毎月のように管理費や修繕積立金を払い、所有者でありながら、自分が住んでいるマンションの管理にあまり関心がないという方も多いのではないでしょうか。しかし、その「関心のなさ」が、詐欺師に狙われているのです――。建山晃氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より、悪質な詐欺師が狙うターゲットと、騙されないための自衛術についてみていきましょう。

管理組合の理事長は詐欺師の標的になりやすい

日本に賃貸ではない鉄筋コンクリート造の共同住宅である分譲マンションが現れて70年ほど経った。日本最古の分譲マンションは、1956年に竣工された東京都新宿区の「四谷コーポラス」だと言われているが、2017年5月に解体が決まり、建て替えが行われた。

四谷コーポラス以降、多くの分譲マンションが生まれ、その管理を円滑にするために1962年に「建物の区分所有等に関する法律」（区分所有法）ができた。

もう半世紀以上前の法律であり、当時は修繕積立金や管理費が詐欺師に狙われるとは想定していなかったのだろう。マンションのストック戸数が増えるとともに修繕積立金も膨大になり、そのお金を狙う人たちが出てきたのである。

修繕積立金と管理費は住民にとって税金のようなものである。しかし、その使い方について、住民はそれほど関心があるようには見られない。私もその1人であったので偉そうなことは言えないのだが、住民の代表である理事会や管理会社が悪意を持っているとは考えないからだろう。

詐欺師たちが騙そうとしているのは管理組合であり、その中でも一番の標的は理事長である。

誰もやりたがらないのに強すぎる「理事長」の権限

分譲マンションの管理は「区分所有法」によって定められており、住戸の所有者は「区分所有者」と呼ばれる。

その中から管理組合を運営する理事が選ばれて、さらにそこから理事長が選出されるのだが、ほとんどの人がやりたがらないため抽選で持ち回りとしているところが多いのではないだろうか。任期は約1〜2年で交代となる。

実は区分所有法によれば、理事長は「管理者」になる。理事会の長であり組合の実印も保管するという、国会で言えば首相と衆参の議長を兼ねているような立場だから、その権限はとても大きい。

もちろん理事会の承認なくしては何もできないが、その理事会は理事長と管理会社の意向で進められると言っても過言ではない。

マンションの住民にとって「最悪のケース」

その理事も理事長もマンション管理については素人だとすれば、管理・運営に詳しい管理会社が理事長に説明し、年間行事や予算について議事進行をする。

つまり、「理事長をコントロールできれば理事会もコントロールしやすい」ということだ。

大規模修繕に関わる建築コンサルタントも同様である。理事会に建築の専門家がいない場合は外部の専門家に頼むしかない。コンサルタントが悪意を持って理事会をリードすれば、住民の大切な資産が食いつぶされてしまうのである。

当然、彼らは理事長や理事に、何も考えないままでいてほしいと思っている。そうすれば専門知識を武器にして、言葉巧みに理事長や理事会に近づけるからだ。

最悪のケースは、理事長が詐欺師と組むことである。

理事長は理事会で選任されて住民総会で承認されるため、解任させることは以前は容易ではなかったのだが、理事会で解任できる判例が出て、理事長の暴走を止めることができるようになった。

騙されないためにまず何をすべきか

詐欺師に騙されないために一番大切なことは、住民の一人ひとりが自分たちのマンションに強い関心を持つことである。とは言うものの、すべての住民に今すぐに強い関心を持ってもらうのはかなり難しい。

そこで私が理事長になって最初に行ったことは、せめて理事会のメンバーにだけでも関心を持ってもらうべく、マンションの概要を知ってもらうことだった。

A4用紙1枚の簡単な概要書であったが大変喜ばれ、参考になったと今でも感謝されている。以下がその内容である。

1．総戸数

2．総面積（簡単な図面があればなお良い）

3．年間の総管理費と管理契約内容

4．火災＋地震保険の内容

5．年間の収支内容（簡単な表）

6．修繕積立金の額

［図表1］マンション設備概要書（住民向け） 出典：『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より抜粋

［図表2］管理組合費の年間収支表の例（簡易バージョン） 出典：『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より抜粋

重要なのは「マンションの規模」の把握と、「お金の出入の実態」の把握である。もっと詳細な表が必要であれば、国土交通省が配布している「マンションの建物・設備の概要等」の書類ひな形をご参照願いたい。

このほか、理事全員でマンションの屋上から外部周辺と電気室などの共用部を目で見ることが大切だ。概要を知ると自分が住んでいるマンションを俯瞰的に見ることができるので、ぜひ行ってもらいたい。

詐欺師に真っ先に狙われるのは理事会である。

