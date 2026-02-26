本田響矢、日曜劇場に初出演 夢を失った車いすヤンキー役で新境地「去年の７月から準備に入りました」【コメントあり】
TBSは26日、4月期の日曜劇場枠（毎週日曜 後9：00）で放送する堤真一主演の『ＧＩＦＴ』に、俳優の本田響矢（26）が出演すると発表した。本田にとって本作が初の日曜劇場出演となり、“夢を失った”車いすヤンキー役を演じる。
【写真】弱小車いすラグビーチーム“ブレイズブルズのキャスト一覧
本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹が担当する。堤は27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。
このたび、本田響矢が日曜劇場に初出演することが決定した。本田は昨年出演し話題となったテレビドラマで第124回ザテレビジョン ドラマアカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞するなど、ネクストブレイク間違いなしの今を時めく若手俳優だ。そんな本田が今作で演じるのは、高校で素行不良になりバイク事故をきっかけに車いす生活を送ることになった朝谷圭二郎（あさや・けいじろう）。今もなお悪事を働き親のすねをかじり続けている圭二郎に、伍鉄らがどのように関わっていくのか注目だ。
また、山田演じる涼が所属する「ブレイズブルズ」の選手役で、細田善彦、円井わん、越山敬達、八村倫太郎、やす（ずん）、水間ロン、冨手麻妙、ノボせもんなべが出演する。
「ブレイズブルズ」でキャプテンを務める立川夏彦（たちかわ・なつひこ）を演じるのは、『アンチヒーロー』（２０２４年）以来の日曜劇場出演となる細田善彦。立川は穏やかで物腰が柔らかく、もめ事を嫌う平和主義者。チーム内のお兄さん的な存在で他選手たちの精神的支柱となっている。
君島キャサリン秋子（きみしま・キャサリン・あきこ）を演じるのは、現在放送中のＮＨＫ朝ドラにも出演する円井わん。キャサリンは学者の父の都合でオーストラリアから日本に帰ってきた帰国子女。リーダーシップがあり、分析力が高く広い視野を持つため、チーム全体に的確な指摘をしてくれる陰の立役者だ。
坂東拓也（ばんどう・たくや）を演じるのは、第４８回日本アカデミー賞新人俳優賞受賞、また２０２６年の第４９回日本アカデミー賞で優秀作品賞を受賞した映画「国宝」で主人公のライバル役の幼少期を演じた越山敬達。坂東は「ブレイズブルズ」の中で最年少。涼のことをリスペクトしており、涼に近づこうとプレーを真似るが、自信がなく無力感を抱いている。
中山好太郎（なかやま・こうたろう）を演じるのは、『御上先生』（２０２５年）に生徒役で出演し話題にもなった八村倫太郎。中山は生粋の陽キャでプライドが高い一面もあるが、練習は真面目に取り組んでいる。
「ブレイズブルズ」最年長の竹松健治（たけまつ・けんじ）役はお笑いコンビ・ずんのやす。ポーカーフェイスながら俯瞰でチームのことを見ている李武臣（リ・ウーチェン）役に水間ロン。子どもを持つ親であるが怖いもの知らずで未だギャルの雰囲気が残っている嬉里弥生（うれり・やよい）役に冨手麻妙。練習中の声掛け中心で盛り上げ役の久保田一信（くぼた・かずのぶ）役でお笑い芸人のノボせもんなべが出演。車いすラグビー選手役として、数々の話題作品に出演する個性豊かな俳優らが集結した。堤真一演じる主人公・伍鉄文人が“ブルズ”のコーチに就任することによって、チームがどのように変化していくのか。
■本田響矢コメント
朝谷圭二郎役の本田響矢です。舞台が車いすラグビーということで、身体に馴染ませるために去年の7月から準備に入りました。現役で活躍されている車いすラグビー選手の方々、スタッフの方々からのご指導のもと、漕ぎ方から繊細で巧みな技まで細かく教わりながら、全力で車いすと役と日々向き合っています。
圭二郎は、高校生の時のバイク事故をきっかけに車いす生活になり、心を閉ざし、誰にでも噛みついてしまうような性格になってしまった男です。もともと素直でまっすぐで熱かった圭二郎が、車いすラグビーと出会い、そこから繋がる人たちと出会い、どう成長していくのか、是非見て頂けたら嬉しいです。
人は生きていく中で、気づかないところでたくさんのギフトを貰っていて、実は贈
ってたりもしている。
そんな素敵な瞬間瞬間を、このドラマを通して観てもらえたら嬉しいです。
そして、熱く、胸高鳴る車いすラグビーの世界を楽しんでください！
