大企業も極道も腰を抜かす「最強組織の完成形」スカウト集団ナチュラル、暴力とロジックに塗れたシステム【完全図解】とは

会長・小畑寛昭容疑者（41歳）の逮捕によって、巨大スカウト集団「ナチュラル」の存在があらためて世間で注目を集めている。

同組織は北海道から沖縄まで組織を拡大し、女性をスカウトして風俗店などに斡旋、店から「スカウトバック」と呼ばれる違法な紹介料を受け取り、年間売り上げは驚異の50億円超。メンバーは約2000人に上るとされる。

だが、暴力性だけで組織は維持できない。ナチュラルの最大の特徴は、昭和のヤクザ以上ともいえる徹底的な内部統制と、ITを駆使した極めて現代的な管理体制を併せ持つ点にある。

自前の「闇アプリ」で礼儀を叩き込む

謎のベールに包まれた組織を解き明かす鍵となるのが、ナチュラルが駆使する「闇アプリ」だ。関係者によると、IT技術を持った内部の人間が数千万円の費用をかけて独自開発したという。

このアプリは、トップの会長から新人スカウトに至るまで、全員がスマートフォンでログインして使用する。チャットやファイル共有、通話などあらゆる機能があり、ビジネス界で広く使われているコミュニケーションツールと比べても遜色がない。メンバーの出退勤管理や位置情報の把握、給与額の閲覧なども可能だ。

また、このアプリにさまざまな文書を掲出し、メンバーに「礼儀」も叩き込む。

〈社内礼儀〉と称して、挨拶や電話の受け答え、契約店舗との接し方や寮生活での心得まで教え込まれる。一方、さまざまな〈会社規約〉もあり、外部への情報漏洩や裏切り行為をした場合は、数百万円単位の罰金を科すと記されている。冒頭の事件のように、暴力によって制裁を加えるケースも存在する。

【完全図解】これが悪のベンチャーだ

会長を筆頭に、執行役員、専務、代表、本部長など、まるで大手企業のような肩書を持ち、現場のスカウトは赤、青、緑、黄と色分け。現場のスカウト以外に総務課、集金課、サポート課などさまざまな部署があり、それらを統括する「本社」も存在する。

なかでも、特に重要とされているのが、警察対策を担う「プロ課」だ。

「プロ課の方々は、本社でも特に優秀というか、頭がキレる人が多くいます。風営法の改正についての勉強会をやりますし、研修も担当します」（現役メンバー）

まさに暴力と知性のハイブリッド反社とも言えるナチュラル。運営がシステム化されているだけに、会長逮捕後もメンバーたちは変わらずに活動していて、給料も通常通り配付されているという。

令和の裏社会に現れた巨大組織を壊滅に追い込むことは、容易ではない。

「週刊現代」2026年3月2日号より

