「ひとりっ子は楽でいいわね」嫌味を言う双子ママ。ひとりっ子ママの『反論』に、笑顔が引きつったワケ

子どもが1人のみの知人は、ある日双子を持つママから嫌味を言われました。ところが2人のバトルは思わぬ結末を迎えたそう。知人から聞いたお話を紹介します。

双子のクラスメイト

私は4歳の男の子を持つ主婦です。

うちの子はひとりっ子。夫婦で話し合った結果、子どもは1人と決めています。

息子が通う園には、双子ちゃんがいました。

男の子と女の子の兄妹でしたが、どちらも甘えん坊。

ママが2人同時に抱っこして送迎する姿や、泣きじゃくる2人の手を両手で引いて歩く姿などを見たことがありました。

「双子って大変……」



いつも必死そうな双子ちゃんのママを見て、私はそう思っていたのです。

参観日

ある日、園で参観日が行われました。

偶然にも、双子ママの隣になった私。



普段から彼女の大変そうな様子を目撃していた私は、思わずこう声をかけたのです。



「双子ちゃんの育児って、大変そうですね」

双子ママは少し微笑んで、

「えぇ。お金も2倍かかりますし、手間も2倍ですから」

と答えました。続けて、

「子どもが1人しかいない人って楽してますよ」

と、鼻で笑いながら言う双子ママ。

その言い方が少し引っかかった私は、「まあ、どのお家もそれぞれ大変だと思いますよ」と返しました。

すると双子ママは、私の言葉が気に入らなかったのかこんなことを言ったのです。

反論

双子ママは、

「そちらは確か1人ですよね。楽ですね～」

と嫌味っぽく言いました。

私の育児を“楽”だと決めつけた双子ママ。

そこで私は、彼女にある話をすることに。