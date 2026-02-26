結婚願望があることをアピールする一言９パターン
気になる女性に対しては、スムーズに結婚願望があることをアピールしたいもの。では一体、どのような一言によって、結婚願望を表現できるのでしょうか。そこで今回は、「結婚願望があることをアピールする一言９パターン」を紹介させていただきます。
【１】「次の車は、ワゴンにしようと思うんだ。」
次に購入する車の車種を通じて、結婚願望をアピールするパターンです。乗車人数の多い家族向けの車を購入する意思を表明することで、家族との時間を大切にする夫になりそうだと、ポイントＵＰできるかもしれません。
【２】「アイツ（友人）よりは先に結婚したいなあ。」と友人をライバルとして見る。
友人をライバルとして、結婚願望をアピールするパターンです。ただし、結婚にたどり着くまでの「スピード」を重視し、その「内容」や「相手」については軽視している印象を与える恐れがあります。
【３】「甥がすごくかわいいんだよー。」と子ども好きをアピールする。
子ども好きをアピールして結婚願望があることに気付かせるパターンです。ただし、何度も写真を見せたり、「子ども、大好きなんだよ。」と繰り返しコメントしたりすると、結婚願望が強い男性だと思われる可能性があります。子ども好きであることは好感度が高いと考える女性は多いので、度が過ぎない程度にアピールしたいものです。
【４】「いつまでも独身かなぁ。」
哀愁を漂わせ、つぶやくパターンです。一緒にいる女性も気を使うあまり、「そんなことないですよ。大丈夫ですよ！」と社交辞令を発動させるかもしれません。特に関係の浅い女性に対しては、「いつまでも独身かなぁ。」とつぶやいた場合、ドン引きされる可能性があるので注意しましょう。
【５】「結婚したら、仕事は続けたいと思っている？」と聞いてみる。
唐突に「結婚後の仕事」に関する考え方を聞き出すパターンです。自然な会話を実現するためにも、「結婚した友人は、仕事を続けているんだけど・・・」など、友人を引き合いに出すなどの工夫があると良いでしょう。
【６】友人の結婚話を「俺も友人のような結婚が理想だな。」と嬉しそうに話す。
友人の結婚を決めた経緯を聞き、嬉しそうに話すパターンです。女の子の表情を確認しながら、共感を得られるように語るプレゼンテーション能力が求められます。
【７】「遊び仲間が皆結婚しちゃって、俺も落ち着きたいんだよね。」
かつては遊び人だったことをアピールしつつ、結婚願望を表明するパターンです。 さらに、過去と現在を比較し、考え方の成長をアピールすれば、好感度がアップする可能性があります。
【８】「コイツは、イイ旦那になるよ。きっと。」と友人を通じて、アピールする。
友人を通じて、アピールするパターンです。自分で、「イイ旦那になるぜ！」と言ったとしても、「結婚」という未経験な領域であり、当然ながら実績もないので、信頼されない恐れがあります。信憑性を増すために、「コイツは、イイ旦那になるよ。きっと。」と友人を通じて、アピールした方が効果的でしょう。
【９】「俺は、次に付き合う人と結婚するだろうな。」
恋バナにおいて、好みのタイプを聞かれたときに使える一言です。「次に付き合う人と結婚する！」と堂々と宣言することで、結婚願望があることを存分にアピールできます。 ただし、「この人、ちょっと重い人かも。」と思われる恐れがあるので注意が必要です。
みなさんが活用できそうな一言はあったでしょうか。今回、取り上げた表現以外にも、結婚願望をアピールする方法があると思います。みなさんの意見をお待ちしております。
