相葉雅紀「今日だけで3kg痩せそう（笑）」真冬に汗だく大奮闘！ヒロミも苦笑するハードさ

ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。

本日2月26日（木）の同番組は、「100年続くおじいちゃんの畑復活プロジェクト」と題し、2人が荒れ果てた畑と農業用ハウスをよみがえらせる2時間スペシャルが放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回の舞台となるのは、高さ120メートルの巨大な“牛久大仏”で知られる茨城県牛久市。

牛久市は人口の3割が65歳以上となる高齢化で、農業の後継者不足という社会問題に直面している。

そんな状況を打破すべく、地元の青年が立ち上がったものの、畑が広すぎて手がつけられないという切実なお困りごとにヒロミと相葉が挑む。

◆想像以上のハードさにヒロミも苦笑！

ヒロミと相葉が再生に挑むのは、「腰が痛くなって重たいものを背負えない」というおじいちゃんが4年間まったく手をつけられず、荒れ果てた畑。

広さはサッカーコート3面分、農業用ハウス7棟はすべて壊滅状態という現状を目の当たりにした2人は、想像以上の荒廃ぶりにがくぜん。「これはヤバイ！」を連呼することになる。

複雑に絡み合った頑丈なツルをはじめ、服に付くとトゲの折り返しでなかなか取れない外来植物や、トマト栽培の名残の針金など危険な状況にも果敢に挑む2人のたくましさと手際のいい安定感ある仕事ぶりに注目だ。

まずは雑草やツルを刈り始めたものの、あまりの屈強さに相葉は「ヤバイ…握力が…」「今日だけで3キロくらい痩せそう（笑）」と真冬にもかかわらず汗だくで大奮闘。

さらに、いつも手際の良さで大活躍のヒロミも思わず「今日、帰れるのかな…（笑）？」と苦笑するほどのハードさで…。

終わりが見えないなかでも「助かったと思ってもらえたらうれしいよね」と作業を続ける2人の前に地元の皆さんが助っ人として現れ、スタッフも合わせて総勢72名がこの一大プロジェクトに参加することに。

するとヒロミと相葉も感動するほどのスピードで、少しずつ元の畑が顔をのぞかせる。

◆未来に夢を託す農業用ハウスが完全復活！

1年前に知り合ったというおじいちゃん夫妻から畑を譲り受け、たった1人で農業を始めようとしていた青年に「すごい見切り発車だね（笑）！」とツッコむヒロミだが、「子供たちの将来の選択肢に“農業”が入ってくるように、“農業体験”などを楽しめる場にしたい」という彼の言葉に感動。

すると、相葉から子供たちも楽しめる農業用ハウスにするための“ある”アイデアが飛び出して…。

その後、みんなで土を耕して散水ホースを設置、種植え、そして巨大な農業用ハウスのシートの貼り替えなどに大奮闘していると、授業終わりの子供たちが集まってくる。

「相葉さーん！500人分のお雑煮の回見ました」と子供たちから声が上がり、相葉は大喜び。

「食べたかった？今度作ってあげる！」と答えるなど、「相葉ヒロミ」名物のほっこり触れ合いタイムも必見だ。

日も暮れ始め、相葉ヒロミと地元の皆さんが一丸となって農地再生に挑んだ復活プロジェクトはいよいよクライマックス。

荒れ果てた広大な畑は、どんな風に生まれ変わるのか？

おじいちゃんが「うれしくて涙が出てきた…」と喜びをかみしめた感動の結末に注目だ。