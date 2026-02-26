「朝から超豪華!!!」ダイアモンド☆ユカイ、“発酵食品”中心の健康的な朝ごはんを披露「素晴らしい」「美味しそう」
ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（63）が24日、自身のブログを更新。「ユカイな健康オタクロッカーの朝飯」と、栄養満点の朝ごはんを披露した。
【写真】「朝から超豪華!!!」ダイアモンド☆ユカイが披露した“発酵食品”中心の健康的な朝ごはん
ユカイは「朝食をちゃんと食べるようになった」と告白し、品数が並ぶ食卓の写真をアップ。「凝っている」という「ぬか漬け」や、玄米、みそ汁、焼き魚など栄養たっぷりの食材が並ぶ朝食を、「発酵食品のオンパレード」と紹介した。
朝食をしっかり食べるようになったおかげか、最近調子が良いようで、「待ち合わせで歩いていくとオーラが光ってて直ぐにやって来るのが分かるって言われる そりゃそうだよ発酵食品中心の料理を食べてるからね」とユカイらしくユーモアたっぷりにつづっている。
この投稿には、「わぁー 朝から超豪華!!!」「素晴らしい朝ごはん」「美味しそうです」「こまめに料理をされてて、素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「朝から超豪華!!!」ダイアモンド☆ユカイが披露した“発酵食品”中心の健康的な朝ごはん
ユカイは「朝食をちゃんと食べるようになった」と告白し、品数が並ぶ食卓の写真をアップ。「凝っている」という「ぬか漬け」や、玄米、みそ汁、焼き魚など栄養たっぷりの食材が並ぶ朝食を、「発酵食品のオンパレード」と紹介した。
この投稿には、「わぁー 朝から超豪華!!!」「素晴らしい朝ごはん」「美味しそうです」「こまめに料理をされてて、素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。