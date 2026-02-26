「読書はオシャレでかっこいい」韓国の若者のあいだで読書ブームが起きている…本の売れ方の「意外な変化」

韓国では2024年初頭から「テキストヒップ（Text Hip）」と呼ばれる現象が起こっている。

読書を自分の個性やセンスを表現するものとして消費するムーブメントだ。

筆者は2026年1月に近年の読書行動を批評・研究上どう捉えるかを扱った韓国の第6回成均国際文化フォーラムに参加したが、そこで行われていたテキストヒップに関する報告や議論は「ようするに自己顕示したいってことでしょ？」とか「アイドルが好きな本をファンが読んでいるだけ」というよくある理解とはひと味違うものだった。日本の出版・読書・文化・若者との差異も含めて興味深かった点を中心に紹介したい。

何がテキストヒップと名指されているのか

そもそもどういうものが「テキストヒップ」だと言われているのか。そのワードにくくられている行為はかなり雑多だ。たとえば以下のようなものがある。

・「見せる」読書

本の表紙、印象的な文章、あるいはおしゃれな空間で読書している自分の姿を写真に撮り、「#ブックスタグラム」「#オドクワン（今日読書完了）」「#読パミン（読書＋ドーパミン）」などのハッシュタグを付けて投稿・共有する。

・「書く」「飾る」

お気に入りの文章をノートに手書きで書き写す「筆写（ピルサ）」を行い、その手書き文字をSNSで認証する。「ライティング・ヒップ（Writing Hip）」とも呼ばれ、書店チェーン大手の教保文庫では筆写本の販売量が前年比で約7倍（692.8%）に急増。

また、この流行から文房具需要にまで火が付いた。ガラスペンの売上は前年比約16倍（1485%）、筆写専用ノートも3.6倍（264%）成長。

本自体を自分好みにデコることも流行しており、大手ECサイトYes24では「本デコ（チェク）」用品としてブックカバーの売上が前年比195.1%増、ステッカーが93.3%増、しおりが42.8%増となった。これを受けて出版社は写真映えを意識した表紙デザインを採用するようになっている。

また、「グッズを買ったら本がついてきた」という言葉が定着するほど、Aladinなどのオンライン書店においては限定グッズ（ピクニックマット、バッグ、キーリングなど）があたりまえになった。

・体験型読書

お酒を飲みながら本を読むブックバーや独立系書店、期間限定のポップアップストアなどを訪れて認証ショットを撮る。あるいは屋外の開放的な空間で読書を楽しむ。若者が集まる聖水洞などにポップアップストアを出店する例もある。出版社・文学トンネによる「村上春樹ステーション」や「フランツ・カフカ没後100年記念カフェ」などは、長蛇の列を作る大成功を収めた。また、文学トンネはブッククラブを運営し、提携カフェでのドリンク交換やアジト利用権などのオフライン体験を強化することで、20代の新規加入者が大幅に増加している。

また、リーディング・パーティー（ReadingParty）やリーディング・モブ（ReadingMob）と呼ばれる、「強制的な会話なし」「課題図書なし」で参加者が集まり、各自が持参した好きな本を読み、適当なタイミングで解散する。あるいは、簡単な自己紹介や雑談程度で済ませるイベントも行われている。場所は漢江の公園や景色の良いルーフトップなどで開催されることが多い。第1回ソウル・リーディング・パーティーは、チケットが数時間で完売し、本の表紙を隠して交換する「ブラインドブック」などの遊び心ある企画も実施された。

・読書ソン・ミンス、アイドルセラー、空港本

ウェブトゥーン『チーズ・イン・ザ・トラップ』に登場する、主人公のファッションや行動をすべてマネするキャラクター「ソン・ミンス」から取って、好きなアイドルが愛用するアイテムや行動をマネることを韓国のネットスラングでは「ソン・ミンスする」と言うが、これを読書に適用したのが「読書ソン・ミンス」だ。

また、「アイドル」と「ベストセラー」を組み合わせた「アイドルセラー」や、アイドルの「空港ファッション」になぞらえ、空港でアイドルが手に持っている本が話題になる「空港本」現象もある。たとえばIVEのチャン・ウォニョンが『四十に読むショーペンハウアー』を紹介すると主要書店で爆発的な売り上げを記録し、哲学書としては異例のベストセラーとなった。

・チェクプルリ（本＋プレイリスト）、読書用プレイリスト、聴音化

「本を読むときに聴く音楽」「『人間失格』を読むときに浸れるプレイリスト」といった、特定の書籍のムードに合わせた音楽プレイリストやプレイリスト動画が高い再生数を記録。また、出版社「チャンビ（創批）」は、詩集の雰囲気に合う音楽をキュレーションして聴かせるブースを運営している。

韓国でもBookTokやBookTuberの影響力も増しているが、それらの動画サービスではインフルエンサーが視聴者の情動に訴えかけるようなものがどちらかといえば目立つ一方で、テキストヒップはデジタルな刺激への対極さを志向する傾向にあり、さわがしくなく、静的なものを指すと言われる。

たとえば本の内容そのものへの言及よりも、本が置かれた空間の美しさや、引用された詩的な一節（アフォリズム）の視覚的提示が優先され、インスタで引用する目的での購入者もあって、教保文庫では10代による詩集の購入量が前年比で124.1%増加し、詩集購入者のうち20代が26.5%を占めるなど詩集ブームが起きている。

ファンダム文化的な消費が文学や哲学書にも流入した

ただ、実際にはそれだけではない。

ソウル国際ブックフェアは2024年に来場者数は過去最多の15万人を記録し、前年比で15.4%増加。来場者の70〜80%が20代・30代で、若者が出版社のブースに長蛇の列を作り、限定版書籍やグッズを求めて開店ダッシュした。

2024年10月にハン・ガンがノーベル文学賞を受賞するとすぐに主要書店に限定版や在庫を求めて開店前から行列を作る「オープンラン」現象が起こったが、このときも客層は従来文芸書の中心的な読者層とされてきた中高年だけでなく、下は20代までが本屋に走った。

これらはファンダム文化のアグレッシブな消費のしかたが文学などにも流入したものだと語られている。

Yes24の分析によると、2025年1月の10代・20代の図書購買量は、前年同月比で9.3%増加。10代読者の詩集販売量は、2024年に前年比で124.1%増加している。

また教保文庫の2024年上半期集計によると哲学分野は前年比43.1%成長し、とくに西洋哲学関連図書は125.8%増加した。

教保文庫、Yes24など主要5大書店の2024年の売上高合計は2兆2524億ウォンで前年比4.1%増加。「売上高」ベースで見るとインフレを勘案するとはたして伸びていると言っていいか微妙なところだが、冊数ベースの「販売量」が少なくとも若い世代では伸びている点は注目に値する。

もっとも、大手書店と特定のスター作家、話題作に売上が集中しただけで、ランキング50位以下の一般的な書籍の販売数は以前と変わらないか、むしろ減少傾向にあるとの指摘もある。出版マーケターのパン・ジョンヒョクによれば、出版業界の95%を占める中小出版社の売上は低下しているという（https://www.ceojhn.com/news/articleView.html?idxno=8425）。

日本同様に無書店自治体（韓国では「書店消滅地域」「消滅危険地域」と呼ばれる）の増加も起こっている。つまりテキストヒップ現象はソウルや京畿道などの都市部に集中したトレンドにすぎず、地方ではその恩恵を享受できていない。

韓国の編集者が語る、本の売れ方の構造的な変化

……と、ここまでは現地報道からわかることをまとめたものだが、第6回成均国際文化フォーラムにおいて民音社（ミヌムサ）の編集者パク・ヘジン氏が語った現象は、また違う切り口から韓国の現状を捉えていた。

ミヌムサはYouTubeチャンネル「民音社TV」がチャンネル登録者数25万人以上と成功を収め、世界文学全集からの選択権や限定版グッズ（エコバッグ、バッジ等）を提供する年会費制ブッククラブを募集するとサーバーがダウンするほどの人気を博し、CJ第一製糖が同社の世界文学全集のデザインパッケージを採用したレトルトパックを開発するなど、近年話題に絶えない。

この出版社は近年できた新興勢力ではなく、1960年代に設立された老舗版元のひとつである。新刊のヒットよりも全集のような膨大なバックリスト（既刊本）を収益の柱とし、シェイクスピア全集のような「正典」を軸とする。そういう出版社がトレンドに乗ったマーケティングに成功している点が重要だと言える。

ミヌムサの編集者、パク・ヘジン氏は編集者歴約15年、大学で文学史を教えてもいる。

彼女は当初テキストヒップに否定的だったが、現場で無視できない現象が頻発して考えを改めざるをえなくなった、と語っていた。

それは何か。

出版から時間が経った本が、とくにマーケティングもしていないのに突如としてベストセラーになる現象（逆走）が多発し、社内でも「なぜ急に売れているのか」が説明できないことが増えたのである。

また、韓国では「本が売れない」と言われて久しいが、パク氏が所属する韓国文学チームの売上は過去最高を更新しつづけている。

彼女は現代のベストセラー現象を説明するには従来の「時代精神の反映」や「特定の時期に集中して消費される“事件”」という視点ではとらえきれなくなっている、と言う。

ではどうなっているのか。

読者個々人のバラバラな時間、人生の局面に合わせて散発的に呼び出されるようになっている、と彼女は解釈する。

そしてこのことを、グラフトン・タナーやマクタガートの時間論を援用しながら「永遠主義」と形容した。永遠主義（foreverism）とは、時間を「過去→現在→未来」という直線的なものとして捉えるのではなく、すべての時間が並列に存在し、必要に応じていつでも「過去」が呼び出され「現在化」される状態を指している。

「今の私の感情に合うか」「今の私に必要か」

本の売上の「逆走」がなぜ起こるのか。

出版から何年経っていようと、読者が自分の人生の文脈で必要とした瞬間、そのテキストが「新刊」と同じように「現在のもの」としてよみがえるからだ。

たとえば「遅れてくるベストセラー」の実例として、フォーラムでは以下の作品が挙げられた。

・チョン・デゴン『急流（급류）』

出版直後は静かな反応だったが、あるTikTokerがこの本を読んで涙を流す動画を投稿したことをきっかけに話題となり、3年間で約32万部を売り上げた。ふつう、BookTokの影響は長期には及ばない。きっかけはTikTokであっても、読者は「流行っているから」ではなく、個人的な恋愛や選択、責任といったテーマに共感して「村上春樹の『ノルウェイの森』のような感情的密度がある」といった感想を次々に共有し続けている。

・ヤン・グィジャ『矛盾（모순）』

1998年に出版された小説だが、20〜30代の女性読者の間で爆発的なベストセラーとなっている。読者はこれを「昔の作品」ではなく、「いまの私を説明してくれる物語」「現在の若い女性たちが選んだ『韓国のジェーン・オースティン』」として受容している。愛、結婚、人生の選択といった普遍的なテーマが、今の読者の欲望とも合致した。

そしてパク・ヘジン氏はテキストヒップの本質を、流行への受動的な同調（ファッション）ではなく、読者が「自分の時間と感覚」を基準にテキストを主体的に選択し、関係を結ぼうとする能動的な態度の表れだと評した。

これらの作品の読者は「必読書」のような権威による評価や社会的意義、あるいは「ベストセラーランキング」という市場が提示するタイムテーブルによってではなく「今の私の感情に合うか」「今の私に必要か」で本を選んでいる、と。

パク氏は、予測可能な販売曲線が消滅したことは出版社にとって大きな不安だ、と率直に述べた。長期的な計画やマーケティング戦略が通用せず、いつどこで火がつくかわからない突発的な現象に、事後的に対応し続けなければならないからだ。

しかし同時に「テキストの寿命が延びた」――新刊として売れず、受賞作にならず文学史上に名を刻む作品にならなかったとしても、時間が経ってから読者に発見され、復活する可能性がつねにひらかれているというポジティブな面もある。

したがって編集者の役割は、個人が必要とする瞬間のために、過去の本に対しても「新たな文脈を作り続けること」だと結んでいた。

短期的な流行と選択の増大の二層性

韓国は流行りすたりが激しい国だ。おそらく5年後には本を手書きで写す「筆写」など、テキストヒップとして語られていることの多くは下火になっているだろう。

しかし、日本人よりもはるかに外面、体裁、ステイタスを重視する韓国においてさえ、権威性や時事性よりも個人の内面の問題に引きつけ、内なる衝動から本を選ぶというパク・ヘジン氏が語った傾向は、長期的なトレンドとして、あるいは不可逆な変化として続くのではないか。

短期トレンドとしてのテキストヒップと、むしろそうした短期トレンドとは距離を置きたい気持ちから来る人々の時間感覚の変化という中長期トレンドは、分けて捉えたほうがいいように思われる。

ひるがえって日本はどうだろうか。

日本の出版市場、文化産業は韓国以上に既刊よりも新刊中心になっている。BookTokが注目された当初は既刊、過去作を掘り起こす動きも多少あったものの、最近ではあまり目立った動きはないように思われる。

「文学部の学生必読」とか「ミステリー好きなら読みたい○選」といった切り口ではなく、人生のタイムラインのなかで起こるさまざまな苦難や悩み、ひとびとの経験や感情を軸にした選書や読書会／ブッククラブという観点による「読者発」の新たな正典、ロングセラーづくりは、日本でも起こってしかるべきだろう。

