はみ出てる…TWICE・サナ、「あかん」姿に！タンクトップからチラ見えの黒インナーで悩殺

ガールズグループTWICEのメンバー、サナがクールな雰囲気の衣装で普段とは異なる魅力を披露した。

去る2月24日、サナは自身のインスタグラムを更新。

【写真】サナ、“ピチッ”とタイトウェアで際立つグラマラス

キャプションには、「TWICE on Fallon tonight」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、同日TWICEがアメリカの番組『ザ・トゥナイト・ショー』でパフォーマンスを披露したときの裏側を捉えたものである。TWICEは、アメリカで大人気を博した映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』にも使われた『Strategy』を歌唱した。

（写真＝サナInstagram）

写真のなかのサナは、白いクロップド丈のタンクトップにグレーのスウェットパンツとパーカーを合わせた。黒色のバンダナとインナーでポイントを加え、普段の柔らかい雰囲気とは異なるストリート系ファッションでやや強い印象を持たせた。

投稿を目にしたファンからは、「ひざまずいちゃう」「恋に落ちた」「あかんわ」といった反応が寄せられていた。

なお、サナが所属するTWICEは6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。