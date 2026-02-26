【現地ルポ】松田聖子の韓国コンサートでファンたちが大絶叫…!カジノのVIP客も入り混じった「独特すぎる空気感」

2026年2月22日、韓国・仁川のインスパイア・アリーナ。約8000人の観衆の前に現れたのは、白いフリルのロングスカートをまとった松田聖子（63歳）だった。背景のセットには花畑と大理石の支柱があり、支柱にはピンクの花がつたのようにからまっている。松田は、まるでおとぎ話に出てくるお姫様の庭のようなステージに現れた。かくして「45th Anniv. SEIKO MATSUDA CONCERTO TOUR2025-2026”Sing! Sing! Sing” in KOREA」が始まったのだ。

韓国で巻き起こる「松田聖子ブーム」について、コンサートの様子を描くとともにファンたちへの取材を行った。

前編記事『「胸がキュンキュンする！」韓国で開かれた「松田聖子コンサート」…韓国語の心配りに現地ファンが明かした「正直すぎる本音」』から続く。

造花のスイートピーを持って大合唱

かつて日本では、松田聖子やトップアイドルを語る時に「ぶりっこ」という言葉がついて回った。かわいらしさを前面に出す女性を半分揶揄するような言い方だ。今の言葉に置き換えるなら「あざとい」に近いかもしれない。

だが松田聖子は、そんな評価軸をとうに飛び越えている。なにしろ芸能生活45年だ。トップアイドル松田聖子というキャラを45年以上も貫き通しているというのは伊達じゃない。昨年発売されたベストアルバムのタイトルは『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子』。彼女のすべてがこの言葉に集約されているように思える。

ステージではこんな場面もあった。

ライブの途中には、バラードなどを歌うアコースティックコーナーも用意されている。ここでバンドメンバーたちと一緒に座って歌を歌おうとしたのだが、松田はサラリと「座っていいですか？」と日本語と韓国語で問いかけたのだ。

当然、これにファンたちは「いいよ！」と日本語と韓国語で応える。自分のステージなんだから勝手に座ればいいのに、「失礼かも知れない」と確認をとってくれる―ーこれこそが、あざとさなど通り越した可愛さなのかもしれない。アコースティックコーナーの最後の曲は『赤いスイートピー』。イントロが流れ始めると彼女は韓国語で「みんなで歌いましょう」と呼びかける。

客席では造花のスイートピーを持ったファンたちが大合唱をしていた。韓国アーティストのライブでは、アーティストと一緒に合唱する「テチャン」という文化があるのだが、松田聖子もそれを楽しみにしていたようだ。

特攻隊ファッションで聖子ちゃんを応援

このように韓国では、日本の昭和歌謡が若者を中心に盛り上がる兆しが出ている。この波が日本のファン層にも広がって変化が生まれている。親子で来韓したという21歳の女性ファンはこう話す。

「小さい頃から母に聖子ちゃんの曲を聴かされて、小学生でコンサートに連れて行かれました。周りにも好きな若い人、結構いますよ。昭和の歌は私たちにとって新鮮なんですよ」

ピンクのトレーナーに白いミニスカートで、全身が“聖子ちゃんリスペクト”だった。松田聖子の音楽を親世代とは違った感覚でとらえているようだった。ファン歴21年という日本人男性（63歳）にも会場で話を聞いてみた。

「私は20年くらい前からコンサートに顔を出していますが、当時、私は一番の若造でした。だけども、聖子ちゃんのデビュー当時に20代・30代だった人たちは、すでに追っかけを引退していることも多い。代わりに40代や50代のファンたちが、子育てなどが落ち着いたからと会場に現れ始めている。それに加えて、20代や30代の日本のファンも増えている。本当に、ファン層が大きく変わっていると感じますね」

この男性のファッションは独特だ。'80年代にタイムスリップしたような特攻服を羽織り、背中には「松田聖子」の文字を刺繍で入れている。まるで当時の親衛隊を思い起こさせる出で立ちだ。

「『親衛隊ですか?』と良く聞かれるのですが、違います。親衛隊は、聖子ちゃんを守るためのグループで、彼女が神田正輝と結婚した時にその役目を終えて解散しています。だから今の私たちは“親衛隊風”。昔を懐かしんでいるだけです。ファンにも歴史があるので、それを大事にしたいんです」

いろんな層に支えられて松田聖子は歌い続けているのだろう。

前列にはカジノのVIP客の姿が……

一方で、会場運営には少し独特な空気もあった。

立って手を振る、団扇を高く掲げる、光るリボンをつける--日本のコンサート文化ではおなじみの応援が、場面によっては係員に制止される場面が見られた。きっちり座って観ることが求められる区画もあり、熱心なファンほど「もう少し自由に盛り上がりたい」と感じたかもしれない。

この背景には、「会場の立地」と「施設」が関係しているのではないかと推察する。

コンサート会場となった「インスパイア・アリーナ」は、ホテル、カジノ、商業施設を併設する大型リゾートの中にある。つまりここは、純粋な“音楽専用ホール”ではなく、観光・娯楽・富裕層向けサービスを提供する場でもある。現地では、コンサート客のなかに、周辺カジノのVIP導線で来ているとみられる観客が一定数いた。このコンサートも、カジノのVIP客は並ばずに入れる。しかも座席は前列の特等席が用意されていた。実際、前方席には熱心なファンとは少し違う雰囲気のグループも目立つ。

仁川空港周辺には大きなカジノ併設型の複合リゾートが2つある。この2つの客が前列の特等席を埋めているようだ。VIP客は、航空券も宿泊も、そしてコンサートのチケットもすべて無料。それだけカジノで金を落としている上客ということになる。年代としては50代から70代の人たちが多く、松田聖子が無料で見られるなら見てみようかなというテンションで来ているようだ。本来なら、一番熱量が高いはずの前列の盛り上がりが欠けていたのが残念だった。立ったり団扇をあげて振ったりするのが禁止になったのが、そうしたVIP客への配慮であったら悲しい。

筆者は別にアイドル事情に詳しいわけではないので、あまり詳しい論考は出来ないが、私が知る限り今のアイドルは、ある年齢を超えると、女優業に軸足を移したり、知的な路線にシフトしたり、ママタレントとして再定義されたりする。それは自然なことだし、現実的でもある。

でも松田聖子は、そこをあえて大きくは曲げず 「永遠のアイドル」であり続けている。若作りではない。媚びでもない。ただただ、かわいいのだ。それに加えて声量もある。甘いメロディーを甘いまま届ける歌唱力もある。ステージ上の笑顔の裏で、どれだけの調整と努力をしてきたのか、想像がつかない。

昭和のトップアイドルが、令和の韓国でK-POP的な“テチャン（合唱）”を起こす。リバイバルブームは他のアーティストのカバーなど別の人によって引き起こされる。しかし、松田聖子は自ら先陣を切りながら、新しいファンを発掘し続けている。もう一度いう――松田聖子、恐るべし。

