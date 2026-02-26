私たちの存在は偶然なのか、それとも必然なのか――地球科学から考える

「あなた」や「私」がここにいるのはなぜか？



この壮大な問いに挑むには、ひとつの学問だけでは足りません。ビッグバンから宇宙が始まり、星々が生まれ、地球が形成され、生命が誕生し、進化を経て人類が現れ、やがて「私」という意識が芽生える――。この一連、すなわち「138億年かけて起こったこと」を理解するには、化学、宇宙物理学、生命科学、進化学、遺伝学、生物学、脳科学、心理学など、あらゆる科学の知見を総動員する必要があるのです。





私たちのいるところ──地球科学の視点

この宇宙は壮大そのものだが、そこにはとてももどかしい側面がある。あまりにも大きくて、私たちの故郷の裏庭の先を探検できる可能性さえもほとんどないのだ。私が9歳だった1977年9月、宇宙探査機のボイジャー1号が打ち上げられ、それから45年以上たったいまも宇宙を旅している。いまや地球から最も遠い人工物となり、およそ240億キロメートル離れた宇宙空間を飛行中だ。地球から発射された光は一日足らずでボイジャー1号に到達する。宇宙のスケールからすれば、240億キロメートルというのはほんのすぐ近くだ。太陽から最も近い恒星系であるケンタウルス座アルファ星は4.37光年先にある。ボイジャー1号はアルファ星に向かっているわけではないが、仮に向かっているとすると、現在のスピードでは到達までにおよそ8万年もかかるのだ。



太陽は恒星であり、そのまわりを惑星が公転して、恒星系を形成している。私たちの恒星系である太陽系には、太陽という恒星が1個あるだけだ。多くの恒星系は恒星を2個以上含み、恒星どうしは複雑なダンスのように互いのまわりを回っている。たとえば、カストル（ふたご座アルファ星）の恒星系には6個の恒星が含まれている。

地球外生命との交信

太陽系やカストル系のような恒星系は寄り集まって銀河を形成する。私たちがいる銀河は天の川銀河だ。少なくとも1000億個、ひょっとしたら4000億個の恒星があり、それぞれが夜空に輝いて見える。月のない澄み渡った夜空なら、最も近い隣の銀河を肉眼で見ることができるが、その中にある恒星の一つひとつを見分けるためには高性能の望遠鏡が必要だ。観測可能な宇宙にはおよそ一兆個の銀河があると推定され、銀河どうしは広大な宇宙空間によって隔てられている。宇宙には途方もない数の恒星があるということであり、私たちが訪問はおろか通信さえできない宇宙の不動産は無数にあるということだ。地球外生命が存在するとしたら、彼らが私たちの存在を知るためには宇宙のスケールでかなり近くにいなければならない。いま（2022年）から125年前の1897年、イタリアの発明家グリエルモ・マルコーニが初めて無線のメッセージ「聞こえますか？」を送信した。文明をもつ地球外生命がこのメッセージを傍受し、すぐに「はい、聞こえます」と返信し、それを私たちがすでに受信したとすれば、彼らは地球から62.5光年の圏内にいるということになる。無線の電波は光の速度で移動するから、マルコーニが地球から送った信号は、その圏内で最も遠い地球外生命に1959年に到達し、彼らの返信は最近地球に届いたことになる。地球から62.5光年の圏内にはおよそ1万5000個の恒星があるが、いまのところどの恒星系からも知的生命の存在をうかがわせる信号を受信していない。ほかの惑星にいる地球外生命と会話できるのは、どんなに早くても何世代も先になりそうだ。



地球外の文明から送信された可能性がある無線信号を天文学者が受信した例がひとつある。それは「ワオ信号」と呼ばれるもので、1977年にオハイオ州立大学の電波望遠鏡によって記録された。天文学者のジェリー・エーマンが、その信号が含まれた出力用紙に「Wow！（ワオ！）」と書き込んだことから、そう呼ばれている。その信号はマルコーニの最初の無線メッセージとは似ても似つかず、波の一種のような形をしているだけで、それ以降似たような信号は検出されていない。2012年、人類はワオ信号への返信として1万件のツイート（現Xの投稿）を送信した。送った先は、ワオ信号が来た方向にあるいて座の方角だ。信号が地球外生命からのものであるとしたら、彼らがこの大量のツイートを嫌がらせだと受け取らなければいいのだが。私個人としては、同じか類似のメッセージを再び受信し、ほかの可能性を排除できるまでは、ワオ信号が地球外生命の証拠だという主張に疑いをもち続けるつもりでいる。

恒星系どうしが広大な空間に隔てられていることを私がもどかしく感じるのは、この宇宙で生命、特に知的生命がどれだけありふれた存在なのかをどうしても知りたいと思っているからだ。私たちがまだ地球外生命に会ったことがないという事実は、地球外生命が存在しないことを意味するわけではない。それぞれの銀河に歴史上知的生命が進化したことのある惑星が平均して1個しかないとしても、文明のある惑星が観測可能な宇宙のなかに一兆個存在することになるのに、私たちはその存在を知ることはできない。私はほかの惑星にいる地球外生命を訪問することはないだろうが、さいわいなことに故郷の惑星にも見るべきものはたくさんある。地球の歴史はすばらしく、あっと驚くような場所をつくってくれた。



私が地球上で好きな場所のひとつは、西オーストラリア州のバングル・バングル山脈だ。地球の片隅にあるこの場所に強い興味を覚えたのは、学部生の頃だった。それは1980年代後半で、私と友人たちはオーストラリアのテレビドラマ『ネイバーズ』にはまっていた。このドラマに、登場人物のひとりであるヘレン・ダニエルズが、絵を描くためにバングル・バングルに行くと告げる場面がときどきあった（ひょっとしたら彼女を演じたアン・ハディが休養をとるためだったのかも）。私はバングル・バングルなどという場所があるなんて信じられず〔英語でバングルは「ヘマをやらかす」の意がある〕、もっと調べてみようと思って図書館に向かった。試験が迫っていて、時間に余裕はなかったのに、思いのほか長い時間がかかってしまったが、バングル・バングルというのは古い山脈で、縞状の地層が何百万年もの歳月をかけて風と水、砂に浸食され、ハチの巣のような形の小山と峡谷が形成された場所だということがわかった。ヨーロッパ人がこの場所を最初に見たのは1983年のことだった。映画の撮影スタッフが上空から目撃し、その四年後の1987年には国立公園に指定された。この地の先住民であるギジャの人びとは、彼らが「パーヌルル」と呼ぶこの山脈を2万年以上前（ひょっとしたらそれよりはるかに前）から訪れていて、いまでは「パーヌルル」と呼ぶのが正式だ。

私がパーヌルルへの旅を実現できたのは、それから30年後のことだった。2018年、妻のソーニャと3人の子どもたちとともに、私の50歳の誕生日を記念して訪れた。まずはロンドンからシンガポールに飛び、そこからオーストラリア北部のダーウィンへ、そして西オーストラリア州のカナナラへ。乗り換えるたびに飛行機はだんだん小さくなり、最後には8人乗りのプロペラ機で山脈に近いパーヌルル空港にたどり着いた。空港という立派な名前は付いているものの、そこは砂地の滑走路があるだけだ。こうして30年来の念願がかなって、ユネスコの世界遺産に登録されたこの地にやって来たわけだが、この公園で働こうとしていた人物から、私はオーストラリアのマーケティング・キャンペーンにまんまと引っかかったのだと言われた。1987年に国立公園に指定されて以降、オーストラリア政府観光局は来訪者を増やしたいと考えていたのだと。私自身は真偽を確認できなかったのだが、ヘレン・ダニエルズにバングル・バングルと言わせたのは、どうやらキャンペーンの一環だったらしい。

ハチの巣のような形をしたパーヌルルの小山はオレンジと黒の縞模様で、山脈の端に位置している。周囲の平野からの高さが五七五メートルしかないその山脈には、何百万年も前からの浸食作用で刻まれた峡谷が縦横に走る。この山脈の歴史は哺乳類が進化するはるか前、両生類が支配していた時代にさかのぼる。3億7500万～3億5000万年前、川か湖の底に堆積層が何層も形成され、その重みで圧縮されて、やがて砂岩の地層となった。その後、地殻を形成している巨大な岩盤、いわゆるプレートの移動による地殻変動が起きて、砂岩が隆起し、高くそびえる山脈が形成された。長い歳月をかけて、山脈は雨や川、風、気温変動によって浸食され、パーヌルルが形づくられた。オレンジと黒の縞模様をした小山は、現在シンプソン砂漠と呼ばれている砂漠から吹く風をまともに受け、山脈のなかで最も浸食が進んでいる場所だ。縞模様は山脈を形成している砂岩層に含まれた粘土成分の違いによってできたと考えられている。堆積物が形成されたときに粘土成分が多いと、地層に含まれる水の量が多くなり、そうした地層にはシアノバクテリア（藍色細菌）と呼ばれる光合成をする微生物がすみつく。縞の厚さは数ミリしかない。これはシアノバクテリアが生きていくために光が必要で、光は地層の奥まで届かないからだ。シアノバクテリアはまた、乾いた地層では生きられない。したがって、縞模様は四億年近く前に太古の川か湖に堆積物が堆積した頃に、2500万年にわたって繰り返された雨期と乾期の変動を示している。

パーヌルルの山脈は地球独特のものだし、そもそも地球自体が独特だ。本書でここまでに取り上げた話題のなかでは、局地的な出来事には着目してこなかった。重力、電磁力、弱い核力、強い核力は宇宙全体に同じように働く（少なくとも物理学者がこう考えているのは、これらの力は宇宙が非常に小さかった頃に出現して以来、変わっていないと考えられ、銀河によってばらつきがあることを示唆する証拠は見つかっていないからだ）。宇宙ができたばかりの頃の量子ゆらぎが原因で、物質は宇宙全体に均一に散らばっているわけではない。物質の分布が場所によって違うために、重力が物質どうしを引き寄せ合って恒星や銀河が形成された。4つの基本的な力は地球とそれが位置する太陽系の形成に重要な役割を果たしたが、宇宙の片隅にある私たちの惑星がどのように形成されたかを理解するには、もう少し局地的に考えなければならない。太陽系と地球が形成された過程を考える際には、宇宙のこの場所に物質がどのように分布していたかを詳しく知ることが重要になってくる。太陽サイズの恒星が現在の位置に発達したのは必然だったのか、そして夜空に見られる惑星が現在の軌道をたどっているのも必然だったのか？ どの恒星系や銀河でもそうだが、一つひとつの恒星は少しずつ違っている。あなたと私が存在するためには、複数の出来事が適切な組み合わせで局地的に起きなければならない。そうなって初めて、惑星が形成され、そこに生命が出現して知的な種へと進化していくのだ。この章ではおもに、私たちにとっての局地的な条件がどのように生まれたかについて、現在わかっていることに焦点を当てていく。そこで中心的な役割を果たすのが重力だ。しかし、重力の話をする前に、説明しなければならないことがある。

銀河

宇宙が誕生してから数億年がたつ頃には、基本的な力、最初の恒星、比較的重い元素、最初の分子はすべて存在していた。宇宙は137億7000万年前に誕生したが、太陽系が形成されたのは46億年前でしかない。そのあいだの数十億年に何が起きたのか？



銀河はおよそ136億年前に形成され、銀河群や銀河団として宇宙全体に存在している。天の川銀河は、少なくとも五四個の銀河を含んだ「局所銀河群」の一部だ。局所銀河群はさらに、ほかの100個ほどのグループとともに「おとめ座超銀河団」を形成している。そして、おとめ座超銀河団は、10万個の銀河が集まった「ラニアケア超銀河団」の一部だ。こうした銀河のなかで最も小さい銀河は1000個ほどの恒星しか含んでいないが、最大の銀河となると100兆個を超す恒星を含んでいる。



銀河は動いている。すべての銀河はある中心点のまわりを回っている。これは、重力に引き寄せられた水素ガスの膨大な雲から銀河が形成される仕組みが原因だ。また、宇宙が拡大するにつれ、銀河どうしの距離は平均するとだんだん離れている。しかし、局所銀河群のような銀河群に含まれる銀河どうしは互いに近づくことがあり、衝突する可能性もある。天文学者の発見によると、天の川銀河のなかで3万個ほどの恒星が大部分の恒星とは逆に向かう軌道にあり、それらの恒星ははるか昔に天の川銀河と衝突した別の銀河の恒星だったという。天の川銀河の軌道と、地球から250万光年しか離れていないアンドロメダ銀河の軌道を計算した研究から、両者は45億年後には衝突すると考えられている。

すべての銀河がだいたい同じ頃に形成され始めたとはいえ、すべてが同時期に死滅するわけではない。ハッブル宇宙望遠鏡（地球の周回軌道上にあり、宇宙に関する多数の知見をもたらしてきた優れた望遠鏡）による観測で、宇宙誕生の3億年後までに死滅した銀河が6個確認されている。理由は不明だが、それらの銀河は水素を使い果たし、新たな恒星を形成できなくなった。一方、大部分の銀河はスピードは異なるものの、いまでも恒星を生み出し続けている。なかには鉄などの重い元素を大量に含み、何世代もの恒星を燃やし尽くしてきた銀河もあるが、重い元素をほとんど含んでおらず、第一世代か第二世代の恒星しか存在しない銀河もある。天の川銀河の内部でも相対的に金属や酸素に富んだ領域があることから、同じ銀河内でも領域によって来歴が異なることがわかる。



天の川銀河にあった第一世代の恒星の大部分は死滅したが、数多くの新たな恒星が生まれ続けている。天の川銀河の一部の領域には、過去に死滅した恒星の塵や分子に加え、初期宇宙で生成されてからまだ恒星に取り込まれていない膨大な量の水素とヘリウムが存在する。こうした広大な雲が、太陽の数倍大きい恒星の爆発によって揺り動かされることがある。こうした超新星爆発はこの宇宙で最も激しい出来事のひとつで、それをきっかけに塵とガスの雲から星雲が形成されることがあり、そこが新たな恒星の生まれる場所となる。らせん星雲は恒星が形成される領域としては地球から最も近く、700光年の距離だ。こうした星雲では、重力によって冷たいガスと塵が集まり始め、だんだん温かくなり、やがて新たな恒星を形成する。十分な量の水素がある銀河ではこうして大小さまざまな恒星が生まれている。多くの恒星ではそのまわりを惑星が公転しているが、惑星を伴わない恒星も少数ながらある。



これまでに研究された恒星系を平均すると、1個の恒星につき1～5個の惑星が存在する。それぞれの恒星系とその惑星にひとつとして同じものはない。どれも重力が原動力となって形成されてはいるものの、恒星系が生まれた星雲内の塵の密度や組成にはばらつきがあり、一つひとつの惑星が形成された場所における恒星の引力の強さもさまざまであるため、そうした条件に応じて惑星の大きさや組成も違ってくる。恒星や惑星にはそれぞれ独自の歴史がある。ここからは、太陽系の歴史に目を向けてみよう。

著者

ティム・コールソン

オックスフォード大学動物学教授。30 年にわたり生物学の講義を行うとともに、これまでに学術誌に200 を超える論文を発表している。主な研究テーマは捕食動物の生態系への影響について。教育及び研究の実績に対して、王立協会、イギリス生態学会などから国際的な賞を受賞。オックスフォード大学の自然史博物館において、定期的に一般向けの講義を行うほか、BBC、Sky、Channel4 などの番組にコメンテーターとして出演している。



