾£â£õ£î£á¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ºîÃæ¤ÇÀèÀ¸¤¬¡Ö½¡¾¢ÇÐ¶ç¡Ê»Õ¾¢¤«¤é½¬¤Ã¤Æ¶µ¤ï¤ëÇÐ¶ç¤Îºß¤êÊý¡Ë¡×¤òÈãÈ½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÀèÀ¸¤Û¤É½¡¾¢ÇÐ¶ç¤ËÈÝÄêÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ËÊï¤¤¤Ê¤¬¤éÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥é¥ó¡¢¥Ú¥ë¥·¥ã¤ÎÅÁÅý²»³Ú¤Ï²»³Ú¤ÎÀ¾ÍÎ²½¤È°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ò¤ª¤¡¢³ÚÉè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ýÅÁÃæ¿´¤Ë½¤Îý¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤ÇÆÈ¼«¤Î²»Äø´¶³Ð¤äÂ¨¶½Ê¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾¯¤·Ã±½ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÁÅý¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤âÉ¬¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï²¿¤¬¡Öºß¤ë¡×¤«¤è¤ê²¿¤¬¡Öµ¯¤¤¿¡×¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È
Æ»Èø¡¡¤½¤â¤½¤âÁÏºî¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ï¢ÌÊ¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â²õ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐËÍ¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¿Æ¤¬¼Ö¤Ç¡ÖÊÌÎÞ¡Ê¤ï¤«¤ì¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖÊÌ¤ì¤ÈÍ¼Æü¤¬Íè¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤â¡¢ÊÌ¤ì¤È¤¤¤¨¤ÐÍ¼ÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿ÃË½÷¤¬º¸±¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ²Î»ì¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖÊÌ¤ì¤È¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À÷¤ßÉÕ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊ§¤·¤ç¤¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤ÎËÍ¤¬ÊÌ¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤¯¤Ê¤é¤ª¤½¤é¤¯Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢ËÉ¤®¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¡¢ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤¢¤¢¡¢¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡£Æ»Èø¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢É¬Á³¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æµ¯¤¤ë¶öÁ³¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Î³Ý¤±°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤³¤È¤¬Ææ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²áÄø¤Ë¡¢¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¡¢Æ»Èø¤µ¤ó¤Ï´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê½Ö´Ö¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸½¼Â¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤½Ö´Ö¤¬ËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¡Ø£Î¡Ù¤Ç¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Èø¡¡¸÷¤Î²Ö¤¬³¤¤Ëºé¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤ò±ÇÁü¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤µ¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡Öºß¤ë¡×¤³¤È¤è¤ê¡Öµ¯¤¤¿¡×¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤â¡Ö¥â¥Î¡×¤è¤ê¡Ö¥³¥È¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ø£Î¡Ù¤ä¡Ø£É¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ àÂÎ¸³á¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉËÜ²°¤µ¤ó¤ËÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¼«µë¼«ÂÅª¤ÊÆ°µ¡¤Çºî²È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤â¹¥¤¤À¤í¤¦¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆÉ¼Ô¤Î¤³¤È¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤³¤È¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½ñ¤±¤Ê¤¤
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶áÇ¯¤ÎÆ»Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¾®Àâ¤È¤¤¤¦·Á¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÃ¦µÑ¤Ç¤¤ë¤«ÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æó½½Ç¯°Ê¾å¡¢Âè°ìÀþ¤Ç½ñ¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÁÏºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÁÛ¤ò¸«¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ»Èø¡¡¾®Àâ¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤òÀäÂÐÅª¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¾®Àâ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤â¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÁÇÅ¨¤ÊÌ£¤ä¹á¤ê¤â¡¢¶Ë¾å¤Î²»³Ú¤Ç¤µ¤¨¡¢¾®Àâ¤Î¤Ê¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Ê²½¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤³¤È¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Å³Ý¤±¤Î¤¢¤ë¾®Àâ¤ÏÎ®¤·ÆÉ¤ß¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÉúÀþ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¤È¤³¤í¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³Ñ¤òºï¤Ã¤ÆÛ£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÁÏºî¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡££î¡¾£â£õ£î£á¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ïºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ»Èø¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È´¿´î¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯£î¡¾£â£õ£î£á¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ç¤â°ìÄÌ°ìÄÌ¡¢Éõ¤ò¤¢¤±¤Æ¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¤ÈÆ±²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¯Ç¯¤¬Êú¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¨¡¨¡ÅÜ¤ê¤ÎÀµÂÎ¤¬ÇöÈé¤ò¤á¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÇ®¤Ç¼«Ê¬¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤Î¤ËÉÝ¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Î²¿¤«¤òÇ³¤ä¤¹¤Î¤â¡¢Ã¯¤«¤ËÇ³¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âÉÝ¤¤¡£¤½¤¦¤·¤ÆÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÈà¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤«¤é¡¢¥é¥¹¥È¤Ç²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¾®Àâ¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¶ÃÏ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÇ¸å¤ËÈà¤¬½ñ¤¤¤¿¡ÖÝ¥¡×¤È¤¤¤¦»í¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢½é´ü¤Î¾¯Ç¯¤¬½ñ¤¤¤¿¡ÖÂÀÍÛ¡×¤Î»í¤È¤â¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìËç¤Î²»³Ú¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤É¤Î¶Ê½ç¤ÇÄ°¤¯¤«¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤À¤±¤É¡¢º£ºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ì¶ÊÌÜ¤«¤éÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£ºî¤òÀ©ºî¤·¤¿Æ°µ¡¤Î°ì¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Î²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¸ùºá¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶Ê¿ô¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¶¯¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¼«¿È¤Ï¡¢²»³Ú¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤ÏÃ»ÊÔ¾®Àâ½¸¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ê¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÉ¬Á³À¤¬¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»°Ç¯Á°¤«¤é¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¤¢¤é¤«¤¸¤áÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯Ç¯¤ÈÀèÀ¸¤ÎÊª¸ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ï¤¢¤ëÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö°úÍÑÊÊ¤Î¤¢¤ë¾¯Ç¯¤¬°úÍÑ¤ÏÆ»¶ñ¤Î°ì¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¯¡×Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é´ü¤Îº¢¤ËÆþ¤ë¶Ê¤Ë¤Ï°úÍÑ¤òÂ¿¤¯Æþ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤ÏËÍ¼«¿È¤Î¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Îºß¤êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ»Èø¡¡°úÍÑÊÊ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÁÏºî¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤í¤ÎËÍ¼«¿È¤¬¡¢°úÍÑ¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ã¯¤«¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿Ç¯¤â²¿Ç¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆüµ¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÄü¤á¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Èø¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Æ»Èø¡¡ËÍ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»í¤È¾®Àâ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»í¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤µ²²î´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É½¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆâÂ¦¤ÇË½¤ì¤Þ¤ï¤ë¤â¤Î¤¬²½¤±Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾®Àâ¤Ï¡¢À¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¤Ò¤È¤¿¤ÓÂ¸ºß¤·¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¤½¤Î¾®Àâ¤ÏÊª¸ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤âÆÉ¼Ô¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤òºÛ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢ìÞºá¤Î¤«¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºá¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ðµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤«
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡Æ»Èø¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢ºá¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡¢ìÞºá¤ä¼Ï¤·¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤ÏËÍ¤â¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó°ìÄê¤ÎÎÌ·º¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÂÁ´¤ÈÃá½ø¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢»ä·º¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢À¤³¦¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿ºòº£¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬¸Ä¿Í¤òºÛ¤¯¤³¤È¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ºÈ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢¼«¤é¤Îºá¤ò²ù¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ðµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤¬À®½Ï¤¹¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÅÚ¾í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÎÌ·º¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¡¢¸·È³²½¤Ë¸þ¤«¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢´¶¾ð¤Î°ìÀÚ¤ò¤â¤Á¤³¤Þ¤º¤ËºÛ¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÃÇ¸À¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³°Â¦¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤Î°Õ»×¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¡¢²¿¤«¤¬¡Ö¼Ï¤·¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»Èø¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Ìä¤¤¤ò¡¢ÁÏºîÊª¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÀÎ¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Ä©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¸½Âå¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ¤Ï¡¢´ó¤êÅº¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÃæÆÇ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£°¤¤ÅÛ¤òÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë²÷³Ú¤Ë¡¢¹³¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¿Í´Ö¤Î¼å¤¯¤Æ°Å¤¤°ìÌÌ¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¡¢Æ»Èø¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãæ³Ø¤Î¤³¤í¡¢½é¤á¤Æ¡Ø¸þÆü°ª¤Îºé¤«¤Ê¤¤²Æ¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼½é¿´¼Ô¤¬ÆÉ¤à¤Ë¤Ï»É·ãÅª²á¤®¤ë¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ÈÅö»þ¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ»Èø¤µ¤ó¤¬¾®Àâ¤ò½ñ¤¯Á°¤Ï¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥á¥¿¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡Ø¸þÆü°ª¡Á¡Ù¤Ï¥á¥¿¥ë¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ»Èø¡¡¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¤â¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÏÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥á¥¿¥ë¤ÎÀº¿À¤Ïº£¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ÍÇï»Ò¤è¤êÊÑÇï»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡££Á¥á¥í¡¢£Â¥á¥í¡¢¥µ¥Ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¤¬µá¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÎ®¤ì¤ËÄñ¹³¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£î¡¾£â£õ£î£á¡¡¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆ»Èø¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤ò¤¢¤¨¤ÆÁª¤Ö¤Ê¤é¡Ø·î¤È³ª¡Ù¡¢¤½¤ì¤«¤é¡Ø¸÷ÇÞ¤Î²Ö¡Ù¡£¤À¤±¤É¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤â¡Ø¥«¥é¥¹¤Î¿Æ»Ø¡Ù¤â¹¥¤¤À¤·¤Ê¡£Áª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£Á´Éô¹¥¤¤Ç¤¹¡£
Æ»Èø¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡¢º£¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®Àâ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¸Å¤Ó¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤âÁÛÁü¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
