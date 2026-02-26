京本大我主演ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』キービジュアル解禁！桜田ひよりの参加が明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESの京本大我が主演を務めるドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（5月4日よりPrime Videoにて独占配信）のキービジュアルが解禁。共演者第1弾として、桜田ひよりの参加が明らかとなった。

■桜田ひよりが演じるのは、御崎禅（京本大我）の大ファンである新米編集者・瀬名あさひ

美しき吸血鬼作家・御崎禅（みさき ぜん／京本大我）の日常を描く新感覚のファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマとなる本作。キービジュアルは、劇中で登場する御崎の部屋で撮影が行われた。

そして同時に、御崎に翻弄される新米編集者・瀬名あさひを、桜田ひよりが演じることが解禁。あさひは、出版社「希央社」の文芸部門編集部で働く入社2年目の25歳。明るく前向きで仕事熱心な一方で、元カレや元担当作家に「つまらない」と評されるほど、“すべてが平均点・平凡な人生”であることを気にしている。

愛読書は御崎の恋愛小説『輪舞曲』で、学生時代から彼の大ファン。御崎作品が好きすぎて「希央社」に入社したが、ある日突然、そんな“憧れの作家”の担当編集者に任命される。あさひは御崎の正体が吸血鬼であるという秘密を守りつつ、担当編集として、御崎に“事件の捜査協力よりも新作の原稿執筆”に取り組んでもらおうと、彼が関わる事件に首を突っ込んでいくことになる。

自称「御崎先生のボディガード」として日々奮闘するあさひ。ところが、座敷童、ドッペルゲンガー、人狼など、人外が起こす様々な事件が吸血鬼作家・御崎のもとへ持ち込まれ、彼の原稿執筆はいっこうに進まない。果たして、御崎は事件を解決できるのか？ そして、あさひは御崎の新作小説を出版できるのか!?

■京本大我×桜田ひより コメント

■番組情報

Prime Video『憧れの作家は人間じゃありませんでした』

05/04（月・祝）独占配信（国内）スタート 第1話～第3話配信

05/11（月）第4話、第5話配信

05/18（月）第6話、第7話配信

05/25（月）第8話配信

主演：京本大我

出演：桜田ひより

原作：澤村御影『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（角川文庫／KADOKAWA）

脚本：橋本夏

音楽：福廣秀一朗

演出：城宝秀則（共同テレビ）

(C)Storm Labels Inc.

