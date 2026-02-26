北陸4県の魅力が詰まった「北陸展」が25日から、福岡市のデパートで始まりました。テーマは「できたてをその場で楽しむ」。熱々グルメやバラエティー豊かなスイーツが勢ぞろいです。

石川県のブランド牛「能登牛」のサーロインが豪快にのったステーキ弁当に、高温の油でからっと揚げた肉厚ジューシーなから揚げ。





福岡市の大丸福岡天神店で25日から、北陸4県の味と技を集めた「北陸展」が始まりました。スイーツや工芸品など、55のブランドが集結しています。

■岩崎弘暉ディレクター

「フロア中、いい匂いがしています。目の前で調理をしてくれていて、食欲がそそられます。」



今回のテーマは「できたてを、その場で楽しむ」です。売り場に併設されたイートインコーナーでは、19種の作りたての味が堪能できます。



■訪れた人

「台湾から来ました。海鮮丼、すごくおいしいです。」

こちらはインパクト抜群、石川県産の紅ズワイガニがドドンと入った「かに汁」です。お値段も660円とお手頃です。実はこの「かに汁」、能登半島地震の復興支援の炊き出しで振る舞われ、被災地の人々の心と体を温めた一杯なんです。



■岩崎ディレクター

「かにからしみ出た濃厚な旨味と甘みがスープに溶け出していて、幸せな気持ちになります。」

スイーツも目白押しです。



石川県から出店している和栗専門カフェでは、自家栽培の和栗をふんだんに使ったモンブランを、目の前で仕上げてくれます。



スポンジと生クリームの上に、濃厚な和栗のクリームをたっぷり絞り、さらに甘酸っぱいイチゴのソースをかければ、できたてモンブランの完成です。



茶の「茎」を焙煎した「棒茶（ぼうちゃ）」とともに、いただきます。



■岩崎ディレクター

「クリームがふわふわです。全体的に甘さは控えめですが、栗の味がしっかり強いです。イチゴソースとの相性もばっちりです。」



北陸の味覚をその場で楽しめるこのイベントは、3月2日まで開催されています。



