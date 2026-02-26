『サザエさん』1時間スペシャルで本編初の鴨川シーワールドへ サザエの高校時代の同級生も登場
テレビアニメ『サザエさん』（フジテレビ系 毎週日曜 後6：30 ※3月22日は後6：00）の『サザエさん 春の行楽スペシャル』と題した1時間スペシャルが3月22日に放送される。
【画像】見たことない！髪下ろしたロングヘア姿のサザエさん
スペシャルで放送されるのは、「サザエ、シャチに会いに行く！」「磯野家、整理します！」「どうなる、お花見」「タラちゃん川の字」の4エピソード。その中でも「サザエ、シャチに会いに行く！」では、サザエさん一家が千葉県鴨川市にある、日本屈指のオーシャン・スタジアム・鴨川シーワールドを訪れるエピソードとなっている。
2025年10月〜12月の『サザエさん』のオープニング内で、鴨川シーワールドのシャチによるショーが登場していたが、アニメ本編で鴨川シーワールドとシャチショーが登場するのは、この1時間スペシャルが初めてとなる。
1970年に開業した鴨川シーワールドは、シャチのパフォーマンスに代表される圧倒的な「迫力」と「没入感」が魅力の、国民的な「海のテーマパーク」。そこで飼育員として働くサザエの高校の同級生を磯野家全員で訪れる。
また、1時間スペシャル内で『サザエさん』と日産自動車がコラボレーションしたCMが初披露される。サザエさん一家がどのように登場するのか。
さらに、東京・フジテレビ本社1階にある『サザエさんのお店』が、3月27日にリニューアルオープンする。20年ぶりの新装開店となる。
■プロデューサー：竹枝義典氏（フジテレビアニメ制作部）コメント
放送56周年目に突入した『サザエさん』。毎年恒例の1時間スペシャルが3月22日（日）に放送されることになりました。今回のスペシャルエピソードの1つである「サザエ、シャチに会いに行く！」では、サザエの高校時代の同級生も登場します。道中では、海ほたるで巨大モニュメントを見たり、足湯を楽しんだり、一面に広がる菜の花の風景など…サザエさん一家と一緒に行楽に出かけている気持ちになっていただけるとうれしいです。1時間スペシャル、ぜひ楽しみにお待ちください！
