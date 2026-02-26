棗（奥野壮）＆斗真（豊田裕大）、“初めての旅行” 『コスメティック・プレイラバー Season2』第7話あらすじ
俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の第7話「初めての旅行、結ぶ約束」が、きょう26日深夜1時20分から放送される。
【場面写真】前途多難なブライダル企画に励む間宮（奥野壮）
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
棗と斗真は休みを合わせて温泉を訪れる。いつも気持ちを言葉にしてくれる斗真に対し、自分から「好き」と言えない棗は、この旅行中に想いを伝えようと意気込んでいた。大浴場を満喫したい棗とは裏腹に、斗真は団体客で混む間は避けてほしいと懇願。そんな幸せな時間を味わいながら、いざ斗真に想いを告げようとするも、度々邪魔が入り言葉にできない。
【場面写真】前途多難なブライダル企画に励む間宮（奥野壮）
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
棗と斗真は休みを合わせて温泉を訪れる。いつも気持ちを言葉にしてくれる斗真に対し、自分から「好き」と言えない棗は、この旅行中に想いを伝えようと意気込んでいた。大浴場を満喫したい棗とは裏腹に、斗真は団体客で混む間は避けてほしいと懇願。そんな幸せな時間を味わいながら、いざ斗真に想いを告げようとするも、度々邪魔が入り言葉にできない。