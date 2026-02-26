堤真一が主演を務める4月期のTBS日曜劇場『GIFT』に本田響矢が出演することが決定。また、車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」の選手役キャスト8名も発表された。

本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。金沢知樹が脚本を手がける完全オリジナルストーリーで、堤が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。

本作で日曜劇場初出演を果たす本田が演じるのは、かつては素直で熱い性格だったが、高校時代のバイク事故をきっかけに車いす生活となり、夢を失ってしまった青年・朝谷圭二郎。現在は素行不良で親のすねをかじり続けている“車いすヤンキー”という役どころだ。主人公の伍鉄（堤真一）らがどのように関わっていくのか。

また、山田裕貴演じるエース・宮下涼が所属する弱小チーム「ブレイズブルズ」の選手たちを演じるキャストも発表。チームのキャプテンで精神的支柱となる立川夏彦を細田善彦、分析力が高く広い視野を持つ帰国子女・君島キャサリン秋子を円井わん、涼をリスペクトするチーム最年少・坂東拓也を越山敬達、プライドが高い一面もあるが生粋の陽キャ・中山好太郎を八村倫太郎がそれぞれ演じる。

さらに、チーム最年長の竹松健治役にお笑いコンビ・ずんのやす、俯瞰でチームを見守る李武臣役に水間ロン、元ギャルの母親選手・嬉里弥生役に冨手麻妙、チームの盛り上げ役・久保田一信役にお笑い芸人のノボせもんなべが名を連ねた。

本田は役作りについて、「舞台が車いすラグビーということで、身体に馴染ませるために去年の7月から準備に入りました」と明かし、「全力で車いすと役と日々向き合っています」と意気込みを語っている。

●本田響矢（朝谷圭二郎役）コメント朝谷圭二郎役の本田響矢です。舞台が車いすラグビーということで、身体に馴染ませるために去年の7月から準備に入りました。現役で活躍されている車いすラグビー選手の方々、スタッフの方々からのご指導のもと、漕ぎ方から繊細で巧みな技まで細かく教わりながら、全力で車いすと役と日々向き合っています。圭二郎は、高校生の時のバイク事故をきっかけに車いす生活になり、心を閉ざし、誰にでも噛みついてしまうような性格になってしまった男です。もともと素直でまっすぐで熱かった圭二郎が、車いすラグビーと出会い、そこから繋がる人たちと出会い、どう成長していくのか、是非見て頂けたら嬉しいです。人は生きていく中で、気づかないところでたくさんのギフトを貰っていて、実は贈ってたりもしている。そんな素敵な瞬間瞬間を、このドラマを通して観てもらえたら嬉しいです。そして、熱く、胸高鳴る車いすラグビーの世界を楽しんでください！

