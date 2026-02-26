高市政権の一丁目一番地「日本成長戦略本部」…メンバーには財務官僚が多いのに、経産省が主導権を握るワケ

高市政権の一丁目一番地

少々、前のことである。1月22日午後、首相官邸2階大ホールで、政府の日本成長戦略会議の「戦略分野分科会」の初会合が開かれた。

高市早苗政権の1丁目1番地と言うべき「17の戦略分野における危機管理投資・成長投資の促進で力強い経済成長の実現」を担うのが日本成長戦略本部（議長・高市首相）である。

AI（人工知能）・半導体、造船、量子、航空・宇宙など17の戦略分野ごとに、官民連携での投資の内容や規模、実現に向けた政策を議論する分科会を設置する。そして今春までに投資工程表（ロードマップ）をとりまとめる。

先ず、組織概要から説明する。

戦略分野分科会は、分科会長：尾崎正直内閣官房副長官（政務）、分科会長代理：阪田渉内閣官房副長官補（1988年旧大蔵省）、構成員：木村聡内閣官房日本成長戦略本部事務局長代理（90年旧通商産業省）、阿久澤孝内閣府規制改革推進室長（91年旧大蔵省）、泉恒有内閣府政策統括官（経済安全保障担当・92年旧大蔵省）、前田努財務省官房総括審議官（同年旧大蔵省）、辺見聡厚生労働省政策統括官（総合政策担当・90年旧厚生省）、畠山陽二郎経済産業省経済産業政策局長（92年旧通産省）、中野憲幸防衛省官房サイバーセキュリティ・情報化審議官（96年旧防衛庁）。

財務官僚が多いのに……

政策通で知られる分科会長の尾崎官房副長官も旧大蔵OB（91年 ）であり、元高知県知事である。こうして見てみると分かるように、日本成長戦略会議の中核組織である戦略分野分科会メンバーは圧倒的に財務（旧大蔵）官僚が多い。

ところが、同日の決定事項1項目に次の記述がある。

「（戦略分野）分科会の庶務は、経済産業省その他の関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する」

続いて「前三項に定めるもののほか、分科会の運営に関する事項その他必要な事項は、分科会長が定める」。「経済産業省」という固有名詞があるのは、内閣官房に置く本体の日本成長戦略本部事務局の木村事務局長代理（実態は事務局長）が中心となり、官民投資のロードマップに盛り込むべき内容を詰めているからだ。

