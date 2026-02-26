ネットショップのカートの中にある「あとで買う」には、様子見をしているなど気になるアイテムがたくさん入っています。この連載では、フォトライフに関連する製品を中心にその中身をお届けします。どのような物に興味を持ち、どのような視点で選んでいるのかなど、日々の物欲をお楽しみください。

Amazonベーシックの養生クッションマット

撮影で使用するハウススタジオなどでは、フローリングを守るために養生クッションマットが設置されている場合があります。個人宅へ取材に訪れるときも、床や壁などを傷付けないよう、撮影機材を運んだりするときには細心の注意が必要です。三脚や脚立を使用するときにも十分に気をつけなければなりません。

そのようなときに、引っ越しなどの業者さんが使っている養生クッションマットが役立ちます。アルミケースなど硬いものはこれで包んで持ち運べば安全ですし、下に置くときに広げれば床を保護できます。

たくさんのメーカーからいろいろな製品が販売されていますが、Amazonベーシックにもラインアップされていました。

183×102cmと183×203cmの2サイズで、どちらも6枚セット。販売価格は前者が4,525円前後、後者が3,677円前後です。

今は在庫切れ（2026年2月26日現在）のようですが、サイズが大きい後者のほうが値段が安いのですね。大は小を兼ねるし、三脚を広げたりするときは余裕があって便利でしょう。

ただし使い勝手を考えると、三脚を乗せて撮影するときは、裏面に滑り止め加工が施されている製品を選んだほうが良さそうですね。