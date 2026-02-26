ビハインド・ザ・ボールがアイアンの飛距離を奪う？ ハンドファーストを完成させるインパクト術【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】
【インパクトの勘違い1 頭の位置】ビハインド・ザ・ボールにこだわるからボールを押せない
頭がボールの左にあれば長く押せるインパクトに
インパクトでは、頭をボールより後ろに残した“ビハインド・ザ・ボール”を守らなければいけないと思っている人もいるようですが、アイアンショットでそれを意識する必要はありません。なぜなら、頭を残すと左肩が後ろに戻り、手元とボールとの距離が離れるからです。
何度もいってきましたが、切り返しで頭を左下に動かし、頭、左肩、胸骨がボールを追い越すのが正しい動き。インパクトで頭をボールより飛球線方向に置くことによって、長く押せる形になるのです。
これがアマ！エラーNG：頭を残す意識があると左肩が後ろに戻ってしまう
【check】
ビハインド・ザ・ボールの意識が強いと、ダウン～インパクトで左肩が後ろに戻っていき、手を前に出さないと当たらなくなる
これがプロ！対策OK：インパクトでは頭がボールの上、もしくはボールの先にある
【check】
頭（胸骨も）をボールの左に置くことによってダウンブローに打て、正しいハンドファーストの形になってボールを強く押せる
