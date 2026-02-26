浜辺美波が後輩・齋藤京子の大活躍に「焦り」…？叩き上げ役者とバラエティ女優の「決定的な違い」とは

なかなか主演作がふるわない……

俳優の浜辺美波（25歳）とSnow Manの目黒蓮（28歳）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』が2月6日に公開された。

長月天音氏原作の同名小説を映画化された作品だ。葬儀会社に就職したヒロイン（浜辺）が、指南役の葬祭プランナー（目黒）とともに「最高の葬儀」を目指す姿を描く。

公開初週の『国内映画ランキング』（興行通信社調べ、2月6日から8日）では、初日から3日間で動員45万4100人､興収6億3900万円をあげ初登場1位となった。また、公開から7日間(6日~12日)で観客動員86万436人､興行収入11億7646万円を突破。早くも大規模公開作ではヒットの基準とされる興収10億円を突破した。

「目黒さんはオーディションで役を勝ち取った、米の大ヒットドラマ『SHOGUN 将軍』のシーズン2の撮影のためすでに渡航。そのため、初日の舞台あいさつに出席できませんでした。それでも、主演映画は『わたしの幸せな結婚』（'23年）、『劇場版 トリリオンゲーム』（'25年）に続いてヒット。GW中には人気コミックを実写化した主演映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を控えており、おそらく、プロモーション活動はこなせませんが、同作もヒットするでしょう」（映画業界関係者）

抜群の集客力を見せつけた目黒に対し、浜辺は山崎賢人（31歳）が主演しヒロインを務めた、人気コミックを実写化した映画『アンダー・ニンジャ』（'25年、興収15.9億円）に続くヒット。いずれも主演作がこれまで当たっている目黒と山崎の「恩恵」を受けた形となったが、自身の主演作はなかなかふるわなかった。

強力なライバル・齊藤京子

「ベストセラー小説を映画化した『もしも徳川家康が総理大臣になったら』（'24年）は大規模公開にもかかわらず、12億円と興収が伸び悩みました。ヒロインを演じた『サイレント・ラブ』（同年）、主演を務めた『六人の嘘つきな大学生』（同年）も興収は10億に届いていません。なかなか一年に3本も映画で主演・ヒロインを務めることができる女性の俳優は少ないのですが、せっかくのチャンスを活かし切れていません」（芸能記者）

主演を務めたカンテレ・フジテレビ系の『ドクター・ホワイト』（'22年）は、全10話の平均世帯視聴率が8.9%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）と放送時期からすれば高視聴率を記録。

放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』では主要キャストの1人として好演中だが、所属事務所に年上の強力なライバルとなり得る逸材が加入していたのだ。

「浜辺さんの所属の大手映画会社・東宝傘下の『東宝芸能』は、浜辺さんのほか、長澤まさみ（38歳）、上白石萌音（28歳）・萌歌（25歳）姉妹ら、歴史あるオーディション『東宝シンデレラ』を経て芸能界入りした俳優が多いのです。そんな中、'24年5月、前月に日向坂46を卒業した齊藤京子（28歳）が移籍。本人が女優業に専念する決意を固め、関係者のツテを頼って移籍が実現したようです」（東宝関係者）

齊藤の主演映画で公開中の『恋愛裁判』は、昨年の『第78回カンヌ国際映画祭』のカンヌ・プレミア部門に出品され、海外でも注目を浴びた。

そして、2月20日からは、木村拓哉（53歳）主演映画で主要キャストの1人として出演している『教場 Requiem』が公開されている。

「齊藤はアイドルとして数々の大舞台に立ち、お笑い芸人・ヒコロヒー（36歳）との冠バラエティー番組『キョコロヒー』（テレビ朝日）で『テレビ的な反射神経』を鍛えるなど、俳優として純粋培養された浜辺さんにはない『引き出し』と俳優としての『伸び代』があります。おそらく、そんな逸材でないと東宝芸能も移籍させなかったでしょう。浜辺のみならず、同年代の上白石姉妹も脅かす存在に成長するのでは」（先の記者）

浜辺にとっては刺激を受ける存在になりそうだ。

