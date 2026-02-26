5月4日よりPrime Videoで独占配信される、SixTONESの京本大我主演ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』に桜田ひよりが出演することが決定した。

参考：SixTONES 京本大我が吸血鬼の作家に 『憧れの作家は人間じゃありませんでした』配信決定

本作は、『准教授・高槻彰良の推察』シリーズで知られる澤村御影のデビュー作である同名小説を原作に、警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美貌の吸血鬼作家と、人外に翻弄される新米編集者のトラブルだらけな日々を描く“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。

映画『ブラックショーマン』、『119エマージェンシーコール』（フジテレビ系）などの橋本夏が脚本を手がけ、『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）、『絶対零度』（フジテレビ系）などの城宝秀則が演出を担当する。

京本は、巷で大人気のベストセラー作家でありながら、その正体は美しき“吸血鬼”である御崎禅役で主演を務める。

新たに出演が発表された桜田が演じるのは、御崎に翻弄される新米編集者・瀬名あさひ。あさひは、出版社「希央社」の文芸部門編集部で働く入社2年目の25歳。明るく前向きで仕事熱心な一方で、元カレや元担当作家に「つまらない」と評されるほど“すべてが平均点・平凡な人生”であることを気にしている。愛読書は御崎の恋愛小説『輪舞曲』で、学生時代から彼の大ファン。御崎作品が好きすぎて「希央社」に入社したが、ある日突然、そんな“憧れの作家”の担当編集者に任命される。あさひは御崎の正体が吸血鬼であるという秘密を守りつつ、担当編集として、御崎に“事件の捜査協力よりも新作の原稿執筆”に取り組んでもらおうと、彼が関わる事件に首を突っ込んでいくことになる。

桜田は、「“人外”の皆さんに日々囲まれてとても楽しいですし、新鮮です」とコメント。京本はそんな桜田に対して「（桜田さんは）笑い方がすごいですよね。警報器が鳴ったのかなって」と桜田を驚かせつつ、笑わせていた。

あわせて、劇中で登場する“御崎の部屋”にて撮影が行われたキービジュアルも公開された。

京本大我（御崎禅役）✕桜田ひより（瀬名あさひ役）コメント京本：『憧れの作家は人間じゃありませんでした』、共演者発表第1弾です！桜田：「瀬名あさひ」を演じます、桜田ひよりです！ よろしくお願いします。京本：どうですか？ 「瀬名あさひ」を演じてみて。桜田：やっぱり、瀬名はイチ“人間”側の存在ですね。京本：たしかに、僕が演じる御崎は“人外”の吸血鬼なのでね。桜田：“人外”の皆さんに日々囲まれてとても楽しいですし、新鮮です。京本：今、クランクインからおよそ1カ月経ちました。撮影はすごく楽しく和気あいあいと進んでいますが、何かエピソードはありますか？桜田：うーん！ 情報解禁前なので、言えないことが多いですね（笑）京本：説明が難しいですよね（笑）桜田：でも、丸一日撮影するなかで、スタッフさん含めてキャストの皆さんも本当に面白くて楽しい方ばかりで。スケジュールがタイトな日でも毎日笑っていられるのは皆さんのおかげですね。京本：（桜田さんは）笑い方がすごいですよね。警報器が鳴ったのかなって。桜田：えー！（笑）京本：でも、桜田さんの笑顔のおかげで、皆がすごくハッピーな気持ちになっていますので、これからの撮影も頑張りましょう。桜田：よろしくお願いします！（文＝リアルサウンド編集部）