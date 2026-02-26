ビハインド・ザ・ボールがアイアンの飛距離を奪う？ ハンドファーストを完成させるインパクト術【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【インパクトの勘違い1 頭の位置】ビハインド・ザ・ボールにこだわるからボールを押せない

頭がボールの左にあれば長く押せるインパクトに

インパクトでは、頭をボールより後ろに残した“ビハインド・ザ・ボール”を守らなければいけないと思っている人もいるようですが、アイアンショットでそれを意識する必要はありません。なぜなら、頭を残すと左肩が後ろに戻り、手元とボールとの距離が離れるからです。

何度もいってきましたが、切り返しで頭を左下に動かし、頭、左肩、胸骨がボールを追い越すのが正しい動き。インパクトで頭をボールより飛球線方向に置くことによって、長く押せる形になるのです。

これがアマ！エラーNG：頭を残す意識があると左肩が後ろに戻ってしまう

【check】

ビハインド・ザ・ボールの意識が強いと、ダウン～インパクトで左肩が後ろに戻っていき、手を前に出さないと当たらなくなる

これがプロ！対策OK：インパクトでは頭がボールの上、もしくはボールの先にある

【Point】インパクトは当てるのではなく強く押す意識が必要

【check】

頭（胸骨も）をボールの左に置くことによってダウンブローに打て、正しいハンドファーストの形になってボールを強く押せる

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹