TBSの南後杏子、テレ朝・松岡朱里…ブレイクは確実!?女子アナ新時代を担う「神イレブン2026」

人気女子アナの退社ラッシュが止まらない。フジテレビはエースの永島優美(ゆうみ)アナ（34）と藤本万梨乃アナ（30）、ＴＢＳは宇内梨沙アナ（34）がいずれも昨年のうちに社を去り、″ポスト水卜麻美″として期待されていた日本テレビの岩田絵里奈アナ（30）までもが、今年３月をもって退社すると報じられた。

各局の未来を担う新時代のスター候補は誰なのか？ 若手は育っているのか!? 女子アナに精通する関係者たちが選抜した業界注目のホープ、「神イレブン」を紹介する。

多くの識者やテレビスタッフらが「今年ブレイクする」と確信しているのが、ＴＢＳの南後(なんご)杏子アナ（25）だ。南後アナは、昨年末に発表された「第22回 好きな女性アナウンサーランキング」で、21世紀生まれの女子アナとして初のランクイン（７位）を果たしている。

「すでに『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』や『王様のブランチ』など、人気番組でキャスターや進行役を務めています。’24年に田村真子アナ（30）の代役で『ラヴィット！』に出演した際は、名物企画の『ビリビリ』で芸人顔負けのリアクションを披露。″ミスターＳＡＳＵＫＥ″こと山田勝己さん（60）のモノマネまでこなすなど、大きな爪痕を残しました。

何よりすごかったのが、笑いを取りつつ代役としてミスなく番組を進行したこと。当時２年目とは思えない技術と度胸ですよ。容姿端麗で、ファッションイベントの司会を務めた際は″モデル顔負けの美しさ″と話題になった。″田村真子の後継者″筆頭でしょう」（女子アナ評論家・丸山大次郎氏）

テレビ東京にも待望の″エースの後継者″が出現している。齋藤陽(よう)アナだ。齋藤アナは、慶應義塾大学在学時から学生キャスターとして『週刊プライムオンラインＳ』（ＢＳフジ）に出演。鳴り物入りで昨年、テレ東に入社した。テレビプロデューサーの鎮目博道氏は、彼女の強みをこう分析する。

「昨年７月の『テレ東音楽祭2025〜夏〜』の中継でテレビ初登場。同月、テレ東のエースである田中瞳アナ（29）の後を継ぎ、『モヤモヤさまぁ〜ず２』の５代目アシスタントに就任しました。齋藤アナが引き継いだのは、局から″ポスト田中瞳″として期待されていることの証左です。

田中アナとの違いは、テンションの低さ。しかし、そんな彼女に『さまぁ〜ず』の二人が困惑している様子が、ちゃんと面白くなっているんです。『さまぁ〜ず』といえば下ネタを女子アナにぶっこむのがお決まりですが、齋藤アナにはまったく出せていない。まるで、新人の齋藤アナが『さまぁ〜ず』を転がしているようにも映る。若手アナの中で一番注目しています」

羽鳥慎一を唸らせた若手

南後アナと齋藤アナの次に名前が挙がるのが、テレ朝の松岡朱里(じゅり)アナ（24）だ。同局の朝の看板『羽鳥慎一モーニングショー』に、入社初日から抜擢されたことで話題を呼んだあの才媛である。

「異例の大抜擢の影響もあって、若手の中でもトップクラスに露出が多い。爽やかな声で淀みなく原稿を読む姿は、王道のキャスター像に重なります。『モーニングショー』では、共演者の玉川徹（62）が『加齢臭が好きな女子がいる』とコメントした際、怪訝な表情を浮かべながら即座にツッコミを入れるなど、曲者とも渡り合える姿を見せています。

砂を浴びて喜ぶ犬の動画を見て『ドＭですね』と発言するなど、ギャグセンスもある。羽鳥慎一アナ（54）も、『彼女は大物になるよ』と太鼓判を押しているんだとか。弘中綾香アナ（35）に続く個性派キャスターとして大きく育つのではないか」（テレ朝関係者）

ここまで紹介した３人と比べると知名度は劣るものの、日テレの並木雲楓(もか)アナ（24）も若手のホープとして熱い視線を浴びている。高校時代にインドネシアに靴を届けるボランティアに励み、大学時代は地域産業の活性化を目指した『ＰｉＯ ＰＡＲＫアンバサダー事業』に参画した社会派だ。148cmと小柄で「癒やし系」と親しまれている彼女だが、ストロングポイントは、同志社女子大学の影山貴彦教授によればアナウンス力だという。

「現在、『ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ』のフィールドキャスターを務めていますが、彼女の強みは、中継を任されたときのアナウンス力ですね。災害現場や箱根駅伝などの取材・中継を任されたときに、短い時間で要点を綺麗にまとめていた。時間をオーバーすることもありません。

小柄な彼女が中継現場で一生懸命走り回る姿は、視聴者ウケも良い。’24年には『ぐるナイ』で人気アニメ『うる星やつら』のラムのコスプレを披露して『可愛すぎる』と大きな話題を呼びました。報道はもちろん、バラエティでも活躍できる人材です」

並木アナの１年後輩である五十嵐にいかアナ（23）も日テレの有望株だ。アメフト情報番組『オードリーのＮＦＬ倶楽部』を担当しているが、同番組は水卜麻美アナ（38）や岩田アナなどが担当してきた″日テレの登竜門″だ。

「各局、おしとやかな新人が目立つなか、ゴージャスでワイルドな雰囲気の五十嵐アナは異色の存在です。昨年９月、巨人対広島戦の始球式に登場した際は、豪快に足を振り上げるノーバン投球で会場を沸かせました。退場時には共演者である春日俊彰（47）の持ちギャグ″トゥース″まで披露。肝のすわり方はとても１年目とは思えません。

後日、そのことを『ＮＦＬ倶楽部』で『オードリー』からいじられた際には、『本気の人を笑わないでください』と返し、スタジオを笑いで包みました。久しぶりに日テレに現れたユニーク系のアナです」（前出・丸山氏）

『FRIDAY』2026年3月6日号より