「NO JAPAN」が叫ばれた韓国で日本アニメ“全盛期”　マニアから大衆へ、韓国人を熱狂させる「Jカルチャー」の魅力

「NO JAPAN」が韓国で叫ばれてから6年、国内で日本大衆文化の地位は変わった。

2025年には『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』『チェンソーマン：レゼ編』などの日本アニメ映画が相次いで興行成果を上げ、原作漫画の単行本消費も続いた。Jコンテンツは今や映画街を越え、出版・音楽・展示などでも影響力を拡大し、韓国文化市場での存在感を高めている。

かつて「（日韓関係は）良い時も悪い時もあるが、文化は強くつながってほしい」と語った日本アニメの巨匠・新海誠監督の願いのように、いまやJコンテンツは日韓間の政治的関係とは無関係に、別個の流れの中で自然に受け入れられている。

これまでは韓国国内で一部マニア層の専有物とみなされていたJコンテンツが、競争の激しい韓国市場で新たな「主流」として定着した背景は何だろうか。

『鬼滅の刃』（画像＝CJ ENM）

韓国では最近、『THE FIRST SLAM DUNK』が公開3周年を迎え、劇場の特別上映に再び掲載された。国内映画館の低迷が長引くなか、映画街が興行を証明した日本アニメというカードを再び取り出したのだ。

実際、『THE FIRST SLAM DUNK』は何度も再上映を繰り返しているにもかかわらず着実に観客を呼び込み、底力を示している。

『THE FIRST SLAM DUNK』（画像＝NEW）

日本コンテンツの興行効果は他作品にも広がっている。昨年8月公開の『鬼滅の刃 無限城編』は570万人を動員し、韓国国内における日本アニメ映画の歴代興行1位記録を更新、「鬼滅シンドローム」まで引き起こした。

『チェンソーマン：レゼ編』は大衆映画が注目される名節の連休期間、強力な競合作を抑えてボックスオフィス1位に立ち注目を集めた。昨年公開された『呪術廻戦 懐玉・玉折』『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』も存在感を示した。

Jコンテンツの疾走は映画館だけに止まらなかった。映画の主題歌までが韓国国内の音源チャート上位にチャートインし、反響を呼んだのだ。

『チェンソーマン：レゼ編』（画像＝ソニー・ピクチャーズ・コリア）

『チェンソーマン』のオープニングテーマ『IRIS OUT』は映画興行当時、韓国国内最大の音源プラットフォームMelonのトップ100で4位に入った。4位はJ-POP曲が同チャートで記録した最高成績だ。

『IRIS OUT』はYouTubeミュージック韓国人気曲トップ100チャートにおいて、Netflixアニメ映画『KPOPガールズ！デーモンハンターズ』のOST『Golden』『Soda Pop』を抑えて1位に立ったこともある。

アニメがヒットすることで、原作漫画を求める手も増えた。YES24関係者によると、昨年8月の『鬼滅の刃』公開以降、1カ月間の原作漫画販売量は313.8％増加し、同年9月の『チェンソーマン』公開後は421.8％増加した。

過去にも『千と千尋の神隠し』といったスタジオジブリ作品や、『君の名は。』といった新海誠監督作品が多く韓国で愛されてきたが、現在のJコンテンツへの反応はひときわ熱い。特に、現時点で韓国で注目されるJコンテンツは「漫画」を基盤にしている点で趣がかなり異なる。

『鬼滅の刃』は『週刊少年ジャンプ』で2016年から2020年まで連載された作品だ。2019年のTVシリーズに続き、2021年にアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が公開され、その後『無限城編』が公開され世界的に人気を博した。

『呪術廻戦』も『週刊少年ジャンプ』に2018年から2024年まで連載された漫画だ。映画『チェンソーマン』は全世界累計発行部数3100万部を突破した藤本タツキの原作漫画を基盤にしている。

『呪術廻戦』（画像＝メガボックス中央）

原作漫画ファンを中心に人気を集めていた日本アニメコンテンツが、大衆的に活性化した理由は何か。業界は、OTT（動画配信サービス）が一部マニア層だけが意図的に接し得た日本アニメと大衆との接点を急速に拡大したとみる。コロナ禍にNetflixをはじめとしたOTTプラットフォームの利用率が急騰し、日本アニメへのアクセス性が大きく改善されたというのだ。

コンテンツ業界関係者は「2019年の『NO JAPAN』不買運動などで水面下に沈んでいた日本文化への好感度が再び浮上する状況で、OTTを通じて日本コンテンツに容易に接するようになった」とし、「韓国は日本アニメを、日本は韓国ドラマを消費する両国間の文化交流が再開された」と述べた。

劇場版『鬼滅の刃 無限列車編』はコロナ禍の2021年1月に公開されたにもかかわらず、222万人を動員した。その後、多くの人の「思い出の漫画」である『スラムダンク』が映画化され韓国で2023年に公開されると、日本コンテンツへの肯定的な好感が噴出し、同年公開の新海誠監督『すずめの戸締まり』までヒットして、Jコンテンツが韓国市場に本格的に定着する契機になったという。

文化評論家のハ・ジェグン氏は「“コンテンツ大国”である日本には若い世代が好みそうなコンテンツが多い。両国関係により一時的に距離を置いても、結局はわが国のコンテンツの空白を日本コンテンツで埋めざるを得なかった」とし、「漫画やアニメだけでなく音楽面でも、わが国のアイドル音楽以外に日本のJ-POPやバンド音楽を求める需要が多い」と指摘した。また「日本による植民地時代と時間的に近い世代ほど日本への敵対感が強いが、時間の経過とともに反日感情は弱まった。日本の右派政治には反発しても、それとは別に日本文化は楽しめるという認識が広がった」と分析した。

『ハイキュー!!』（画像＝NEW）

OTTというチャンネルが開かれ、映画館にコンテンツが相次いで掲げられても、「観る理由」がなければならない。「ジャパニメーション」を視聴する理由は、やはり「面白さ」という答えに帰着する。

最近、Netflixで『呪術廻戦』を視聴したというパク・ジョンジュ氏（仮名）は、「とにかく面白い。アニメを探して観るのに他の理由はないだろう」とし、「ストーリーが興味深く、展開が速く、没入度が良い」と語った。彼は「パンデミック時にOTTで頻繁に接し、子どもの頃から好きだったアニメへの興味を満たせる“大人向けコンテンツ”の感じがして楽しんでいる」と述べた。

『鬼滅の刃』シリーズが好きだという30代会社員は、「コミュニティで共有される内容を見ると興味が湧き、アニメと映画を行き来しながら物語を見る面白さがある」とし、「劇場版が出れば必ず観る方だ」と話した。

実際、日本アニメコンテンツは速いアクション展開と緻密な叙事構造、独創的な世界観設計が結合し大衆の好奇心を引き出したと評価される。特に作品前面に現れた漫画的ファンタジーは現実感覚から離脱させ、観客に心理的快感を提供する。

『呪術廻戦』は呪術師と非呪術師の叙事を基盤に展開し、『チェンソーマン』は悪魔を狩る「デビルハンター」という設定の中で物語を拡張する。『鬼滅の刃』は日本の妖怪退治という勧善懲悪の叙事を持つ。ある映画関係者は「最近人気の日本アニメはとにかく面白く完成度も高い。攻撃的で大胆な演出方式を適用した作品なので、“アニメ”にとどまらず“映画”という一つのジャンルのように受け止められている」と説明した。

叙事を支えるのは高い作画レベルだ。特に最近のアニメは、作画と演出面で実写映画レベルの没入度を提供すると評価される。アニメーションスタジオMAPPAなど制作会社のビジュアル具現能力は、ファンダム形成の基盤としても言及される。

劇場版中心に強化された音楽と音響演出まで結合し、視聴覚体験全般の完成度も高まった。日本アニメが「よく作られたアニメ」の代表性を持つようになった理由だ。

映画ジャーナリストのイ・ウンソン氏は「『呪術廻戦』『チェンソーマン』などのIPを保有するMAPPA、『鬼滅の刃』制作会社のufotableなどアニメ専門制作会社のレベルは“別次元”だ。原作ファンが持つクオリティへの期待を常に満たしている点も大きい」とし、「すでに証明された原作コミックスのファン層が堅固な市場であるうえ、拡張版など劇場公開用コンテンツを多様に提示する点も“ファン心”を固めているようだ」と分析した。

『名探偵コナン』（画像＝ソウルメディアコミックス）

最近、日本漫画がアニメや劇場映画、グッズ産業などへIPを拡張する方式は、日本がこれまで長くキャラクターIPを積極活用してきた方式とも重なる。

児童雑誌連載で登場した『ドラえもん』は単行本やTVシリーズを越え映画まで広げ、40年を優に超える間愛されている。1994年より『週刊少年サンデー』で連載を開始した『名探偵コナン』は、長期連載漫画の代表例に挙げられる。現在も『名探偵コナン』の劇場版シリーズは、毎年のように日本ボックスオフィス上位に上がる。

古いIPは韓国でも影響力を発揮している。2024年に『名探偵コナン』漫画30周年を記念して開かれた展示や、釜山で開かれた「ドキドキドラえもん展」などには多様な世代の足が続いた。韓国の場合、『赤ちゃん恐竜 ドゥーリー』や『走れハニー』などの漫画がアニメに拡張された例はあるが、長期IPビジネスにまで続いた例は限定的だ。

数十年にわたり輝くコナンとドラえもん…韓国は？

日本はIP活性化に積極的だ。政府レベルで、ドラえもんをオリンピック用の広報キャラクターに起用したこともある。2024年6月には知的財産戦略本部を通じてアニメやゲーム、漫画などを「国家核心産業」に指定し、2033年までに「コンテンツ海外ビジネス売上20兆円」を達成する目標も掲げた。

昨年は造幣局が『ドラゴンボール』連載40周年を迎え、孫悟空が描かれた記念貨幣セットを発行した。一つの漫画が成功すればこれを多様な方式で拡張し、数十年にわたりビジネスを続ける方式は、産業活性化の側面でも肯定的に評価される。

『ドラゴンボール』（画像＝ソウルメディアコミックス）

韓国コンテンツ振興院は「日本ではブロックバスターアニメやゲームIPなどがキャラクター市場拡大を主導している」とし、「『ONE PIECE』など既存のメガフランチャイズをはじめ、最近成功IPに挙げられる『鬼滅の刃』『呪術廻戦』などが各種ライセンシングとマーチャンダイジング、グローバル協業を通じて世界的に売上を拡大している」と診断した。また「国内外展示会などオフライン体験型マーケティングとグッズ・フィギュア販売で圧倒的収益源を創出し、イベントを通じて新規消費者まで流入しファンダムも拡大している」と指摘した。

出版漫画をIPの基盤とする日本と異なり、韓国はウェブトゥーン・ウェブ小説を核心IPの源泉とする構造に再編されている。漫画市場の版図を変えて登場したウェブトゥーンが急成長し、それを基盤としたドラマなどコンテンツを積極的に生産し始めたのだ。

ただ、アニメ分野の動力は弱い。韓国の人気ウェブトゥーン『俺だけレベルアップな件』『神之塔』『ゴッド・オブ・ハイスクール』などのアニメは日本スタジオで制作された。昨年には『恋の手紙』『退魔録』『悪い女の子：走れハニー』など既存IPを基盤とした国産アニメ公開の動きはあったが、興行記録にはつながらなかった。

コンテンツ振興院は「韓国アニメの商業的成功は依然として児童向けコンテンツに依存している」とし、「『名探偵コナン』『ハイキュー!!』『鬼滅の刃』など日本アニメが長年のファンダムを基盤に着実に観客を集めた点を見ると、国内の観客層はもはやアニメを単なる児童向けコンテンツとしてのみ認識していない」と分析した。特にアニメはドラマと比較してキャラクター・グッズ・ゲームなど分野の長期収益化が可能という点で、韓国も関連市場を育成すべきだとの声が出ている。

韓国アニメーション製作者協会のイム・マンシク政策分科委員長は2月6日、国会で開かれた政策討論会で「『ポロロ』『タヨ』『ティニピング』などの韓国アニメは、グローバル幼児童市場の『絶対強者』としての付加価値は証明したが、昨年の国内ボックスオフィスは外産アニメが占領した」と述べた。

そして「非現実的な制作期間や経営不安定性などの限界がある『選別的先支援』制度ではなく、『完成後支援』方式へとパラダイムを転換し、産業競争力を強化すべきだ」とし、「予算規模の革新的拡大、専門ファンド拡充、OTTの国産アニメ投資義務化などの推進が必要だ」と述べた。

（記事提供＝時事ジャーナル）