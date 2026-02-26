【ばけばけ】「目に見えないもの」に惹かれた、小泉八雲と柳田国夫に共通する「意外な才能」とは

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。

柳田と八雲の接点

柳田国男も少年時代に神秘的な体験をしたことを、晩年に至るまで繰りかえし語っていた。その話をする前に、柳田国男と小泉八雲の現実上の接点についてふれておこう。

柳田国男は1897年（明治30年）から帝国大学法科大学に入学し、1901年（明治34年）から3年間、早稲田大学で講師を務めている。柳田国男が帝国大学在学中に、小泉八雲が同大学で教鞭をとっており、さらに早稲田大学でふたりが同時期に講師をしている。

『柳田国男事典』（勉誠出版、1998年）には、ふたりの関わりに関して以下のようにのべられている。

1901年から1904年のあいだ、柳田も八雲も早稲田大学の講師を務めているため、講師控室等で面識をもった可能性も否定できない。また、柳田が学生時代に、同じ東京帝大で講師を務めていたハーンの講義を聴講した可能性も指摘されている。さらに、1915年（大正4年）9月26日に松江市で八雲会第1回が開催されたとき、偶然同市に滞在していた柳田は、自ら進んで同会に出席し、八雲について好意的なスピーチをおこなったといわれている。また、八雲の長男・小泉一雄との文通が確認されていることから、直接会っていた可能性はじゅうぶんに考えられるという。（渡邉貴子「坪田譲治と小泉八雲・柳田國男とのつながりについて」『学生による坪田譲治ワールドへの招待〈坪田譲治作家研究〉平成二五年度』岡山市文学賞運営委員会ウェブサイト、2020年）。

「見えないものが見える」自負と後ろめたさ

さて柳田の神秘体験は、「ある春の日の午前一一時前後、下総北相馬郡布川（ふかわ）という町の、高台の東南麓にあった兄の家の庭で、当時一四歳であった自分は、一人で土いじりをしていた」（「幻覚の実験」）ときに起こった。

庭にある小さな石造りの屋敷神（氏神）の祠（ほこら）の扉を開けてみたところ、綺麗な蝋石（ろうせき）の珠（たま）が入っていた。それを見たとたん、柳田はこんな体験をしたのである。

今でもあざやかに覚えているが、実に澄みきった青い空であって、日輪のありどころよりは十五度も離れたところに、点々に数十の昼の星を見たのである。その星の有り形なども、こうであったということは私にはできるが、それが後々の空想の影響を受けていないとは断言し得ない。ただ間違いのないことは白昼に星を見たことで、（その際に鵯（ひよどり）が高い所を啼（な）いて通ったことも覚えている）それをあまりに神秘に思った結果、かえって数日の間何人（なんぴと）にもその実験を語ろうとしなかった。そうして自分だけで心の中に、星は何かの機会さえあれば、白昼でも見えるものと考えていた。 （柳田国男「幻覚の実験」『妖怪談義』『柳田國男全集6』ちくま文庫、1989年）

こうした神秘体験を大人になるまで抱えつづけること、他人には見えない何かが、自分にだけは見えるのではないかという、自負と後ろめたさは、民俗を深く見つめるうえで、ひとつの能力ではないかと柳田は考えていたふしがある。そして八雲にも同様の資質と、体験への執着があったように思えるのだ。

