チェコ代表の特別ユニホームが話題

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ代表の特別ユニホームが、日本ファンの間で話題となっている。日本への愛とリスペクトが込められたユニホームに「好感度爆上がり」「こんなん愛してしまうやん」などの声が寄せられており、日本ファンの心を掴んでいる。

2大会連続でWBCに出場するチェコ代表は、20日に合宿や強化試合を行う宮崎に入った。22日にはロッテ2軍、24日には広島2軍と練習試合を行うなど、初の1次ラウンド突破を目指し調整を重ねている。注目を集めているのがチェコ代表が着用しているユニホーム。胸に記された「CESKO」の綴りのすぐ下に、カタカナで「チェコ」と描かれている。

日本愛が込められた特別ユニホームに、連日ファンが注目。SNSには「みんな大好きチェコ代表のユニホーム」「日本語使われてる笑」「普通に欲しい」「カタカナが入っててかわいい」「なんかすっごくうれしい」「うるっとくる」などのコメントが寄せられている。

チェコ代表は前回大会で大谷翔平投手から緩急を駆使して三振を奪ったオンジェイ・サトリア投手や、昨年巨人でプレーしたマレク・フルプ外野手らがチームをけん引。日本代表と同じC組に入っており、3月5日に韓国との初戦を迎える。（Full-Count編集部）