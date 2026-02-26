TBSは26日、俳優・堤真一（61）が主演を務める4月期のTBS日曜劇場「GIFT」（日曜後9・00）に、今大注目の若手俳優・本田響矢（26）が出演すると発表した。本田はパラスポーツである車いすラグビーを舞台とする今作で、日曜劇場初出演。「全力で車いすと役と日々向き合っています」と作品への思いを語った。

脚本はオリジナルで「サンクチュアリ―聖域―」などで知られる金沢知樹氏が手がける。天才すぎて孤独な堤演じる主人公が、ひょんなことから車いすラグビーと出合い、弱小クラブチームをコーチとして成長させていく物語だ。

本田は、昨年ヒットしたフジテレビ「波うららかに、めおと日和」で124回ザテレビジョンドラマアカデミー賞助演男優賞を受賞するなど、ネクストブレーク間違いなしの若手。今作では高校で素行不良になり、バイク事故をきっかけに車いす生活を送ることになった“車いすヤンキー”の朝谷圭二郎（あさや・けいじろう）を演じる。

本田は役どころについて「圭二郎は、高校生の時のバイク事故をきっかけに車いす生活になり、心を閉ざし、誰にでもかみついてしまうような性格になってしまった男です」とし「元々素直で真っすぐで熱かった圭二郎が、車いすラグビーと出合い、そこからつながる人たちと出会い、どう成長していくのか、ぜひ見ていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

パラスポーツの中で唯一車いす同士が激しくぶつかり合うことが許され、その過激さから「マーダーボール（殺人球技）」と呼ばれていたこともある車いすラグビー。日本車いすラグビー連盟監修のもと競技の臨場感をリアルに描き、キャスト陣も体当たりで特訓を重ねている。

本田も「体になじませるために去年の7月から準備に入りました。現役で活躍されている車いすラグビー選手の方々、スタッフの方々からのご指導のもと、漕ぎ方から繊細で巧みな技まで細かく教わりながら、全力で車いすと役と日々向き合っています」と明かした。

体だけでなく心でも本気でぶつかり合い、人としても成長していくキャラクターの姿を通して、“愛と絆”という最高の“ギフト”を届ける作品。本田は「人は生きていく中で、気づかないところでたくさんのギフトをもらっていて、実は贈ってたりもしている。そんな素敵な瞬間瞬間を、このドラマを通して見てもらえたらうれしいです。そして、熱く、胸高鳴る車いすラグビーの世界を楽しんでください！」と呼びかけた。