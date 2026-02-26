“限定グルメ”や ひな人形で１年を表現“遊び雛”も「おひなさまイベント」島原市で開催《長崎》
島原市では、毎年恒例のひな祭りイベントが開催されています。
島原伝統のおひなさま。
平安絵巻から飛び出したような、雅で聡明な姿が描かれています。
ひな人形を見ながら、城下町を散策。限定のスイーツも楽しめます。
紅白の梅が凜と咲き誇る、早春の島原城。
この時期、城下町を彩るのは、さまざまな “おひなさま” です。
来月8日まで開催中の『しまばら浪漫ひなめぐりん』。
7回目の今年は「武家屋敷」や「鯉の泳ぐまち」など、市内の観光スポットを中心にあわせて 約500体が飾られています。
島原城内にあるメイン会場には、全国から寄贈された豪華な雛飾りや、島原伝統の「押し絵びな」など、300体あまりを展示しています。
この1年の出来事をひな人形で表わした、恒例の “遊び雛” も出迎えてくれます。
今年のテーマは「大阪・関西万博」です。
（島原観光ビューロー 下田香奈さん）
「ミャクミャクっぽいイメージをスタッフが型どって、それをお雛様にかぶせたり、(ひな人形が) スマホを持って万博を楽しんでる様子を表わしております」
（観光客）
「平たいけれど、なんか膨らみがあるような感じですよね。珍しいですよ」
（観光客）
「すごいなと思った。(家にも)段飾りがあるんです。なかなか大変で、出してなかったんですけど、娘のために出したいと思いました」
期間中は島原市内の一部の飲食店などで、イベント限定のグルメが提供されています。
島原名物の「かんざらし」や桃カステラなど、スイーツも充実しているそうです。
また 大正ロマンたっぷりの「袴のレンタル」や、まちを散策しながらおひなさまの缶バッヂを集めるイベントなども楽しめます。
（島原観光ビューロー 下田香奈さん）
「パンフレットにいろんな参画店舗が載っていて、雛御膳だったり、雛スイーツだったり、そういったグルメを巡って楽しんでいただければと思っております」
城下町エリアにある、国の登録有形文化財「四明荘」。
色鮮やかな鯉のほか、お座敷とお庭が一体となった風情ある景観に癒されます。
（湧水庭園 四明荘案内人 永石 華子さん）
「四明荘の押し絵びな。明治22年、今から137年ぐらい前に現在の国見町で生まれたお嬢様の誕生を祝って作られた、押し絵びなでございます」
厚紙に端切れを貼って綿をつめた、簡素な作りながら平安時代の絵巻から飛び出したような雅で、聡明な姿が描かれています。
三代に渡って大切に受け継がれてきたもので、去年から公開されています。
（湧水庭園 四明荘案内人 永石 華子さん）
「嫁入りをされてから、将来このように白髪になるまでちゃんと添い遂げないとダメだよという願いを込めて、こちらには “永久(とこしえ)” が飾られております」
一緒に展示された長襦袢は、初代が嫁入りの時に着ていたもので、裾には金糸であしらった豪華な刺繍も。
（湧水庭園 四明荘案内人 永石 華子さん）
「唐辛子は魔除け。お裁縫が上手になるようにということで、お裁縫道具とか、早く歩けるように草履とかも(飾ります)」
手作りの吊るし雛からは、わが子への愛情の深さが伝わってきます。
（湧水庭園 四明荘案内人 永石 華子さん）
「100年以上前のものですけど、古びた中に美しさがある。そして平面ながら立体的に浮かび上がるような美しさがございます」
『しまばら浪漫ひなめぐりん』は、来月8日まで。
「四明荘」の押し絵びなは、来月22日まで展示されています。
島原の城下町で、春を感じてみてはいかがでしょうか。