1.5Lガソリン＋モーターで204ps

中国の自動車ブランド、レパス（Lepas）はミドルクラスSUV『L8』を英国市場に投入することを明らかにした。今夏より販売開始予定だ。

【画像】プレミアム志向の新型SUV、欧州へ続々参入【レパスL8と兄弟車ジェイクー7を詳しく見る】 全27枚

レパスは、中国大手チェリー（奇瑞汽車）が欧州地域に重点を置いて立ち上げたブランドだ。チェリーはすでに、オモダ（Omoda）やジェイクー（Jaecoo）といったブランドを展開している。



レパスL8 レパス

L8は5人乗りSUVで、同クラスのトヨタRAV4やマツダCX-5への対抗馬として位置付けられるが、価格面ではこれらのライバルを下回る見込みだ。

英国向けのL8の仕様詳細はほとんど明らかになっていないが、兄弟ブランドのオモダやジェイクー同じT1Xプラットフォームを採用する。

インドネシアでは、L8はプラグインハイブリッド・パワートレインのみで販売されているため、英国市場でも同様のラインナップ構成になると予想される。このパワートレインは1.5L直列4気筒ガソリンエンジンと電気モーター、18.3kWhバッテリーを組み合わせ、電気走行距離90km、合計出力204psを実現する。

プラットフォームを共有する他モデルがEV版をラインナップしていることから、L8のEV版も追って登場すると見込まれる。

シンプルな内装デザイン

インテリアはミニマルな造りで、縦型の13.2インチインフォテインメント・タッチスクリーンが中心となる。その下には、エアコン操作用の物理ボタンとオーディオ調整ダイヤルが配置されている。10.2インチのデジタルメータークラスターとスマートフォン用のワイヤレス充電器も装備される。

レパスは安全装備について「次世代運転支援」システムを搭載すると述べているが、詳細はまだ明かしていない。



レパスL8 レパス

英国向けL8の詳細は「数週間以内に」発表される予定だという。

レパスは今後、クロスオーバーの『L4』と『L6』も英国に導入する見込みだ。これらには純粋な内燃機関、プラグインハイブリッド、EVの各種パワートレインが用意されると予想されている。