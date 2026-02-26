Gタウンで野球教室…宮本和知氏が訴えた腕の振り方

四球を恐れずに投げ込もう。スチールエンジグループ主催の野球教室「キッズベースボールランドin東京」が2月22日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで開催され、小学生約400人が参加。共催した巨人OB会から元選手14人が駆けつけ、宮本和知氏は制球力の重要性とともに、しっかり腕を振ることの大切さを訴えた。

「投手で大事なことはコントロール。メジャーリーグでもプロ野球でも、高校野球でも小学生でも同じ。四球、四球、四球では野球にならない。試合を壊すことは、投手が一番やっちゃいけないことです。そのためにはストライクを取ること。打たれるのはOK。野球は失敗を取り返せるスポーツ。次を抑えればいい」

投手はアウトを取るのが仕事。そのためにはストライクを投げ込むことが必要になる。宮本氏は制球力の重要性を力説。その一方で「四球を出してもいい。満塁になっても次を抑えれば問題ない。だから四球を怖がらないのが大切」と強調した。

一見、矛盾するような主張だが、伝えたいのは怖がらずに投げることの大切さだ。「怖がって投げると、腕が緩んでしまう。いわゆる球を置きにいってしまうことになる。そうなると打者は打ちやすい。四球を怖がらないで、とにかく腕の振りを速くする」。強く腕を振って、ストライクを取れれば、それが一番いい。

宮本氏は川崎製鉄水島から1984年ドラフト3位で巨人に入団。鋭い腕の振りから投げ込む直球は球威十分で、1年目から中継ぎで38試合に登板するなど1軍に定着した。1990年には主に先発で14勝を挙げるなど、2年連続のリーグ優勝に貢献。貴重な左腕として活躍し、現役生活13年間で通算66勝をマークした。

井納翔一氏が伝授…キャッチボールでは「的を大きく」

自身と同じ左腕は気になるようで、守備練習の時間は左腕の小学生を中心に指導。「右投手にはない、左投手の武器がある。その1つが牽制球。小学生の野球は走者がよく盗塁してくる。盗塁を許すのは投手にも責任がある。中学、高校に行ったらクイックも覚えてほしい」と注文を出した。

右腕としてDeNA、巨人で通算51勝を挙げた井納翔一氏も講師として参加。2022年まで現役を続けた39歳は、マウンドに立って“剛速球”も披露しつつ、制球力の大切さにも言及した。制球力をつけるには、まずは目標の位置を広めに設定すること。小学生に関しては、ある程度はアバウトに投げながら感覚をつかむ必要があるという。

「個人的に思うのは、キャッチボールで的を大きく考えて投げるのがいいと思う。胸に投げろというのでは、フォームが小さくなってしまう。『上半身に向かって投げよう』とすればいい。そこからレベルが上がって、どんどん胸に投げればいいんじゃないですかね。胸じゃなく上半身に投げられればアウトが取れます。最初はだいたいの目標に投げられればいいと思います。的をデカくすることを伝えたい」

宮本氏も井納氏も、制球力の大切さを伝えつつ、腕が緩んだりフォームが小さくなったりすることを危惧する。四球を出してもいい。キャッチボールでは胸に投げなくてもいい。腕が縮こまったままでは、本当の制球力がつかない。野球を始めて間もない小学生にとって、怖がらずに腕を強く振ることが技術向上への第一歩となる。（尾辻剛 / Go Otsuji）