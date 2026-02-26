1997年（平9）春、W杯フランス大会アジア予選が始まった。1次予選は問題なく勝ち上がったが、5カ国による最終予選は急きょ集中開催方式からホーム＆アウェーに変更され、2カ月近く早まって9月にスタートした。初戦はウズベキスタンに6―3で快勝したが、アラブ首長国連邦（UAE）にアウェーで0―0、韓国戦はホームで1―2と逆転負けを喫した。もやもやした中で最大のヤマ場といわれていたカザフスタン、ウズベキスタンのアウェー2連戦を迎え、強化委員だった私も遠征に同行した。カザフスタン戦では、終了直前にゴールを決められ1―1ドロー。強化委員会もいろいろと議論し、最終的に大仁邦弥強化委員長が長沼健会長に「W杯出場のためには、監督を交代するしかない」と進言。岡田武史コーチが監督に昇格した。11月16日にマレーシアのジョホールバルで行われたアジア第3代表決定戦でイランに延長の末に勝って、初のW杯出場が決定。私も肩の荷が下りた気がした。

翌年6月にW杯フランス大会が開催されたが、1次リーグで3敗して敗退、世界との差を痛感した。W杯出場で日本は盛り上がったが、サンフレッチェ広島は経営的に苦境に陥っていた。95年オフにMF風間八宏が退団、MFイワン・ハシェック、DF片野坂知宏が移籍した。97年オフには森保一が京都パープルサンガへ、高木琢也もヴェルディ川崎へ移籍し、94年第1ステージ優勝に貢献した主力選手はほとんどいなくなった。選手の年俸が上がり、逆にスポンサー収入は頭打ち。下部組織出身の双子のMF森崎和幸とMF森崎浩司、DF駒野友一、全国的には無名だったFW久保竜彦らが主力となって頑張ったが、02年に年間15位に終わり、クラブとして初のJ2降格。私は責任を取ってGMを辞任した。

ちょうど広島市内に新スタジアムを造る計画が持ち上がり、私は03年4月に発足したスタジアム推進プロジェクトの事務局長に就任した。子供たちに「ここでサッカーがやりたい」という夢を与えるためにも新スタジアムは必要だと考えていたし、広島の行政、経済界も前向きだった。だが、こちらもうまく進まず、07年1月にサンフレッチェ広島を辞めることになった。寂しかったが、プロの世界では仕方がないこと。クラブもその年に第三者割当増資によって家電販売チェーンのデオデオ（現エディオン）が筆頭株主になり、大きく変化した。

09年にプロ野球・広島カープの本拠地としてMAZDA Zoom―Zoomスタジアム広島が完成した。すると、「サッカー場も」という声が高まり、37万人もの署名が集まった。追い風となったのは12年のサンフレッチェ広島のJ1優勝だった。広島市の松井市長が「3度優勝すれば」とコメントしたが、13、15年と優勝し、広島市も動き出した。候補地は二転三転したものの、24年2月に広島市中央公園内に2万8000人収容のエディオンピースウイング広島が完成した。

◇今西 和男（いまにし・かずお）1941年（昭16）1月12日生まれ、広島市出身の85歳。広島市立舟入高から東京教育大（現筑波大）を経て東洋工業（マツダ）入り。俊足とハードタックルが武器のDFとして活躍。日本リーグ42試合、日本代表11試合出場。引退後はマツダの監督、総監督を務め、日本初のGMと言われた。サンフレッチェ広島の設立に尽力、日本サッカー協会強化委員、FC岐阜社長などを歴任。