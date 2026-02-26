「パパとママ、どっちが好き？」ママにべったり５歳児の回答に隠されたまっすぐな気持ち

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、子どもについ聞いてしまいがちな質問のひとつ「パパとママ、どっちが好き？」にまつわるエピソード。ある日ひょんなことから、はなゆい家でも5歳の息子に尋ねるシーンが訪れ、その答えにハッとさせられたと言います。詳細を綴っていただきました。

何をするにも“ママじゃなきゃイヤ”期

こんにちは。幼稚園児と小学生を子育て中のはなゆいです。

「ママがいい〜!!」

小さいお子さんを育てているご家庭では、一度は聞いたことがあるセリフじゃないでしょうか？

そう、何をするにも「ママじゃなきゃイヤ！」という、あの“ママ期”です。我が家の息子・おーちゃん（現在5歳）も数年前はまさにそうでした。

・抱っこ → ママ

・ごはん → ママ

・トイレ → ママ

・寝かしつけ → ママ

・保育園の送り迎え → 絶対ママ！

パパがうっかり保育園にお迎えに行ってしまった日には、カバンを床に投げつけて泣きわめき、全力で怒りをぶつけてきたことも……（苦笑）。

あの頃は、「パパとママ、どっちが好き？」なんて聞くまでもなく、“ママ一択”だと誰もが信じていたはずなのに――。

そんなおーちゃんの“パパに対する意外な気持ち”が垣間見えた出来事が、先日我が家で起きたのです。きっかけは、パパとおーちゃんがちょっとしたことでケンカしてしまったこと。

ママにすがりつきながら泣いていたおーちゃんの口からは、「パパ嫌い！」という言葉が……。でも、そのあとに起きた出来事と、とあるひと言に、家族みんながハッとさせられました。

今回はそんな、ママ大好きっ子の中に隠れていた“パパへのまっすぐな気持ち”が、ふとした瞬間に顔を出したお話。5歳児の不器用だけど愛おしい心の動きを、ぜひ漫画でのぞいてみてください。

子どもって素直だけど時々不器用で可愛い

騒ぎを嗅ぎつけた姉のまる子が「パパとママ、どっちが好き？」と聞くと、「どっちも」と即答したおーちゃん。

小さな子どもって、本当に素直。でも、その“素直”って、時々とても不器用なんですよね。

「パパ嫌い！」「ママがいい！」――そう言いながら、実はどちらも大好き。

おーちゃんもまさにそんな感じ。普段から「ママがいい！」の一点張りで、パパが帰ってきてもスルー。でも実は、パパもママと同じくらい大好きだってことが、この日よくわかりました。

このエピソードを話したとき、一番嬉しそうに笑っていたのは、実はパパ。

「かわいいなぁ…いいなぁ…」って言ってくれて。かつて「パパいや〜！」と泣かれていたあの頃を思うと、パパもずいぶん“株を上げた”なぁとしみじみしました（笑）。

子どもの「ごめんね」と申し訳なさを感じたときの気持ちって、必ずしも“ごめんね”って言葉じゃないんですよね。ちょっとそばに寄ってみたり、急にふざけてきたり、ちょっとパンチしてみたり……（笑）。

今回の漫画のラストシーン、セリフにはしないおーちゃんの“ごめんね”がみなさんにも伝わると嬉しいです。パパには伝わったようで、おーちゃんと言葉にはしない仲直りをしていたようです。

子どもってまっすぐなのか不器用なのか判断できないことも多いですが、そんなところが、かわいくて、尊い。そう思えた日常の一コマでした。

